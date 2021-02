Osterholz-Scharmbeck. Die Kosten für die neue Integrierte Gesamtschule (IGS) in Osterholz-Scharmbeck stehen fest: Das Bauwerk soll nach Fertigstellung voraussichtlich um die 50 Millionen Euro kosten. Mit einem Kniff lassen sich einige Millionen Euro sparen: Groß planen, klein bauen lautet das Motto.

Nach Beratungen und Workshops, in denen über Monate Wünsche, Ideen und Einsparmöglichkeiten erörtert wurden, steht jetzt „die finale Nutzfläche netto“ fest. Benötigt werden 9647 Quadratmeter für eine fünfzügige IGS. Der Raumbedarf für eine vierzügige Schule liegt bei 8734 Quadratmeter laut „pädagogischem Raumfunktionsbuch“. Die Zahlen sind unter Leitung des Büros „Lernlandschaft“ und unter Mitwirken von Lehr- und Fachkräften, Eltern- und Schülervertretern sowie von Verwaltung und Stadtratsfraktionen ermittelt worden. Zusammen habe man ein „modernes pädagogisches Raumfunktionskonzept“ entwickelt. Die „überaus innovative und aufgeschlossene Schulfamilie wünsche sich freundlich und flexibel gestaltete Cluster, in denen offene Lern- und Arbeitsformen unterstützt werden“, heißt es zur Erläuterung in der öffentlichen Sitzungsvorlage. Was man sich darunter vorstellen und wie die neue Schule insgesamt aussehen kann, wird später vorgestellt. Zunächst steht die Finanzierung im Mittelpunkt, die am 25. Februar im Finanzausschuss beraten wird.

Mit dem nun feststehenden Raumbedarf sind verschiedene Varianten für den Schulbau geprüft und durchgerechnet worden, wie Stadtbaudezernent Manuel Reichel und Stefan Blanke vom Fachbereich Gebäudemanagement der Stadt im Ausschuss für Bildung und Erziehung erläuterten. Am Ende haben sich Abriss und Neubau gegenüber einer Teilsanierung als beste und kostengünstigste Variante herauskristallisiert. Die Gesamtkosten für einen solchen Neubau in der großen Ausführung betragen 52,7 Millionen Euro, die kleinere Variante für Vierzügigkeit schlägt mit etwa 48,4 Millionen Euro zu Buche. Sie ist damit circa 4,3 Millionen Euro günstiger.

Neubau mit Vorteilen

Ein Vorteil des Neubaus liegt in der kürzeren Bauzeit begründet: Bis 2026 kann die neue Schule fertig sein. Die komplette Neugestaltung samt Freiheit der Architekten werde sich nicht nur auf die Bauzeit, sondern ebenso auf die Kosten auswirken, zeigte sich Baudezernent Manuel Reichel überzeugt. Die Bauzeit für einen Teilneubau samt Sanierung alter Gebäudeteile oder eine Komplettsanierung würden nämlich bis 2028 oder 2029 dauern. Bei den Berechnungen wurde auch eine jährliche Kostensteigerung von drei Prozent eingepreist. Bei rund 50 Millionen Euro Gesamtsumme dürfte der kalkulierte Aufschlag bei etwa 1,5 Millionen Euro pro Jahr liegen. Rechnerisch würde jeder Monat Bauverzug demnach mit 120.000 Euro zu Buche schlagen, erläuterte Manuel Reichel.

