Es soll eine Feier für alle Interessierten sein, betonen Kerstin Heimer und die anderen Mitglieder der Christuskirche. (Kim Wengoborski)

Osterholz-Scharmbeck. Beinahe unbemerkt von der Öffentlichkeit entwickelt sich nach und nach auf dem Gelände hinter dem Scharmbecker Schützenverein das Gemeindeleben der Christuskirche Osterholz-Scharmbeck. Diese Wiese soll am Sonntag, 25. August, ab 11 Uhr Schauplatz eines großen Sommerfestes mit „Frischluftgottesdienst“ sein. Christen, Anwohner und alle Interessierten sind herzlich willkommen, teilzunehmen.

Ein Gottesdienst mit dem Pastor der Christuskirche Steffen Kolm eröffnet die Feierlichkeiten. Zusätzlich stimmt Jens Stangenberg, Pastor der Zellgemeinde aus Bremen, die Gäste mit einer lebendigen Moderation auf den Tag ein. Nur wenig später können sich die Besucher für 5 Euro pro Person an dem Buffet mit Kuchen und verschiedenen herzhaften Speisen satt essen.

Für die kleinen Gäste steht ein Spielmobil bereit, außerdem können sie sich auf einer Hüpfburg richtig austoben. Beim Wikinger-Schach erfahren die Erwachsenen, wie zielsicher sie noch sind, indem sie versuchen, die Holzklötze der gegnerischen Mannschaft umzuwerfen. Bestimmt dürfen auch die Kinder mal mitspielen. Darüber hinaus können sich die Gäste schminken und kreative Frisuren machen lassen. Bei einem „Speed-Dating“ gibt es die Möglichkeit, andere Gäste besser kennen zu lernen.

Die Idee zu einem gemeinsamen Fest ist bei einem Treffen im Februar entstanden. Verschiedene Gemeindeleitungen der christlichen Freikirchen aus Bremen und umzu waren anwesend, darunter auch Kerstin Heimer von der Christuskirche aus Osterholz-Scharmbeck. Für sie war es das erste Treffen dieser Art. Ein Impuls zu Beginn regte die Kreisstädterin zum Nachdenken an. „Der Pastor sprach davon, dass wir in Jesu Leib eins seien. Wenn das für die einzelnen Menschen gilt, warum nicht auch für die Gemeinden?“, erinnert sie sich. Dieser Gedanke ließ sie nicht mehr los und verknüpfte sich mit der Vorstellung von der großen Wiese hinter dem Grundstück des Scharmbecker Schützenvereins. Vor zwölf Jahren hatte die Gemeinde das Grundstück erworben. Dort soll irgendwann das Gemeindezentrum errichtet werden. Bisher befindet sich dieses in der Straße an der Handloge, gegenüber vom Allwetterbad.

Auf dem großen Grundstück, das nur wenige hundert Meter Luftlinie hinter dem Gelände des Scharmbecker Schützenvereins liegt, wurden seither Fußballtore, ein Geräteraum sowie ein Bürocontainer errichtet, in dem sich das Büro des Pastors befindet, sowie ein Gruppenraum und eine Sanitäreinrichtung.

Der Gruppenraum wird hauptsächlich von den Pfadfindergruppen genutzt. Die Gruppe der Zehn- bis 13-Jährigen trifft sich immer freitags von 16 bis 18 Uhr. Danach treffen sich die 14- bis 17-Jährigen sowie die Gemeindeleitung vor Ort.

Der Gruppenraum ist allerdings eher ein Rückzugsraum für den Notfall, zum Beispiel bei außergewöhnlich schlechtem Wetter. Bevorzugt verbringen die Kinder und Jugendlichen ihre Zeit auf dem natürlichen Gelände, das von Bäumen umringt ist. Sie haben sich zum Beispiel eine Feuerstelle gebaut, machen dort unter Anleitung selbst Feuer und planen, Obstbäume und Beerenbüsche zu pflanzen. Weitere Mitstreiter sind willkommen. Wer Interesse hat, kann sich bei der Leiterin der Pfadfinder, Ulrike Bergmann, unter der Mail-Adresse Pfadfinder@christuskirche-ohz.de melden oder einfach vorbeikommen.

