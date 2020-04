Anstatt von der Kanzel predigt Pastor Holger Westphal in diesen Tagen erstmals auf dem Parkplatz der Kirche in Werschenrege. (Christian Kosak)

Alles, was man zu einem Gottesdienst braucht, steht draußen: Ein Tisch mit Holzkreuz und Blumenstrauß, und auch weiße Kerzen brennen windgeschützt in einem Glaskasten. Mikrofon und Lautsprecher stellen sicher, dass man auch im Auto sitzend die Stimme von Pastor Holger Westphal versteht. Er hält nicht nur die Andacht, er spielt auch Saxofon, begleitet von Tonia Wohltmann am Klavier.

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte veranstaltete die Kirchengemeinde St. Martini Lesum vor der Werschenreger Kirche einen Auto-Gottesdienst. Denn in Zeiten der Kontaktbeschränkungen infolge der Corona-Pandemie finden in den Kirchen seit Wochen keinerlei Gottesdienste mehr statt. „Die Idee entstand, als meine Frau im Fernsehen sah, wie Leute in Corona-Zeiten wieder in ein Auto-Kino fahren“, sagt der Werschenreger Pastor Holger Westphal. „Und wir wollten diese Form des Gottesdienstes, bei dem Abstandhalten kein Problem ist, einfach mal ausprobieren – eine Auto-Andacht ist ein Novum für uns alle“, sagt er, „doch wir haben vom Landkreis sehr unbürokratisch die Genehmigung erhalten.“

Der große Parkplatz vor der Werschenreger Kirche ist in zwei Reihen fast vollständig mit Autos besetzt. Nur die linke Scheibe am Wagen darf heruntergelassen werden. Aussteigen vor und während des Gottesdienstes ist untersagt. Deshalb werden an die Autoinsassen Handzettel mit den Liedtexten verteilt. „Auch in normalen Zeiten fahren ja bei uns die meisten Menschen mit dem Auto zum Gottesdienst“, sagt der Pastor. „Von daher ist es nicht ungewöhnlich, dass so viele gekommen sind.“ Nach dem Läuten der Kirchenglocken greift Holger Westphal zum Mikrofon und ist über den großen Lautsprecher gut zu verstehen. Nur wenn auf der nahen Straße ein Motorradfahrer vorbeirast, muss er kurz mal seine Predigt unterbrechen.

„Alles ist neu für uns, alles ist anders“, beginnt er. Es habe in den vergangenen Wochen im kirchlichen Alltag nicht mehr die selbstverständlichen Umarmungen und das Händeschütteln gegeben. Nach dem Gebet „Gott, gib mir die Kraft für diesen Tag und die Zeit, die vor mir liegt“, folgt ein experimenteller Teil der Andacht: Wird das gemeinsame Singen funktionieren, wenn jeder isoliert in seinem Auto sitzt? Doch bei heruntergelassenen Scheiben dringt kaum ein Ton nach draußen – die besondere Gottesdienst-Stimmung, die durch den Zusammenklang der Stimmen entsteht, kann sich nicht entfalten.

Wiederholung noch nicht klar

„Unsere Sehnsucht nach Nähe wird von Tag zu Tag größer“, führt Westphal in seiner Andacht aus. „Berührungen machen das Leben erst lebenswert: Jemandem den Arm um die Schulter legen und liebevolle Berührungen des Körpers, tun der Seele gut.“ Doch in Corona-Zeiten bringen Nähe und Berührung vielleicht Krankheit und Tod – und damit das Gegenteil dessen, was im Markusevangelium geschieht, als Jesus einen Aussätzigen heilt – allein durch die Kraft der göttlichen Nähe.

Die Welt sei derzeit aus den Fugen, so Westphal. Auch in den kleinen Bereichen des Lebens, wenn zum Beispiel Großeltern ihre Enkelkinder vermissen und umgekehrt. Doch er ist sich sicher, dass auch wieder eine Zeit ansteckender Freude kommen wird, „und bis dahin wird Gott uns berühren und hat uns berührt“, sagt er. „Vor allem über Worte, die uns auch über die Entfernung erreichen.“

Die Fürbitte gegen Ende des Gottesdienstes richtet Holger Westphal an alle, die derzeit in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern oder auch in der Forschung arbeiten, die große finanzielle Sorgen haben, aber auch an Menschen, die derzeit auf der Flucht sind. Nachdem er abschließend seinen Segen erteilt hat, wird gewunken und geklatscht – mit Händen, die sich weit aus den vielen Autos herausstrecken, die zu dieser neuen Form des Gottesdienstes gekommen sind.

Ob diese Form des Gottesdienstes auch in Zukunft wiederholt werde, ist nach Pastor Holger Westphal derzeit noch offen: „Es hängt sehr von den Auflagen ab, die noch kommen werden. Auch der Gottesdienst wird sich verändern, weil das gemeinsame Singen Tröpfcheninfektionen im Kirchenraum ermöglichen könnte“, sagt Westphal.