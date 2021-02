Für den Chefsessel im Osterholz-Scharmbecker Rathaus gibt es jetzt bereits zwei Bewerber. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Als Stadtplaner an maßgeblicher Rathaus-Stelle hat Jörg Fanelli-Falcke in Osterholz-Scharmbeck viele bedeutende Entwicklungen vorangetrieben. Der Campus für lebenslanges Lernen zum Beispiel war so ein Meilenstein seiner Karriere. Ein strategisch angelegtes Projekt, mit dem die Kreisstadt internationale Aufmerksamkeit erwarb. „Anfangs sind wir für diese Vision verhauen worden“, blickt der 2015 in Pension gegangene Spitzenbeamte zurück. „Wir haben aber zeigen können, dass neues Denken, dass neue Ideen umsetzungsfähig sind.“ Dieses Selbstverständnis stellt Fanelli-Falcke bei seiner Bewerbung für das Bürgermeisteramt ganz vorn ins Schaufenster. Er tritt für Bündnis 90/Die Grünen an, deren Themen – allen voran die Klimaanpassung („Global denken, lokal handeln“) – er nach vorne bringen möchte. Bei der Wahl des Stadtoberhaupts im September ist er bisher der einzige Herausforderer Torsten Rohdes. Der Sieger von 2014 hat seine erneute Kandidatur angekündigt und von der Bürgerfraktionsgruppe sowie der SPD Unterstützung zugesichert bekommen. Die anderen Fraktionen haben sich – zumindest offiziell – noch nicht festgelegt.

2014 hatten sich die Grünen für den parteilosen Rohde stark gemacht. „Das war zum damaligen Zeitpunkt auch richtig“, betont Fraktionschefin Brigitte Neuner-Krämer. Man habe auf diese Weise verkrustete Strukturen aufbrechen wollen. Doch inzwischen seien die Herausforderungen andere geworden. Corona habe nicht nur Schwächen aufgezeigt wie die Kehrseiten der Globalisierung, sondern auch Nachweise dafür erbracht, „dass Politik handlungsfähig ist und sich schneller bewegen kann als gedacht“. In Osterholz-Scharmbeck sieht sie dagegen „viel Stillstand“ bis hin zur Rückwärtsgewandtheit, bei der Verkehrswende, beim Baumschutz und bei der Abarbeitung der unter dem Stichwort „Klimaneutrale Kommune“ verabredeten Maßnahmen. Auf diesen und anderen Spielfeldern soll der Kandidat das Tempo forcieren. Neuner-Krämer ist optimistisch, dass er den Zweikampf mit dem amtierenden Chef im Rathaus gewinnt. „Jörg hat nicht nur die Kompetenz, sondern auch reelle Chancen auf den Posten. Er wird sehr geschätzt.“

Die Grünen-Chefin gibt zu, dass es mit dem jetzigen Hoffnungsträger auch Kontroversen gegeben habe, als er noch als Stadtbaurat sowie ab 2007 als Erster Stadtrat (stellvertretender Bürgermeister) im Rathaus unterwegs war, übrigens auch ein Jahr noch unter Führung Rohdes. Fanelli-Falcke hatte lange kein Parteibuch, verortete sich aber selbst zwischen Rot und Grün. Dass er schließlich ganz ins grüne Lager gewechselt ist, liegt auch an den Erfahrungen mit Fridays for Future, an deren Demos er teilgenommen hat. „Da habe ich gesehen, was die junge Generation von den aktiven unter den älteren Menschen erwartet. Eine klare Weichenstellung.“ Er führt den Schwenk auf einen persönlichen „Lernprozess“ zurück, auf die Sorge um den Verlust von Lebensgrundlagen und auf die Ansprache der Doppelspitze Baerbock/Habeck, die zur Überwindung des innerparteilichen Realo-Fundi-Konflikts beigetragen haben. „Die sind im tiefsten Sinne demokratisch und in der politischen Mitte verankert. Damit kann ich ein klares Farbenbekenntnis abgeben.“ Seine Themen will er keinesfalls durchpeitschen, sondern mit „Herz und Verstand“ vermitteln. Er greift dafür gern auf Slogans zurück, die er aber auch erklären will. Kommunikation sei besonders wichtig in einer Stadt mit einer so heterogenen Einwohnerschaft, „wobei die Verschiedenheit ja auch unser Kapital ist“. Hin und wieder würde er der Stadt auch zu mehr Aufgeschlossenheit gegenüber dem „Bunten“ raten. Und auch eine „kulturelle Öffnung“ gutheißen, die er im Interessenskonflikt mit jugendlichen Autoposern vermisst hat, als die auf dem Campus ihrem lärmenden Hobby frönten. Nach der Polizei rufen und Schranken zu bauen, seien keine tragfähigen Lösungen. Noch stärker in Wallung gebracht hat ihn das Gerangel um die 100-jährige Blutbuche, die auf dem Von-Seggern-Grundstück dem Bau von Parkplätzen im Weg stand. „Das ist halt ein Abwägungsprozess, der zusammen mit dem Unternehmer gestaltet werden muss.“ Um einen solchen Baum nicht opfern zu müssen, gelte es, „um ihn herum zu arbeiten“. Zu vermitteln, die unterschiedlichen Interessen auszutarieren und dann für die Problemlösung einen neuen Ansatz zu suchen, das sei seine Stärke. Übrigens: Eine Niederlage bei der Bürgermeisterwahl würde er nicht als solche empfinden. „Für mich gibt es kein Scheitern, sondern nur den Lernprozess, der sich aus Entwicklungen und Ereignissen ergibt.“

Zur Person

Jörg Fanelli-Falcke (64)

ist gebürtiger Göttinger, verheiratet und hat zwei Töchter und vier Enkel. Er studierte Architektur und Stadtplanung in Holzminden und Hannover. Seine berufliche Laufbahn begann er in der Bielefelder Stadtverwaltung, um 2001 vom Landkreis Osterholz, wo er Bauamtsleiter war, ins Osterholz-Scharmbecker Rathaus zu wechseln, wo er 2007 zum Ersten Stadtrat avancierte. 2015 wechselte er in den Ruhestand.

