Auch die Kugelstände in Waakhausen sollen intensiver untersucht werden, fordern die Grünen Worpswede. (Louis Kellner)

Worpswede. Der Worpsweder Ortsverband der Grünen hat seine Kritik am Gutachten für den Schießstand Waakhausen relativiert. Wie berichtet hatte Parteisprecher Michael Sawatzki bei einem öffentlichen Forum der Partei „handwerkliche Fehler“ in der Leistungsbeschreibung ausgemacht. Dort hat der Landkreis festgelegt, was genau auf dem mit Blei belasteten Gelände der Schießanlage zu beproben, überprüfen und bewerten ist. Sawatzki monierte, dass dabei die Frage der wasserrechtlichen Genehmigung gar nicht und die Überprüfung der Kugelschießstände nicht ausreichend berücksichtigt seien.

Nun bescheinigt Sawatzki aber der Politik, sie habe „im Kreistag eine sehr gute Leistungsbeschreibung beschlossen, die auch nach fachkundlicher Ansicht aller Beteiligten Fragen zur Belastungssituation in Waakhausen klären“ könne. Hintergrund für die veränderte Beurteilung sei vor allem, dass in dem Papier ausdrücklich die Möglichkeit zur Nachbesserung vorgesehen sei, sagte Sawatzki gegenüber der Redaktion. Der Bohrplan für die Messpunkte sei nur ein vorläufiger.

Seine Partei setzte vor allem auf die Beratung durch die Biologische Station Osterholz (Bios), die laut Verzeichnis fester Bestandteil des Gutachtens ist. Dadurch sei sichergestellt, dass die Untersuchung auf die bisher im vorläufigen Bohrplan nicht erfassten Bereiche ausgedehnt werde, so Sawatzki. „Die Leistungsbeschreibung ist hier ausreichend klar, jetzt muss dies im Bohrplan vervollständigt werden. Zum heutigen Zeitpunkt üben wir keine Kritik an der Vorgehensweise der Verwaltung“, betont der Grünen-Sprecher, macht aber gleichzeitig deutlich, dass Zweifel an der Vollständigkeit des Gutachtens auszuräumen seien.

Und er fordert: „Bei einer Kostenfreigabe von 85 000 Euro ist eine transparente Kommunikation auch während der Erstellung des Gutachtens notwendig, in der Leistungsbeschreibung vorgesehen und für die Öffentlichkeit und die Akzeptanz der Ergebnisse erforderlich.“