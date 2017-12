Bei der Aktion der Bremer Polizei in Osterholz-Scharmbeck wurde unter anderem ein Oberklasse-Coupé beschlagnahmt. (Ulf Buschmann)

Kräfte der Bremer Polizei und des Zoll haben am Mittwochvormittag ein Haus an der Westerbecker Straße in Osterholz-Scharmbeck durchsucht. Der Einsatz sei im Zuge eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Bremen geschehen, sagte eine Sprecherin der Bremer Polizei. Mehr war bislang noch nicht zu erfahren.

Vor Ort zeigte sich, dass die Beamten diverse Beweismittel gesichert hatten. Abschleppwagen transportierten unter anderem eine Oberklasse-Limousine mit Bremer Zulassung sowie ein Oberklasse-Coupé ohne Zulassung ab. Außerdem sicherten die Beamten im Haus sowie in den beiden Garagen auf dem Hof zahlreiche Spuren. Auch die Staatsanwalt Bremen konnte bislang noch keine weiteren Auskünfte geben. Sprecherin Silke Noltensmeier verwies auf die laufende Auswertung. Sie ging auf Nachfrage davon aus, dass genauere Aussagen erst am Donnerstag möglich sein werden.

Auch Helge Cassens, Sprecher der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, konnte keine näheren Angaben machen. Dies habe einen guten Grund, so Cassens: „Die Pressearbeit übernimmt immer die Dienststelle, die für den Einsatz verantwortlich ist.“ Dies gelte auch bei Aktionen in einem anderen Bundesland oder sogar einer anderen Stadt. Es sei vergleichbar damit, wenn die Bremer ihm, Cassens, in seine eigene Arbeit hineingrätschen würden.

Mehr zum Thema Haftbefehl gegen zwei Verdächtige erlassen Das Amtsgericht Bremen hat Haftbefehl gegen zwei Algerier erlassen. Sie sollen einen Überfall auf ... mehr »

Mit Einsätzen der Bremer Polizei hat Osterholz-Scharmbeck bereits Erfahrung. Erst Anfang Oktober hatten Angehörige des Spezialeinsatzkommandos verdächtige Männer in der Innenstadt festgesetzt. Die Ermittler waren davon ausgegangen, dass die Männer einen Juwelier überfallen wollten, um an Geld für die Beschaffung von Waffen zu kommen. Im Raum stand die Frage, ob die Festgenommenen Terroristen unterstützen wollten. Diese Version wurde jedoch im November infrage gestellt.

Bundesland- und kommunenübergreifende Einsätze gehören heute nicht nur bei der Polizei zum Alltag. So helfen die Ordnungshüter aus Bremen-Nord immer wieder ihren niedersächsischen Kollegen bei Einsätzen rund um eine Discothek im Ritterhuder Ortsteil Ihlpohl. Aber auch die Angehörigen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes werden immer wieder zu Notfällen jenseits der Bremer Landesgrenze gerufen. So zum Beispiel bei der Explosion des Organu-Fluid-Werkes in Ritterhude im September 2014 und bei einem Dachstuhlbrand in Leuchtenburg vor einigen Monaten.