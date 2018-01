Eine Frau stellte für eine streundende Katze eine Lebenfalle auf - ein Angler fand sie später ertrunken im Wasser. (Symbolfoto) (dpa)

Das Bild brennt sich ins Gedächtnis: In einem Gitterkäfig liegt der steife Körper einer toten Katze. Ihre Augen sind weit geöffnet und dunkel, die Pfoten gegen das Gitter gestemmt. Ihr Fell war wohl einst beige-rötlich getigert, nun ist es zottelig, stumpf und verklebt. Ein gelber Futternapf aus Keramik, dessen Rand ein fröhliches Muster aus schwarzen Fischen ziert, liegt neben dem Tier im Käfig. Für den Tierschutzverein OHZ steht fest, diese Katze wurde gezielt gefangen und ertränkt: „Der Mensch, der dies getan hat, soll zur Rechenschaft gezogen werden“, sagt Vereinsmitglied Ivonne Berner. Dass die Chancen, den Schuldigen zu ergreifen, gering sind, ist ihr klar. Doch Ausnahmen gibt es und so teilt die Polizei mit, dass sie gegen eine Kreisstädterin ermittelt. Der Vorwurf: Sie hat gegen das Tierschutzgesetz verstoßen.

Doch eins nach dem anderen: Am letzten Tag des Jahres hat Alexander Tinschert den Käfig im Neuen Speckgraben entdeckt. Der Angler war dabei, illegal entsorgten Kunststoffmüll in der Landschaft südlich der Teufelsmoorstraße aufzusammeln. Dort, wo die Beek unter der Straße hindurchläuft und der Neue Speckgraben den Bach kreuzt, bemerkte er einen quadratischen Umriss knapp unter der Wasseroberfläche. „Noch mehr illegaler Müll, habe ich gedacht“, berichtet Tinschert der Redaktion. Wütend habe er daraufhin versucht, auch diesen Dreck zu beseitigen, was gar nicht so einfach gewesen sei. Erst mithilfe eines vom Sturm abgebrochenen Astes sei es ihm gelungen, das Gitter zu fassen zu kriegen. Langsam habe er den überraschend schweren Gegenstand aus der trüben Brühe ziehen können.

„Ich dachte, dass da jemand illegal mit einer Reuse gefischt hat; dann sah ich etwas in dem Gitter und dachte, es sei ein Aal. Erst ganz am Schluss, als der Kopf aus dem Wasser auftauchte, erkannte ich, dass in der Falle eine Katze lag.“ Als er das sah, sei er so sauer geworden, dass er Anzeige gegen den Schuldigen erstatten wollte. „Ich finde das eine riesige Sauerei“, macht sich Tinschert Luft. Gleichzeitig entschied er sich, den Tierschutzverein zu benachrichtigen. Er hoffte, dass der Halter der Katze ausfindig gemacht und informiert werden könnte.

„Leider hat die Katze keinen Chip“, berichtet Stephanie Muisk, Vorsitzende des Tierschutzvereins. Sie war mit einem entsprechenden Lesegerät zu Tinschert gefahren. Der Verein riet ihm, nicht nur die Polizei, sondern auch das Ordnungsamt und das Veterinäramt zu informieren. Zugleich stellten die Tierschützer Fotos von der toten Katze und der Lebendfalle auf ihre Facebook-Seite. Sie hofften, auf diese Weise den Katzenbesitzer zu finden oder auf jemanden zu stoßen, der etwas bemerkt haben könnte, das zu dem Schuldigen führen würde.

