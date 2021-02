Zur Kampagne One Billion Rising hat sich die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Osterholz, Katja Lipka, die Aktion mit den bunten Händen ausgedacht. (Christian Kosak)

One Billion Rising - auf Deutsch: Eine Milliarde erhebt sich. So lautet der Name einer weltweiten Kampagne für Gleichstellung und für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Sie wurde 2012 in New York von der Künstlerin und Feministin Eve Ensler ins Leben gerufen, die auch das Theaterstück „Die Vagina-Monologe“ geschrieben hat. Die Aktion One Billion Rising findet seit 2013 alljährlich am 14. Februar statt. Öffentlich tanzend zeigen Frauen dabei ihre Solidarität und gemeinsame Kraft, erläutert die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Osterholz, Katja Lipka. An der Fensterfront der Kreishaus-Cafeteria setzten in diesem Jahr von Freitagnachmittag bis zum Montag 500 erhobene Papier Hände ein buntes Zeichen dafür, dass das Anliegen der Kampagne auch in Pandemie-Zeiten nicht vergessen sei, so Lipka.