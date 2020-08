Es erfordert Fingerspitzengefühl und Geduld, um einen Bonsai zu formen. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. „Eigentlich sind wir in Bremen-Mahndorf zu Hause“, erzählt Kristin Lauth, Leiterin des Bonsai-Arbeitskreises Bremen. Doch da die Räume dort wegen der bestehenden Corona-Bestimmungen zurzeit nicht genutzt werden können, hatte Vereinsmitglied Hans-Ulrich Mohr, Vorstand der Osterholzer Torfkahnschiffer, spontan das derzeit leerstehende Winterlager für die Torfkähne als Treffpunkt angeboten. Und so hatten es sich jetzt zwölf Bonsai-Liebhaber mit ihren Mini-Bäumen an den Holztischen eingerichtet.

„Aus allem, was verholzt, kann ein Bonsai entstehen, sogar aus Rosmarin oder Thymian“, erläutert Kristin Lauth. „Walnuss oder Eberesche eignen sich dagegen weniger zu einem Bonsai – sie wollen nicht geschnitten werden.“ Bonsai ist die japanische Abwandlung einer alten fernöstlichen Art der Gartenkunst, bei der Sträucher und Bäume in kleinen Gefäßen zur Wuchsbegrenzung gezogen und ästhetisch durchgeformt werden, seltener im Freiland. Diese Kunstform kommt ursprünglich aus China, wo sie Penjing genannt wird und „Landschaft in der Schale“ bedeutet. „Bonsai“ könnte mit „Anpflanzung in der Schale“ übersetzt werden.

Miguel Andrés-Martínez gestaltet seit zwölf Jahren Bäumchen. Sein gewundener chinesischer Wachholder ist ein Kunstwerk aus lebendem und Totholz. Mit Bast und Draht umwickelte Zweige werden in die gewünschte Wuchsrichtung gebogen und dort gehalten, sodass sie die Form schließlich annehmen. Doch das kann Monate dauern. (Christian Kosak)

Nach altem chinesischem Verständnis ist Penjing die Kunst, eine Harmonie zwischen den Naturelementen, der belebten Natur und dem Menschen in miniaturisierter Form darzustellen: Es entstehen kleine Landschaften. Die belebte Natur wird dabei meistens durch einen Baum verkörpert. Die Naturkräfte vertritt ein Stein und feiner Kies (der traditionell in fernöstlichen Gärten Wasser symbolisiert). Der Mensch wird in Form seines Werks, einer Pflanzschale, dargestellt. Nur der Einklang dieser drei Elemente macht einen gelungenen Penjing aus. Beim Bonsai ist diese Idee noch weiter vergeistigt: Es werden keine Landschaften geschaffen, die Symbolkraft wird allein durch Baum und Schale ausgedrückt, die miteinander harmonieren.

„Bonsai-Pflanzen sind etwas für Geduldige“, weiß Kristin Lauth. Erst nach Jahren werden Ergebnisse sichtbar. „Der Bonsai-Gestalter hat eine Idee, eine Vorstellung von dem, was er erreichen will. Etwa so wie ein Bildhauer, der den Marmorblock von dem Überflüssigen befreit, um die Statue, die er darin gesehen hat, freizulegen“, beschreibt Lauth. Bei sachkundiger Pflege werden Bonsai dann – je nach Pflanzenart – mehrere Hundert Jahre alt. Doch zunächst muss eine geeignete Pflanze gefunden werden.

Die Werkzeuge, die zur Pflege von Bonsai-Bäumen benötigt werden, wurden überwiegend in Japan entwickelt. (Christian Kosak)

„Wir wünschen uns flachwurzelnde Bäume. Die Birke eignet sich – allerding wirft sie gern im Winter Äste ab. Wenn dann der Baum ohnehin nur drei, vier Äste hat, ist das sehr ärgerlich“, erklärt Kristin Lauth. Sie betreibt in Bremen-Horn die Bonsai-Börse Bremen und hat im Laufe der Jahre schon viele Fortbildungen und Kurse besucht, um die dort erworbenen Kenntnisse nun als geprüfte Bonsai-Gestalterin an ihre Mitstreiter im Arbeitskreis weiterzugeben.

So wie jetzt an Hans-Ulrich Mohr. Er hat einen Wachholder in Arbeit, dem er einen vom Wind gepeitschten Ausdruck verleihen möchte. „Nimm' mal diese nadeligen Blätter so zwischen die Finger wie ein Frisör beim Haareschneiden – und dann zupfst du mit der anderen Hand nur so ganz vorsichtig diese überstehenden Spitzen ab – nicht schneiden!“, zeigt ihm Kristin Lauth. Am Nebentisch ist Miguel Andrés-Martínez mit einem besonders eindrucksvollen Bonsai beschäftigt, einem chinesischen Wachholder aus Japan. Der Baum ist gewunden, der braune, lebende Stamm schmiegt sich kontrastreich an weißes Totholz. Etwa ab der Mitte der etwa 40 Zentimeter hohe Pflanze sind Zweige mit Bast und Draht umwickelt. „Damit werden die Zweige in bestimmte Richtungen gebogen. Nach einiger Zeit hat der Zweig die gewünschte Form angenommen, und der Bast und Draht kann abgenommen werden. Aber das kann Monate dauern“, sagt der junge Mann, der schon mit Anfang 20 zu seinem Hobby gefunden hat und jetzt seit zwölf Jahren in seiner Freizeit Bäume gestaltet.

Aus allem, was verholzt, kann ein Bonsai entstehen. Es kommt vor allem darauf an, dass Baum und Schale miteinander harmonieren. (Christian Kosak)

Bonsai-Gestaltung bringe die Menschen zur Ruhe, sagt Kristin Lauth. „Die Natur verlangt die Demut des Menschen. Der Mensch erkennt, wann seinem Willen Grenzen gesetzt sind und die Natur die Führung übernimmt.“

Hans-Ulrich Mohr hat nach seiner Pensionierung mit dem Gestalten von Bonsais begonnen. „Ich interessierte mich schon immer für die kleinen Bäume. Aber es gehört auch die nötige Zeit dazu, einen Bonsai zu pflegen, habe ich inzwischen gelernt“, sagt Mohr mit einem Schmunzeln. Fast sei es so, als habe man ein Haustier aufgenommen, erläutert er. „Hund oder Katze kann ich auch nicht zwei Wochen lang zuhause allein lassen. Ein Bonsai muss jeden Tag gegossen werden – bei diesem heißen Sommerwetter vielleicht auch mehr als einmal.“

Ihn spricht besonders die Vielfalt des neuen Hobbys an. Da sei zum einen der künstlerische Aspekt: Was will und kann der Gestalter aus dieser Pflanze machen? Dann würden botanische Kenntnisse benötigt. Laubbäume sollten beispielsweise am besten im Frühjahr, Nadelbäume im Spätsommer umgetopft werden. Und schließlich verlange die Bonsai-Gestaltung auch handwerkliche Fähigkeiten und Geschick im Umgang mit den Werkzeugen, die überwiegend in Japan entwickelt wurden.

Der Bonsai-Arbeitskreis Bremen trifft sich einmal monatlich. Auskünfte erteilt Kristin Lauth, die per E-Mail an lauth@bonsai-boerse.de zu erreichen ist.