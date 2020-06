Mit Abstand und Desinfektionsmittel in der Turnhalle - die Gemeinde Axstedt hagt einen Weg gefunden, in dieser Zeit öffentlich zu tagen. (Peter von Döllen)

Ritterhude. Die Einhaltung von Abstandsregeln und das Tragen von Mund-und-Nasen-Schutz sind in dieser Zeit der Pandemie oberstes Gebot. Politik und Verwaltung kamen daher in den ersten Wochen nach dem Corona-Ausbruch nicht zu öffentlichen Fachausschusssitzungen zusammen. Inzwischen hat sich das geändert: Gemeinden wie Gnarrenburg, Hambergen, Osterholz-Scharmbeck oder auch Worpswede und Lilienthal haben Wege gefunden, wie sie unter Beteiligung der Öffentlichkeit wieder tagen können. Einige haben damit bereits im März begonnen. Ritterhude tut sich schwer: Fast fünf Monate werden vergangen sein, wenn der Rat am 9. Juli zu seiner ersten öffentlichen Sitzung seit Beginn der Corona-Krise zusammenkommt. In der Zwischenzeit sind alle Entscheidungen vom Verwaltungsausschuss getroffen worden. Er besteht aus neun Personen und tagt nicht-öffentlich. Der Rat könnte dies per Abstimmung am 9. Juli zur Dauerlösung für die Zeit der Pandemie machen.

Die Fraktion der Grünen im Rat der Gemeinde Ritterhude übt Kritik. In einem öffentlichen Brief schreibt Wolfgang Goltsche im Namen der Fraktion: „Das bedeutet, öffentliche Politik findet auf Kommunalebene in Ritterhude so gut wie nicht mehr statt. Die dem Rat übertragene Aufgabe, die Verwaltung zu kontrollieren und letztlich die Entscheidungen zu treffen, sind in dieser Krise komplett ausgehebelt.“

Kein Verständnis

Zu Beginn der Pandemie hätten sie die „Reaktion der Verwaltung“ auf die neue und noch nie dagewesene Situation mitgetragen. Sie selbst hätten sich digitale Möglichkeiten geschaffen, um sich trotz des Kontaktverbots innerhalb der Fraktion austauschen zu können, sagt der Grüne. Doch während in den Gemeinden um Ritterhude herum das politische Leben vorsichtig wieder gestartet sei, seien in Ritterhude Ausschusssitzungen anberaumt und am Ende doch gestrichen worden. Er habe darüber mit anderen Grünen-Politikern im Landkreis Osterholz gesprochen, berichtet Goltsche. Deren Reaktion: „Unverständnis.“

Die jüngsten drei Terminabsagen wegen der Corona-Krise, die den Bauausschuss sowie den Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport und den Ausschuss für Soziales, Senioren und Freizeit betrafen, waren für die Grünen drei Absagen zu viel. Im Kreis OHZ gebe es zurzeit so gut wie keine Corona-Fälle. „Dafür können wir doch unsere Demokratie nicht opfern“, sagt Goltsche. „Es gibt hier null Bereitschaft zu überlegen, wie wir in dieser Zeit doch öffentlich tagen können.“ Dabei gebe es gerade in Ritterhude genug Möglichkeiten, findet er und nennt als Alternativen das Hamme-Forum und Sitzungen unter freiem Himmel.

Die Fraktion der Grünen treibt daher das ungute Gefühl um, „dass die Verwaltung es sehr angenehm findet, ohne Politik agieren zu können“. Das eröffne ihr die Möglichkeit, Pläne ohne die kritische Begleitung beziehungsweise die Diskussionen in den Ausschüssen und ohne Entscheidung des Rates umsetzen zu können. Kurz: ohne Beteiligung der Öffentlichkeit. „Dieser Zustand ist für uns nicht mehr länger tragbar. Die Demokratie ist ein zu fragiles Gut, das wir in keiner Krise aufs Spiel setzen sollten.“ Daher fordern die Grünen für Ritterhude die Rückkehr zu öffentlichen Ausschusssitzungen und das sofort. Die Verwaltung habe dafür Sorge zu tragen, dass die Sitzungen stattfinden könnten, erklärt Goltsche im Namen der Fraktion.

