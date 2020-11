Osterholz-Scharmbeck hat die mit dem Landkreis Osterholz ausgehandelte Jugendhilfevereinbarung gekündigt. Mit diesem Schritt hat die Kreisstadt das Thema auf die Tagesordnung der politischen Debatte gehoben. (Caroline Seidel/DPA)

Landkreis Osterholz. Die Jugendhilfevereinbarung zwischen dem Landkreis Osterholz und seinen Mitgliedskommunen bleibt ein heißes Eisen. Sie regelt unter anderem die Zuständigkeit für die Kindergärten und die Frage, wie sehr sich der Kreis an den Kita-Kosten vor Ort beteiligt. Seit das Land die Elterngebühren abgeschafft hat, ohne für vollen Ausgleich bei den Gemeinden zu sorgen, ist die Vereinbarung der Hebel für die Rathäuser, zumindest teilweise finanziell entschädigt zu werden. Wiederholt hatte der Landkreis zwischenzeitlich den Pauschalbetrag pro Kindergartenplatz angehoben, der zum Ausgleich des Betriebskostendefizits bestimmt ist.

Doch nun gibt es eine neue Wendung: Im Jugendhilfeausschuss erklärte die zuständige Dezernentin Heike Schumacher jetzt, sie schließe es nicht aus, dass der Landkreis die Kindergarten-Aufgaben in einzelnen Kommunen auch selbst wahrnehme. „Wir drängen uns nicht danach, aber wir könnten es“, so die Erste Kreisrätin.

Was war geschehen? Niedersachsen hatte mit den kommunalen Spitzenverbänden zusätzlich zum Härtefallfonds der weggefallenen Kita-Gebühren auch eine Corona-Hilfe ersonnen, die das Land von weiteren Forderungen der Kommunen freistellt. Dadurch steigt an der Basis der Einigungsdruck weiter, denn auskömmlich ist das Ganze nach den Darstellungen der Bürgermeister dennoch nicht. Daher hat die Stadt Osterholz-Scharmbeck, als bisher einzige Mitgliedsgemeinde, die Jugendhilfevereinbarung bereits vorsorglich erneut zum Ende des kommenden Jahres gekündigt.

Die Platz-Pauschale des Landkreises, die inzwischen auch an die Tarifentwicklung gekoppelt ist, war zuletzt kontinuierlich erhöht worden. Und die Kommunen bauten, der Nachfrage gehorchend, ihre Krippen und Kitas weiter aus. Die Folge: 2019 standen 7,06 Millionen Euro im Kreis-Etat, im laufenden Jahr 8,09 Millionen Euro und im kommenden Jahr sollen es 8,75 Millionen Euro sein, die als Platzpauschalen an die Kommunen überwiesen werden.

Nun hatten die Kreistagsabgeordneten die Verwaltung im Sommer damit beauftragt, die finanziellen Folgen einer eigenen Aufgabenwahrnehmung einmal durchzurechnen. Ergebnis: Alle Kommunen zusammen schultern im Kita-Bereich momentan ein Defizit von 31,4 Millionen Euro. Das hätte dann der Landkreis zu tragen, der im Gegenzug die Kreisumlage erhöhen müsste. Einigen möglichen Synergieeffekten auf der administrativen Ebene stünden Sach- und Personalkosten von weiteren 857 000 Euro gegenüber, erklärte Florian Lührsen, Finanzcontroller und Jugendhilfeplaner im Kreishaus. Schumacher zufolge wurden die Gesamtsummen zusammen mit den Kommunen erhoben. Theoretisch wäre es denkbar, die Kreisumlage nur für diejenigen Kommunen zu erhöhen, die die Zuständigkeit beim Landkreis sehen.