Die Größe der Schule hängt an der Entwicklung der Schülerzahlen. Die aber seien für die kommenden zehn Jahre schwierig vorhersehbar, wie Bettina Preißner den Mitgliedern des Bildungsausschusses zu vermitteln versuchte. Denn, ob die Schule je Jahrgang vier oder fünf Parallelklassen hat, schlage sich auf den Raumbedarf nieder. Und dieser Flächenbedarf soll – wie der gesamt Bau insgesamt – „bedarfsgerecht“ sein, betonte Osterholz-Scharmbecks Erste Stadträtin. Da man zurzeit nicht abschätzen könne, wie sich die Geburten- und Schülerzahlen entwickelten, plädierte Preißner dafür, die Frage der Zügigkeit später zu klären. Schließlich baue man einige Jahre an der neuen Schule. Werde die neue IGS zu groß gebaut, könne das eine Art Sogeffekt entstehen lassen. Damit sei möglich, dass unter anderem am Campus zukünftig deutlich weniger Schüler zu betreuen seien. Ziel der Verwaltung aber sei es, die Schullandschaft und -vielfalt in der Stadt zu erhalten, so Preißner. Anja Printz, Oberstufenleiterin der IGS, setzt sich dafür ein, die Größe der Schule festzuzurren. „Wir wünschen uns eine klare Aussage zum Thema, ob wir vier- oder fünfzügig sind.“ Ebenso wie Lehrervertreterin Christiane Behrens-Suckert befürchtet sie eine Hängepartie. „Wir dachten, dass die Planungsphase abgeschlossen ist“, sagte Printz und führte den verhältnismäßig geringen Kostenunterschied zwischen der großen und kleinen Ausführung an. „Die Fachräume sind jetzt knapp berechnet“, merkte sie an. „Unsere große Sorge ist, dass es für fünfzügig nicht reichen wird.“

Bettina Preißner blieb bei ihrer Linie, dass der tatsächliche Bedarf und nicht Wünsche über die Größe der Schule entscheiden sollten. Sie wies darauf hin, dass der „Prozess nicht beendet“ sei. Zudem sei das eingesparte Geld für andere Schulstandorte im Stadtgebiet nutzbar. „Auch bei den Ganztagsschule sind wir noch nicht am Ende“, gab sie zu bedenken. Ein späterer Anbau werde sich auch bildlich perfekt in den IGS-Komplex einfügen. „Ein Haus, an das wir später anbauen, ohne dass es hässlich ist, ist heute machbar“, sagte Preißner. „Sie bekommen eine tolle Schule.“

Politiker verschiedener Fraktionen werten den Schulbau als Leuchtturmprojekt und Standortfaktor. Familien würden sich aufgrund des Bildungsausbaus für einen Wohnsitz in Osterholz-Scharmbeck entscheiden, so die einhellige Meinung. Sie schlossen sich einstimmig der Beschlussempfehlung der Verwaltung an. Die favorisiert den Flächenbedarf für eine vierzügige Neubau-Variante samt Option auf eine Schulerweiterung und Fünfzügigkeit. Die Haushaltsmittel sollen im Nachtragshaushaltsplan 2021 berücksichtigt werden. Das Bereitstellen der Finanzmittel soll bei weiteren Nachtragshaushaltsplanungen 2021 beraten werden.

Die favorisierte Variante

Die von Ausschuss und Verwaltung favorisierte Variante II sieht einen kompletten Schulneubau am Standort der alten Sporthalle nach deren Abriss vor. Auf diesem Gelände entsteht eine neues Gebäude, in das Lehrer und Schüler nach Fertigstellung einziehen können. Anschließend können die Schadstoffsanierung und der Abbruch der beiden alten, leer stehenden Gebäudetrakte beginnen. Parallel dazu werden die Mehrzweckhalle und die Mensa schadstoffsaniert und gegebenenfalls Anbauten nach pädagogischem Konzept umgesetzt. Die reinen Baukosten liegen bei Vierzügigkeit bei gut 39 Millionen Euro. Hinzu kommen Baunebenkosten in Höhe von voraussichtlich knapp 9,4 Millionen Euro. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme werden von der Verwaltung mit 48.435.000 Euro angegeben. Ein Bau für Fünfzügigkeit, also für fünf Parallelklassen eines Jahrgangs, dürfte 42,5 Millionen Euro kosten, was die reinen Baukosten anbelangt. Dazu wird mit Baunebenkosten in Höhe von 10,2 Millionen Euro gerechnet. Dieser Komplex dürfte – nach derzeitiger Kalkulation – insgesamt 52,7 Millionen Euro kosten.