Von der Redaktion auf die Lebendfalle angesprochen hält es Kreisjägermeister Heiko Ehing für unwahrscheinlich, um nicht zu sagen unmöglich, dass sie von einem Jäger verwendet worden sein könnte. Zu viel spreche dagegen. „Wenn die Katze noch gelebt hat, als sie ins Wasser geworfen wurde, ist dass absolute Tierquälerei gewesen“, erklärt er. „Und ein Jäger, der gegen das Tierschutzgesetz verstößt, verliert seinen Jagdschein.“ Zudem würde kein Jäger einen Futternapf in eine solche Falle stellen. „Jedes Wildtier würde den Menschen daran riechen und einen großen Bogen um die Falle machen“, sagt er. Er vermutet viel mehr, dass da jemand Nachbars Katze loswerden wollte. „Das ist ein ganz übler Fall.“

Tatsächlich dürfen Jäger im Rahmen des Jagdgesetzes mit entsprechender Zusatzausbildung mit Fallen jagen. Auch Katzen dürfen sie töten, wenn diese 300 Meter vom letzten Wohnhaus entfernt sind. Allerdings würden Jäger bei Lebendfallen eher Durchlauffallen verwenden, bemerkt Ehing. Die getötete Katze wurde mit einer Einweg-Falle erwischt. Auch müssten sie zweimal am Tag ihre Fallen kontrollieren, die übrigens blickdicht verkleidet sein müssten. Dadurch würden die gefangenen Tiere glauben, es sei Nacht. So kämen sie zur Ruhe und würden sich nicht bei ihren panischen Befreiungsversuchen, selbst verletzen. Denn auch das sei Tierquälerei, betont der Kreisjägermeister. Handelt es sich bei dem gefangenen Tier am Ende dann um die gewünschte Beute, würde ein Jäger es per Kopfschuss töten. Ertränken – „das geht gar nicht“, betont Heiko Ehing.

Auch Kreisdezernent Dominik Vinbruck und seine Mitarbeiter halten es nach einem Blick auf die Fotos der toten Katze für ausgeschlossen, dass ein Jäger sie gefangen und ertränkt hat. Zu gravierend seien die Folgen für einen Jäger. Auch würden diese andere Fallen verwenden. Und dass einem Jäger eine Katze versehentlich in die Falle gehe, halten sie ebenfalls nicht für sehr wahrscheinlich. Sie seien schließlich gut ausgebildet, wüssten, wann sie Lebend- und wann Totfallen einsetzen und vor allem, wo sie sie aufstellen müssen, um zu vermeiden, die falsche Beute zu machen.

Mit ihren Einschätzungen liegen der Kreisjägermeister und der Landkreis richtig: Tatsächlich hat sich Dienstagnachmittag eine Kreisstädterin bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck gemeldet. Der öffentliche Druck durch die sozialen Medien sei wohl zu groß gewesen, vermutet Polizei-Sprecher Jürgen Menzel. „Die Frau hat eingeräumt, die Katze mit einer Lebendfalle gefangen zu haben“, berichtet er.

Das Tier sei seit geraumer Zeit auf ihr Grundstück gekommen, habe sie gestört und wurde aufdringlich. Das Tier sei ihrer Meinung nach ein Streuner gewesen. Deshalb habe sie die Katze mit der Lebendfalle eingefangen und dann auf einem Parkplatz an der Teufelsmoorstraße ausgesetzt. Im Käfig. „Sie berichtete den Kollegen, dass sie gehofft habe, jemand anders werde sich der Katze annehmen“, sagt Menzel.

Warum die Frau die Katze nicht beim Tierschutzverein oder der Tierauffangstation abgegeben, warum sie nicht anonym die Tierschützer über das Abstellen des Käfigs auf dem Parkplatz informiert, warum sie ihren Tod durch Verhungern im Käfig in Kauf genommen hat, zu all diesen Fragen kann Jürgen Menzel nichts sagen. Die Kreisstädterin habe gegenüber der Polizei festgestellt, die Katze nicht ertränkt zu haben. „Wie der Käfig mit dem Tier ins Wasser kam, wisse sie nicht“, berichtet Menzel. Er hofft daher auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, wie die Katze getötet worden ist.

Inzwischen hat die Polizei gegen die Kreisstädterin ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. „Das sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor“, sagt Menzel. Und zwar dann, wenn ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund getötet oder ihm aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt werden, verweist Menzel auf den Gesetzestext.

(wk)