Ob das Anliegen der Grünen von den übrigen Fraktionen mitgetragen wird, muss die Ratssitzung am 9. Juli zeigen. Laut Tagesordnung geht es gleich zu Beginn um eine „mögliche vorübergehende Übertragung von Beschlusskompetenzen vom Rat der Gemeinde auf den Verwaltungsausschuss (VA) und Regelung für die Sitzungen der Fachausschüsse“. Würde sich eine Mehrheit des Gremiums dafür entscheiden, kämen Ritterhudes gewählte Volksvertreter weiterhin nicht zu öffentlichen Sitzungen zusammen.

Darauf angesprochen, erklärt Bürgermeisterin Susanne Geils: „Mir ist es sehr wichtig zu betonen, dass die Verwaltung dem Rat der Gemeinde in der Vorlage XVI/421 ausdrücklich keine Empfehlung gibt, Beschlüsse zu fassen, die darauf abzielen, Zuständigkeiten vom Rat in den VA zu verschieben oder die Fachausschüsse nicht mehr beziehungsweise nur noch nicht-öffentlich tagen zu lassen.“ Es gehe der Verwaltung allein darum, auf die rechtlichen Möglichkeiten hinzuweisen, die es laut Niedersächsischem Innenministerium und Städte- und Gemeindebund in dieser „absoluten Ausnahmesituation“ gebe.

Nur eine Formulierungshilfe

Es handele sich nicht um einen Verwaltungsvorschlag. Das Papier diene nur dazu, „für den Fall der Fälle einen Formulierungsvorschlag parat zu haben“. Geils erklärt weiter, dieser Fall werde vermutlich nicht eintreten, „sollte sich der jetzt positive (Corona-)Verlauf weiter so fortsetzen“. Allerdings könne sich die Situation auch ändern.

Die Verwaltung habe in den vergangenen Wochen auch keine Eilbeschlüsse an der Politik oder der Öffentlichkeit vorbei getroffen, so die Bürgermeisterin weiter: „Ich habe alle Themen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, um Politik und Öffentlichkeit angemessen beteiligen zu können.“ Es habe auch keine Beratungsthemen gegeben, die unbedingt hätten behandelt werden müssen. Aber: „Für die Fläche ,Heidkamp-Nord' hat die Verwaltung mit der Aufstellung des Bebauungsplans begonnen; der Verwaltungsausschuss hat am 10. Juni die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung beschlossen“, berichtet sie. Diese Entscheidung fuße auf einem Ratsbeschluss vom 20. Juni 2018.

Da also aktuell nichts dränge, habe sie sich an die Verfügungen, Verordnungen und Kreis-Absprachen zur Corona-Krise gehalten. Geils zufolge besagten sie alle, dass auch politische Sitzungen auf das unbedingt erforderliche Maß zu reduzieren seien. „Informiert habe ich die Politik im Verwaltungsausschuss.“ Was die jüngsten Absagen betrifft, erklärt sie: „Für eine reine Informationsweitergabe eine Fachausschusssitzung mit – im Schulbereich – annähernd 20 Teilnehmenden plus Öffentlichkeit einzuberufen, habe ich nicht für sinnvoll erachtet. Wenn andere Kommunen hier zu anderen Ergebnissen gekommen sind oder dort wichtige Entscheidungen anstanden, die es zu entscheiden gab, liegt es in der Beurteilung der jeweiligen Kommunen, dann konsequenterweise auch Sitzungen abzuhalten.“

Die für den 9. Juli anberaumte Ratssitzung – die letzte vor der Sommerpause – werde „definitiv stattfinden“, versichert die Verwaltungschefin. Aus Platzgründen sei die Zahl der Zuhörer jedoch begrenzt.