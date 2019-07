Osterholz-Scharmbeck. Ein Grünstreifen mit Büschen in der Straße „Am Binnenfeld“ geriet am späten Mittwochnachmittag aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck löschte das Feuer, bevor es auf die Umgebung übergreifen konnte. Der genaue Schaden ließ sich noch nicht beziffern, so die Polizei (Telefon 04791/3070), die auf Zeugen und Hinweise hofft.