Die Vorstellung, auf dem Grundstück gemeinsam ein Fest zu feiern, begeisterte auf dem Treffen auch die Vertreter der anderen Gemeinden aus Bremen und der Umgebung. Die Vertreter der Auferstehungskirche Lesum, der Hoffnungskirche Bremen-Walle, der Christusgemeinde Bremen-Blumenthal, der Zellgemeinde Bremen, der Kreuzkirche Bremen und der Philippusgemeinde Lilienthal waren sich einig, etwas beitragen zu wollen. So stellten sie gemeinsam das Rahmenprogramm auf die Beine.

Die Veranstaltung wird musikalisch von Musik und Gesang untermalt. „Die Musik ist zeitgemäß, lebensbejahend und fröhlich“, beschreibt Kerstin Heimer. Diese Einstellung habe sie vor einigen Jahren zu der evangelischen Freikirche geführt. Nachdem sie gemeinsam mit einer Freundin der us-amerikanischen Predigerin Joyce Meyer zugehört hatte, fühle sie sich als gläubige Christin. Mit dem Konzept der baptistischen Freikirche habe sie sich gut identifizieren können. „Es passt einfach zu mir und meinem Leben“, beschreibt sie.

Für frischen Wind soll auch der 51-jährige Pastor Steffen Kolm sorgen. Seit 2018 ist er in Osterholz-Scharmbeck. „Er und seine Frau Laura sind ein modernes und dynamisches Pastorenpaar“, sagt Kerstin Heimer. Der in Lilienthal aufgewachsene Pastor, hatte in den Jahren zuvor unter anderem in Nürnberg und Buchholz in der Nordheide seinen Dienst versehen und sich den Ruf erworben, Gemeinden zum Wachstum zu verhelfen.

Die Christuskirche legt Wert darauf, mit anderen Christen aber auch Kirchendistanzierten in Kontakt zu bleiben und zu kommen. Ein wesentlicher Bestandteil der Ausrichtung ist die Glaubensfreiheit. „Bei uns kann jeder dazukommen aber auch austreten, wann und wie er möchte“, sagt Kerstin Heimer. Darüber sollen Kirche und Staat strikt getrennt sein. Die Mitglieder zahlen keine Kirchensteuer. „Unsere Gemeinde finanziert sich über Beiträge und Spenden selbst. Dadurch sind wir auch in organisatorischen Fragen unabhängig“, erläutert die Christin. Um sich gegenseitig zu stärken, schließen sich die Freikirchen zu Bünden zusammen. So gehört die Christuskirche dem Bund evangelischer Freikirchen (Baptisten) in Deutschland an und ist damit auch Teil der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. „Das heißt, wir arbeiten eng zusammen mit den anderen christlichen Kirchen und Gemeinschaften, die das apostolische Glaubensbekenntnis zur Grundlage haben“, sagt Pastor Steffen Kolm.

Auch wenn die Baptisten ihr Glaubensleben in verschiedenen Punkten anders gestalten, orientieren sie sich doch an denselben Grundpfeilern wie andere christliche Gemeinschaften. „Der Glaube an Gott und an seinen Sohn Jesus Christus eint uns mit anderen Kirchen“, sagt Kerstin Heimer. Eine Taufe gilt als Bekenntnis des Glaubens und begründet die Mitgliedschaft.

Derzeit wird die Christuskirche Osterholz-Scharmbeck von circa 150 Personen besucht, darunter viele Kreisstädter aber auch Besucher aus dem Umkreis, zum Beispiel Bremen, Schwanewede, Lilienthal oder Ritterhude. „Wir haben ein buntes Gemeindeleben mit verschiedenen Altersgruppen, von den Kindern und Jugendlichen bis hin zu den Senioren“, freut sich Kerstin Heimer. Regelmäßige Angebote sind zum Beispiel der Sonntagsgottesdienst um 10 Uhr, ein Kindertreff der parallel stattfindet, der Seniorentreff, der Allianz-Chor oder der Bibelgesprächskreis. Die Jugendlichen sprechen immer dienstags bei der Veranstaltung „Faith time“ über die Bibel und ihre eigenen Erfahrungen.

Mehr Informationen erhalten Interessierte auf der Homepage der Christuskirche, www.christuskirche-ohz.de.