Johann Heumann bewirtschaftet mit seiner Tochter einen Hof mit 140 Milchkühen sowie Ackerflächen. Dabei setzt er Glyphosat ein. Wäre das Mittel verboten worden, hätten deutsche und europäische Landwirte im internationalen Wettbewerb das Nachsehen, sagt er. (Brigitte Lange)

Seit mehr als 300 Jahren führt die Familie Heumann einen Hof in Stendorf. Immer wieder mussten sie sich in dieser Zeit den Veränderungen in der Landwirtschaft anpassen, sagt Johann Heumann. Heute kümmert er sich mit seiner Tochter um 140 Milchkühe und 95 Hektar Ackerland. Dabei würden sie stets versuchen, den meisten Gewinn zu erzielen. Das machten schließlich alle – egal, in welcher Branche sie tätig seien. „Jeder möchte doch möglichst viel verdienen, nicht?“ Als Landwirt schöpfe er dazu die gesetzlichen Möglichkeiten aus. Glyphosat gehört dazu. Der chemische Unkrautvernichter ist erst jüngst von der EU für weitere fünf Jahre zugelassen worden. Allerdings erst nach einer langwierigen und kontrovers geführten Debatte und einem nicht mit der SPD abgestimmten „Ja“ der CSU für Deutschland in Brüssel.

Zu den Hauptargumenten, die gegen das Herbizid angeführt wurden, gehört, dass das Mittel beim Menschen vermutlich Krebs verursachen soll, und dass durch das Abtöten aller Kräuter, den Insekten die Nahrungsgrundlage genommen wird. Letzteres trägt zum Sterben der Artenvielfalt bei. 18 von 28 EU-Staaten überzeugte dies nicht. Sie stimmten im November für die Verlängerung der Zulassung. Neun votierten dagegen, ein Staat enthielt sich.

Heumann kritisiert, dass die Diskussion aus seiner Sicht vor allem von Gefühlen getragen wurde. „Das verstehe ich nicht; nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Herbizid ungefährlich.“ Nur eine der Untersuchungen lege einen Zusammenhang mit Krebs nahe. Trotzdem werde Glyphosat von der Gesellschaft verdammt. Wahrscheinlich deshalb, weil es für viele per se für den Konzern Monsanto stehe, der das Patent auf Glyphosat besaß, und mit Gentechnik arbeitet.

Eine Frage der Kosten

Ihm selbst hat die Frage, ob seine Gesundheit durch den Kontakt mit Glyphosat gefährdet ist, noch keine schlaflosen Nächte bereitet. Er setze Glyphosat ab und zu auf 20 Prozent seiner Flächen ein. Der Landwirt sieht es praktisch: „Glyphosat ist zugelassen, es ist besonders vielseitig und einfach einsetzbar und seit das Patent gefallen ist, ist es günstig.“ Natürlich könnten sie ohne Glyphosat arbeiten. „Aber ob die anderen Methoden besser sind?“ Heumann bezweifelt es. Dann werde wieder mehr mechanisch mit dem Schlepper eingegriffen und der brauche mehr Diesel: 20 Liter je Hektar. Oder mit Hacke und Hand. Außerdem sei es zeitaufwendiger und setze trockenes Wetter voraus. „Bei dem Regen in diesem Herbst hätten wir mechanisch gar kein Unkraut bekämpfen können.“ Die Frage, was eingesetzt würde, entscheide sich aber letztlich immer „zwischen Daumen und Zeigefinger“, verweist er auf die Kosten.

Heumann gibt zu bedenken, dass ein Verbot die deutschen und europäischen Landwirte im weltweiten Wettbewerb, schlechter stelle. Die Bewirtschaftung der Flächen werde ohne Glyphosat definitiv teurer. Am Ende wirke sich das negativ auf die Volkswirtschaft aus. Und stiegen die Preise für landwirtschaftliche Produkte aus dem Inland, würden mehr billige Lebensmittel importiert – aus Ländern, die ganz andere Produktionsbedingungen hätten. „Und ob die so kontrolliert werden wie hier?“

Die Welt werde durch ein Verbot von Glyphosat nicht untergehen, versichert Johann Heumann. Aber an dem Grundprinzip der Landwirtschaft ändere es nichts: „Wir bauen Kulturpflanzen an; die müssen geschützt und gefördert werden; dazu müssen wir alle anderen Pflanzen auf der Fläche verdrängen.“ Ein Feld, in dem Korn- und Mohnblumen blühen, rechne sich nicht. Auch ein Zurück zur kleinstrukturierten Landwirtschaft, sieht Heumann nicht. Der Druck durch den internationalen Wettbewerb sei dafür zu groß. Überhaupt: „Es reicht nicht, die Landwirtschaft umzustrukturieren“, sagt er. Vielmehr müsse die Gesellschaft bereit sein, wieder ein Viertel ihres Einkommens für Lebensmittel auszugeben. „Aber das ist nicht gewollt“, so Heumann. Das ginge nur zulasten anderer Industrien. Dann würden weniger Autos verkauft, weniger Reisen gebucht. „Daran hat niemand Interesse.“

Bestand an Insekten zurückgegangen

Natürlich sei auch ihm aufgefallen, dass der Bestand an Insekten zurückgegangen ist. Und „selbstverständlich tragen wir unseren Teil dazu bei“. Der übrige Teil der Bevölkerung allerdings auch. Gedanken mache ihm aber vor allem, wie das Ökosystem die steigende Weltbevölkerung aushalten soll. Was, wenn aus den 7,6 Milliarden Menschen von heute neun Milliarden im Jahr 2050 geworden sind? Wie sollen die satt werden? „Ich habe gelesen, dass wir dafür dann pro Mensch nur 1000 Quadratmeter haben werden; das ist eine Herausforderung.“

Denn, so sagt Heumann, erst die Einführung chemischer Mittel habe der Landwirtschaft einen riesigen Ertragssprung beschert. Die beständig guten Erträge, die sie in der Region hätten, erklärt er mit dem Einsatz von Chemie. Glyphosat gehört für ihn dazu. Heute. „Dass in fünf Jahren die Zulassung verlängert wird, glaube ich nicht.“