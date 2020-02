Nur mit Hilfe der Drehleiter konnte die Feuerwehr der Kreisstadt gestern Morgen diesen entwurzelten Baum in Pennigbüttel beseitigen. (Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck)

Landkreis Osterholz. So mancher Schüler aus Osterholz wird gestern neidisch über die Landesgrenze nach Bremen geschaut haben. Dort hatte die Senatorin für Bildung in Absprache mit den Feuerwehren entschieden, dass der Unterricht an allen öffentlichen Schulen ausfallen solle. Der Schulweg sei aufgrund des Sturmtiefs „Sabine“ zu gefährlich. Im Landkreis Osterholz schätzten die Verantwortlichen die Situation anders ein. Die Schüler mussten zum Unterricht.

Die Prognosen seien nicht eingetroffen, sagt Ritterhudes Gemeindebrandmeister Andreas Albrecht mit Blick auf die Wetterberichte der vergangenen Tage. Gerade fünf Einsätze habe „Sabine“ ihnen beschert. Den ersten hatten sie Sonntag zwischen 16 und 17 Uhr, den letzten nachts gegen 23.30 Uhr. „Alles Kleinigkeiten, nichts Größeres.“ So hätten sie einmal in Ritterhude aktiv werden müssen. Zwei weitere Einsätze hätten sie nach Platjenwerbe geführt, und ebenfalls zwei Einsätze hätten sie in Stendorf gehabt. Meist sei es um kleinere Bäume gegangen, die von Straßen entfernt werden mussten. Nur in Platjenwerbe habe ein Baum gedroht, auf ein Haus zu fallen. Den hätten sie gesichert. Dann mussten sie bereits zum nächsten Einsatzort. „Für Ritterhude war das ein normaler Wintersturm“, sagt Albrecht und: „In anderen Gemeinden war mehr los.“

Etwa in der Samtgemeinde Hambergen, wie Gemeindebrandmeister Jens Bullwinkel bestätigt. Zu zwölf Einsätzen rückten dort vier der Hamberger Ortsfeuerwehren ab 17 Uhr aus. Überwiegend kleinere Hilfeleistungen – ähnlich wie in Ritterhude. Daher hätten sie die örtliche Einsatzleitstelle „Elo“ auch um 21.45 Uhr wieder aufgelöst, berichtet er.

„Aber schon eine halbe Stunde später kam die Meldung 'Wasser im Keller'“. Und als der Einsatz abgeschlossen war, wurden sie zur Bahnstrecke Bremen-Bremerhaven gerufen. „Dort hat die Lok eines Güterzugs einen Baum erwischt; die komplette Strecke war gesperrt“, berichtet der Gemeindebrandmeister. Bevor sie die Lok, die zwischen Oldenbüttel und Lübberstedt gestrandet war, vom Baum befreien konnten, musste zunächst ein Notfallmanager der Bahn den Strom von der Oberleitung nehmen. Das habe etwa eine halbe Stunde gedauert. Danach habe es noch eine Alarmierung gegeben: Von der Straße Rollbaumsberg hätten sie einen Baum entfernen müssen. Gegen 5.30 Uhr rückten die Helfer wieder ab.

In Osterholz-Scharmbeck hielt „Sabine“ sechs der zehn Ortsfeuerwehren auf Trab. Und das bereits ab Sonntag 12.53 Uhr. Da wurden sie zu einer „wetterbedingten Hilfeleistung“ zum Schierhorster Weg gerufen. Einige Stunden später, als der Sturm an Fahrt aufnahm, wurden sie an der Biloher Straße gebraucht. Dort war gegen 16.30 Uhr ein Baum auf der Straße gelandet. Zwei Stunden später mussten die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Pennigbüttel weitere Bäume wegräumen – genau wie ihre Kameraden aus Freißenbüttel und Teufelsmoor. Bei ihnen gingen die jeweiligen Alarmierungen zeitgleich um 19.12 Uhr ein.

Der letzte Baum, den „Sabine“ entwurzelte, musste von den Feuerwehren aus Pennigbüttel und Osterholz-Scharmbeck gestern am frühen Morgen in Pennigbüttel geborgen werden. Seine Krone hatte sich in der eines anderen Baums verfangen, sodass er quer über die Neuenfelder Straße hing. Um diese Gefahr zu beseitigen mussten die Feuerwehr-Kameraden die Drehleiter einsetzen.

Nach Auskunft der Polizei warf das Sturmtief außerdem ein Baugerüst an der Hohenfelder Straße um. Verletzt wurde laut Polizeibericht niemand.

Den Feuerwehren im Landkreis bot Sturmtief „Sabine“ außerdem die Chance, das erst im vorigen Jahr entwickelte örtliche Einsatzleitungs-Konzept (Elo) im Ernstfall zu testen. Dieses soll in Fällen wie „Sabine“ die Einsatzleitzentrale in Bremerhaven entlasten, bei der normalerweise alle Einsätze aus dem Landkreis Osterholz, dem Kreis Cuxhaven sowie der Stadt Bremerhaven telefonisch eingehen. Gestern hatten die Gemeindefeuerwehren ihre eigenen Einsatzleitstellen vor Ort und organisierten die Einsätze inklusive Nachfragen und Nachalarmierungen selbst. „Elo hat sich etabliert“, meint Marcus Zylka, Pressesprecher der Stadt-Feuerwehr.