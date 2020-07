Alle Ritterhuder Ortsfeuerwehren waren im Einsatz. (Björn Hake)

Ritterhude. Bei einem Küchenbrand in der Seniorenwohnanlage Am Dammgut ist ein 52-jähriger Bewohner verletzt worden; er kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilt, war das Feuer aus noch ungeklärter Ursache am Sonnabend gegen 10 Uhr ausgebrochen. Es sei zu einer starken Rauchentwicklung gekommen, sodass der gesamte Gebäudekomplex mit knapp 40 Bewohnern evakuiert werden musste. Während des Löscheinsatzes wurde die Fergersbergstraße zwischen der Dammstraße und der Straße Am Großen Geeren vollständig gesperrt. Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, ist nun nicht mehr bewohnbar; der Schaden dürfte nach Angaben eines Polizeisprechers mehrere hunderttausend Euro betragen. Die Ermittlungen der Kripo zur Brandursache dauern an.

Nach Darstellungen der Feuerwehr Ritterhude sind weitere Wohnungen am Dammgut nach dem Brand vorerst unbewohnbar. Es seien 120 Feuerwehrkräfte und 70 Rettungsdienstkräfte im Einsatz gewesen, neben sämtlichen Ritterhuder Ortsfeuerwehren sicherheitshalber auch die Drehleiter aus Osterholz-Scharmbeck, da das Feuer im zweiten Stock ausgebrochen war. Die Flammen seien aber relativ schnell unter Kontrolle gewesen, so ein Feuerwehr-Sprecher. Er sagte nach dem etwa fünfstündigen Einsatz: „Wir möchten den Ersthelfern einen großen Dank aussprechen. Sie begannen noch vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte mit der Evakuierung des betroffenen Gebäudes.“ Zudem hätten sich die Nachbarn mit Stühlen, Decken und Getränken um die Bewohner gekümmert. Nach der Schließung des integrierten Altenpflegeheims vor einigen Monaten findet in dem Wohnpark Am Dammgut vor allem noch betreutes Wohnen statt.