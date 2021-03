Die Ladesäulen im Kreisgebiet wurden unterschiedlich stark genutzt, sorgten laut ZVBN aber für die zu wenig Umsteiger auf Bus und Bahn. (ZVBN)

Landkreis Osterholz. Der VBN-Zweckverband und der Landkreis Osterholz drücken ein Auge zu: Anders als angekündigt und am Sonnabend berichtet, können zumindest fünf der sieben Ladesäulen des Verkehrsverbunds vorerst weiter fürs Stromtanken genutzt werden. Das teilt Verkehrsdezernent Dominik Vinbruck mit. Demnach habe der ZVBN dem Wunsch der Verwaltung entsprochen, den Betrieb des am 28. Februar beendeten Pilotprojekts bis zum Jahresende fortzusetzen. Der Landkreis will Zeit gewinnen um zu prüfen, ob der Betrieb der Ladestationen lohnend sein könnte, die mäßig bis gut genutzt wurden. Wegen geringer Nutzungszahlen abgeschaltet sind demnach nur die Säulen an den Bahnhöfen Oldenbüttel und Lübberstedt. Eine Gnadenfrist hingegen haben die Ladepunkte am Klinikum Bremen Nord, an den Bahnhöfen Osterholz-Scharmbeck und Ritterhude sowie am Falkenberger Kreuz und am Kreisel in Grasberg.