„Eine Trägerschaft der kommunalen Kindergärten strebt der Landkreis nicht an“, setzte die Dezernentin hinzu. Die Kommunen, die keine Trägerschaft mehr wollten, müssten also für Betrieb oder auch Bau per Ausschreibung freie Träger gewinnen, die schon heute vielerorts im Elementarbereich tätig sind. Da wären dann Personal-, Miet- oder Finanzierungskosten ein Thema. Ausführlich hatte sich die Verwaltung in ihrer Sitzungsvorlage auch mit der inhaltlichen Ausgestaltung und den einzelnen Aufgaben befasst, die sich von Kommune zu Kommune stark unterscheiden. Die Debatte aber kreiste vor allem um die Zahlen, die Florian Lührsen präsentiert hatte. Er verwies darauf, dass der gesamte Teilhaushalt des Jugendamts im kommenden Jahr ordentliche Aufwendungen von 36,53 Millionen Euro umfasst.

Nicht allein eine Frage des Geldes

Lebenshilfe-Geschäftsführer Olaf Bargemann warnte davor, den Steuerungsaufwand zu unterschätzen, den der Betrieb mehrerer Kitas verursache. Bargemann ist beratendes Mitglied im Ausschuss und ließ sich bestätigen, die Kommunen seien verwaltungsseitig sehr unterschiedlich aufgestellt. Brunhilde Rühl (CDU) wiederum hatte sich nach den Erfolgsaussichten einer Klage gegen das Land erkundigt. Heike Schumacher verwies auf die Vereinbarung mit den Spitzenverbänden, wonach nun zunächst weitere Erfahrungen nötig seien, ob ein Verstoß gegen das Konnexitätsprinzip vorliege. „Im Moment gibt es da praktisch keine Handhabe.“

Der Landkreis wolle am grundlegenden Inhalt der Vereinbarung festhalten, so die Dezernentin. Diese sieht unter anderem einen Qualitätszuschuss vor, wenn Kommunen nur 20 und nicht 25 Kinder pro Gruppe betreuen lassen. Die Ausschussvorsitzende Christina Klene (Grüne) erklärte, sie wolle nicht nur über Kosten, sondern auch über sozialpolitische Vorteile reden, die eine Aufgabenwahrnehmung durch die Gemeinden aus ihrer Sicht habe. „Im Moment haben wir eine bunte Landschaft je nach Lage vor Ort.“ Das sei aus ihrer Sicht ein Vorteil, der nicht zum Nulltarif zu haben sei. Da gehe es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie um die kommunale Daseinsvorsorge.

Die Grünen seien dagegen, dass der Kreis die Kita-Aufgabe wahrnehme, zumal sich nun bereits zeige, dass es mit der Kreisumlage auf ein Nullsummenspiel hinausliefe. Sie wolle nächstes Jahr auch über neue Krippen-Standards beraten, so Klene weiter. Statt Zehner-Gruppen mit zwei Fachkräften könnten auch Zwölfer-Gruppen mit drei Kräften und einem Differenzierungsraum eine Option sein, so die Grünen-Abgeordnete.

Udo Mester (SPD) hielt derlei politische Festlegungen für verfrüht. Die Verwaltung habe gerade erst eine Diskussionsgrundlage geliefert und stehe mit der Stadt Osterholz-Scharmbeck noch in Verhandlungen. Die Fraktionen müssten nun erörtern, ob sie die Idee einer Selbstwahrnehmung weiter verfolgen wollen oder nicht. „Die Frage ist doch, ob es Sinn macht“, sagte der Sozialdemokrat. „Auch wenn uns das Ergebnis nicht gefällt, wissen wir nun wenigstens, was es kosten würde.“ Am Ende werde es so oder so nur im Miteinander gehen, urteilte Mester.

Wilfried Pallasch von der Bürgerfraktion nickte: Es wäre eine Grundsatzentscheidung. Bei der jüngsten Erhöhung der Platz-Pauschale sei der Kreistag noch nicht davon ausgegangen, dass so etwas anstehe. Gleichzeitig aber sei es das gute Recht der Kreisstadt, die Vereinbarung aufzukündigen. „Ich sehe da noch keine Tendenz“, bekannte Pallasch.