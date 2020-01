Risse und Löcher in der Fassade. Der Zahn der Zeit hat an dem 1967 fertigstellten Gebäude genagt. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Jozef Lagowski geht auf die Wand hinter dem Altar zu und deutet auf eine Stelle mit besonders auffallender Beschädigung. Die Farbe blättert ab. Von außen eingedrungenes Wasser hat deutliche Spuren hinterlassen. „Die Fenster sind kaputt und müssen ersetzt werden“, sagt der Pfarrer der katholischen Kirche „Heilige Familie“. Das Gotteshaus am Waldweg, dessen charakteristisches „Zeltdach“ sich im experimentellen Stil der Wirtschaftswunder-Epoche über einen riesigen, schlicht gehaltenen und lichtdurchfluteten Innenraum wölbt, ist höchst renovierungsbedürftig. Dem kann nun abgeholfen werden. „Es geht los. Alle Gutachten sind eingeholt, und die Kostenvoranschläge liegen auf dem Tisch“, verkündete die Internetseite der Heiligen Familie schon im Dezember. In einem ersten Schritt geht es zunächst darum, dafür zu sorgen, dass kein Regen mehr durch das Dach sickern kann. „Auch die Beseitigung der Schäden am Beton ist ganz wichtig“, betont Michael Mutz, Mitglied des Kirchenvorstandes. Er rechnet damit, dass damit im Sommer begonnen wird. Auch die Ausschreibung für die neuen Fenster sei bereits erfolgt. Das ist die zweite Etappe der geplanten Sanierung, in die es 2021 gehen soll.

Nach einer zweijährigen Bauzeit 1967 fertiggestellt und im Jahr darauf geweiht, ist die Kirche am Waldweg eine zweifellos zeitlose Schönheit, wenn auch in einem ganz anderen Sinne als die mit üppigem Zierrat und Kunst versehenen Kathedralen etwa gotischen Stils.

„Anpassung an Bedürfnisse“

Jetzt aber macht der ganze Bau mitsamt des ihn umgebenden Grüns einen etwas vernachlässigten Eindruck. Auf dem sich hinter dem Gebäude erstreckenden Rasen finden Pilze prächtige Wachstumsbedingungen, was wiederum an den überirdisch verlegten und für eine intensive Bewässerung sorgenden Regenrohren liegen könnte. Die Löcher in den Außenwänden dagegen wurden für die Bestandsaufnahme der Gutachter gebohrt. „Die ersten Prüfer waren schon vor zwei Jahren da“, berichtet Lagowski.

Regenrohre über dem Rasen: Auf seiner Nordseite macht das Kirchengrundstück gegenwärtig einen etwas vernachlässigten Eindruck. (Christian Kosak)

Damit nicht genug: Steter Tropfen hat nicht nur den Stein gehöhlt, sondern auch im Innenraum Schäden hinterlassen und sogar dem Altarbild zugesetzt, woraus sich für die Kirche die Notwendigkeit ergeben hat, im Zuge der inneren Renovierung auch über die Chancen zur „Anpassung an die neuen Bedürfnisse“ nachzudenken. Das geht für Lagowski weit über die Frage hinaus, ob die Wände wieder mit gelber Farbe gestrichen werden sollen. Wie der Pfarrer verrät, gibt es sogar Überlegungen, das Innere umzugestalten, beispielsweise den Raum mit einer Trennwand zu teilen, um so Heizkosten einzusparen. Solche und andere Vorschläge wollen Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat in einer Versammlung einholen und beraten lassen. Alle Interessierten sind dazu für Sonnabend, 8. Februar, 10 Uhr eingeladen, ins Pfarrheim „Heilige Familie“ zu kommen und Ideen einzubringen. Lagowski hofft auf eine rege Beteiligung. Wer teilnehmen möchte, kann sich im Pfarrbüro (Telefon 0 47 91 / 26 93 oder E-Mail an pfarramt@heilige-familie-ohz.de) anmelden. Die Gastgeber sind für alle Ideen offen. Mit zwei Ausnahmen: „Abgerissen oder verkauft wird die Kirche nicht“, versichert Lagowski mit einem Augenzwinkern.

Die Kirche am Waldweg: Architektur mit "charaktervollen" Ecken und Kanten sowie großflächiger Verglasung, die nun einer aufwendigen Sanierung bedarf. (fotos: Christian Kosak)

Das Gotteshaus beeindruckt im Inneren mit einer überwältigenden Großzügigkeit in den Platzverhältnissen. 200 Sitzplätze werden angeboten. An den hohen Feiertagen, Ostern und Weihnachten reichen die nicht aus. Vielmehr müssen zusätzliche Stühle herbeigeschafft werden. Aber bei der Heiligen Messe am Dienstag kommen inzwischen durchschnittlich nur noch schätzungsweise „20 bis 30“ Gläubige, so Lagowski. 80 bis 120 seien es bei der sonntäglichen Messe. Trotzdem muss die Kirche beheizt werden. Als er vor acht Jahren nach Osterholz-Scharmbeck kam, waren es sogar keine zehn Gemeindemitglieder, die regelmäßig begrüßt werden konnten. Damals wurden die Messen sogar im Pfarrheim zelebriert. Als später fast zwei Dutzend katholische Pflegekräfte aus Indien dazu stießen, die in Osterholz-Scharmbeck Deutsch büffelten, wurde die Eucharistie wieder als Großraum-Gottesdienst gefeiert.

Die Zahl der katholischen Kirchgänger, so Lagowski, sei auch deshalb zurückgegangen, weil viele Kinder und Enkelkinder der Gemeindemitglieder zum Studieren oder Arbeiten weggezogen seien. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Zahl der Katholiken im protestantisch geprägten Norddeutschland schlagartig angestiegen, weil dort viele Flüchtlinge besonders aus Oberschlesien eine neue Heimat fanden. Dort war die Bevölkerung, die deutsche wie die slawische, nach der Reformation mehrheitlich katholisch geblieben. Der Zustrom war so stark, dass Katholiken ihre Messen auch in evangelischen Kirchen abhielten. In Osterholz-Scharmbeck wurde dem Klosterholz Bauland für eine Baracken-Kirche abgetrotzt, die 1948 gegen etliche Widerstände eingeweiht wurde. Die Heilige Familie zählt über 2000 Mitglieder. Sie hat sich im Jahr 2000 mit den zahlenmäßig etwa gleich starken Gemeinden Guter Hirt in Lilienthal und St. Birgitta in Bremen-Marßel zu einer Seelsorgeeinheit zusammengeschlossen. Das Bistum Hildesheim hatte die Fusion forciert.