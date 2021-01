Die Grünen wollen zur Kommunalwahl in der Samtgemeinde Hambergen antreten. (Björn Hake)

Hambergen. Bei der vergangenen Europawahl machten 1202 Hamberger ihr Kreuz bei den Grünen. Dieses Momentum wollen die Grünen nun auch für die anstehenden Kommunalwahlen nutzen. „Das ist das Ziel“, erläutert Claus Neubauer, der mit seiner Frau Birgit Neubauer der Motor der Bestrebungen ist. Sie sind Parteimitglieder und derzeit der Ortsgruppe Osterholz-Scharmbeck zugeordnet. Im vergangenen Jahr haben sie auf die Gründung einer Ortsgruppe Hambergen hingearbeitet. Doch Corona erschwerte die Arbeit. Jetzt soll es soweit sein.

Am Donnerstag, 4. Februar, kommen die Grünen-Mitglieder, die in der Samtgemeinde Hambergen wohnhaft sind, um 19.30 Uhr zusammen, um die Gründungsversammlung abzuhalten. Die Versammlung erfolgt online. Dabei sollen auch Kandidaten für den Vorstand gefunden werden, dessen Wahl anschließend per Briefwahl erfolgen soll. Die Grünen wollen bei den Kommunalwahlen in der Samtgemeinde Hambergen und deren Mitgliedsgemeinden antreten und die „vorhandene politische Struktur erheblich beeinflussen und verändern“. Alle Personen, die bis dahin bei den Grünen eingetreten sind und in der Samtgemeinde Hambergen wohnen, sind laut Kreisverband bei der Gründungsversammlung stimmberechtigt.

Weitere Informationen gibt es bei Birgit und Claus Neubauer unter Telefon 0 47 93 / 25 08, per Mail an gruene-hambergen@gmx.de.