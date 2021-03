Das Land und die Kindergarten-Träger teilen sich die Kosten für einen Schnelltest pro Woche und Kita-Fachkraft. Das Personal kann sich damit nun gratis testen lassen. (Marijan Murat)

Landkreis Osterholz. Der Kreis Osterholz unterstützt die Kindertagesstätten nun aktiv dabei, wenn sich deren Personal einem Corona-Test unterziehen möchte. Das Gesundheitsamt werde einzelne Kita-Fachkräfte anleiten, damit sie die Testungen einmal pro Woche selbstständig vor Ort machen können, kündigte die Verwaltung an. Die Kosten für den Kauf der Test-Kits teilen sich die Träger und das Land; darauf haben sich die Beteiligten am Montag verständigt. Seit Ende 2020 drängen Kita-Fachkräfte und Lehrer in Niedersachsen auf kostenlose Schnelltests. Anfang Februar willigte das Kultusministerium ein und begann damit, das Angebot für seine Lehrkräfte zu organisieren und zu finanzieren. Das Kita-Personal hingegen guckte bisher in die Röhre, wenn sich nicht die Träger oder Kommunen engagierten; gleiches galt für Tageseltern und kommunales Schulpersonal, die sich nun an die Hausärzte wenden können.

Landrat Bernd Lütjen erklärte, mit der Schulung für die Tests vor Ort habe der Landkreis in den Alten- und Pflegeheimen bereits gute Erfahrungen gemacht. Wenn geschulte Kita-Kräfte die Schnelltests in den Einrichtungen vornehmen, erspare dies den Teams den Weg zum Arzt mit vorheriger Terminabsprache. Die Antigen-Schnelltests sollen die Zeit bis zu einem Impfangebot überbrücken helfen; zuletzt hatte es die Lobbyarbeit der Pädagogen vermocht, dass sie in die Gruppe mit der zweithöchsten Dringlichkeit hochgestuft wurden. Lütjen zufolge sind Landesregierung und Kommunen bestrebt, den Betrieb von Schulen und Kindergärten „auch während der Corona-Pandemie so weit wie möglich aufrecht zu erhalten“. Sie seien als Betreuungs- und Bildungsangebot für Kinder, Familien und Gesellschaft „anerkannt und unverzichtbar“. Denn dort werde ein wesentlicher Beitrag geleistet „zur Förderung der frühkindlichen Entwicklung, zum Kindeswohl und Kindesschutz.“

Der Kreis Rotenburg geht anders vor: Er nimmt den Trägern die Kosten für die Tests der Erzieherinnen und Erzieher ab, überlässt aber die Organisation den Kitas; deren Personal kann sich an ausgewählte Ärzte, private Anbieter oder Apotheken wenden.