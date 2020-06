Mit Booten suchten die Einsatzkräfte im Fluss nach Menschen. (Feuerwehr)

Landkreis Osterholz. Mutmaßlich hilflos in der Wümme treibende Menschen haben am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz von Rettungskräften aus der Region geführt. Rund 90 Einsatzkräfte beteiligten sich an der Suchaktion im Raum Lilienthal. Nach zwei Stunden dann die Entwarnung: Die betreffenden Personen, es handelte sich um Kinder, wurden wohlbehalten zu Hause angetroffen.

Laut einem Feuerwehrsprecher hatte ein Anwohner am frühen Abend einen Hinweis geliefert. Offenbar hatte er auf Höhe der Wümme-Brücke im Bereich des Borgfelder Landhauses im Fluss schwimmende oder treibende Menschen gesehen. Da nicht klar war, was dort passiert sein könnte, entschied sich die Feuerwehr zu einer groß angelegten Personensuche und aktivierte massive Kräfte. Laut Einsatzleiter Lars van den Hoogen von der Feuerwehr in Lilienthal holte man Taucher der Berufsfeuerwehr in Bremen, die Feuerwehr aus Lehesterdeich, die Kameraden aus Ritterhude sowie die DLRG hinzu. Die Polizei und mehrere Rettungswagen waren ebenfalls vor Ort. Und die ADAC-Luftrettung war mit ihrem Hubschrauber Christoph 26 dabei, um die Wümme aus der Luft abzusuchen.

Am Boden teilte die Einsatzleitung die Wümme in Abschnitte ein, die mit Booten vom Wasser sowie mit den übrigen Kräften vom Deich aus abgesucht wurden. Einsatzleiter van den Hoogen hob in diesem Zusammenhang die Hilfsbereitschaft einiger Wümme-Anrainer hervor, die ihre Hilfe angeboten und Boote für die Suche zur Verfügung gestellt hatten.

Die Feuerwehr-Kollegen aus Ritterhude suchten die Wümme derweil von der anderen Seite in flussaufwärtiger Richtung ab, da damit gerechnet werden musste, dass die Gesuchten im Wasser bereits eine größere Strecke zurückgelegt haben würden. Parallel dazu befragten Polizeikräfte Anwohner nach ihren Beobachtungen.

Im Zuge dieser Befragungen löste sich die Angelegenheit dann auch auf. Laut Feuerwehr-Einsatzleiter van den Hoogen traf die Polizei zwei Kinder zu Hause an, die zum betreffenden Zeitpunkt in der Wümme geschwommen waren und dabei auch Kleidung trugen, die mit der Beschreibung des Zeugen übereinstimmt. Trotz des Aufwandes nahmen es die Einsatzverantwortlichen am Ende gelassen: Eine derartige Lage habe man schließlich nicht alle Tage.