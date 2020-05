Große Nachfrage nach Stoffen: Auch im Stoff-Paradies nähen Mitarbeiter wie hier Ivonne Fürst Schutzmasken. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. In normalen Zeiten sind es die Fans von Quilts und Patchworkdecken, die den Weg zu Svenja Struwe nach Ritterhude finden. Aber was ist in diesen Tagen schon normal? „Ich verkaufe jetzt fast nur noch Stoffe für Masken“, berichtet die Inhaberin von „Quiltworks“. 2009 hat sie ihr Geschäft aus ihrer Leidenschaft für Patchwork-Arbeiten heraus gegründet. Die Regale im Verkaufsraum Grüne Straße 24 in Ritterhude sind daher dicht bestückt mit Stoffen. Zwischen 1400 Ballen buntem Gewebe können Struwes Kunden wählen. Genug für unzählige farbenfrohe Corona-Masken. Nur eins ist gerade Mangelware: Gummiband.

„Gummiband ist das neue Klopapier“, bestätigt Svenja Struwe und lacht angesichts dieser Absurdität. Seit gut drei Wochen versuche sie, Nachschub über ihren Lieferanten zu bekommen. „Aber mir wurde gesagt, dass selbst die Großlieferanten momentan Probleme hätten, an Gummiband zu gelangen.“ Masken könne sie trotzdem nähen: „Ich stelle Bänder aus Jersey-Stoff her“, berichtet sie. Jersey-Stoff sei leicht elastisch und die Bänder daher „wunderbar zu tragen“. Selbst wenn sie jetzt Gummiband geliefert bekäme, würde sie weiter mit Jersey-Stoff ihre Masken nähen. Neben Stoffen, Bändern, Garnen und allem, was zum Nähen benötigt wird, bietet auch Struwe inzwischen fertigen Mund- und Nasenschutz für wenig Geld in ihrem Laden an.

Nähkenntnisse hoch im Kurs

Alle, die sie vom Quilten und aus ihren Kursen kenne, hätten schon seit Wochen nicht mehr an ihren Patchwork-Projekten gearbeitet, erzählt Svenja Struwe. Jeder von ihnen würde inzwischen Masken nähen. Maskenproduktion ist der Begriff, den sie verwendet. Zunächst hätten sie etwa 70 Masken für Friedehorst genäht. Seit vier Wochen stellten sie den Schutz auch für andere Einrichtungen her, darunter ein Altenheim in Ritterhude. „Und seit es die Maskenpflicht gibt, nähen wir ebenfalls für uns privat, für die Familie, für Freunde und Bekannte.“

Längst kämen in ihren Laden nicht nur die ihr bekannten Quilt-Worker. Übrigens immer nur einer zur selben Zeit, wie sie betont. Unter den Kunden seien auch Leute, die mit Nähen bis dato nicht viel am Hut hatten, es nun aber lernen wollten. „Die Masken bringen viele Leute an die Nähmaschine“, erzählt Svenja Struwe. Und noch etwas habe sie beobachtet: Während sie bisher öfter das Gefühl gehabt habe, das Hobby „Nähen“ werde schnell belächelt, seien in diesen Tagen Leute mit Nähkenntnissen sehr gefragt und beliebt.

Im „Stoff-Paradies“, einem Nähfachgeschäft an der Bahnhofstraße in Osterholz-Scharmbeck, erlebte Mario Schmedes beim Corona-Krisen-Neustart einen regelrechten Kunden-Ansturm. Mit dem Ergebnis eines schließlich auf Kante genähten Angebots: „Ich musste Ware nachbestellen. Der Laden war zwischendurch zur Hälfte leergekauft“, berichtet der Inhaber des „Stoff-Paradies“. Vor allem Material für Masken sei gefragt. Es mache derzeit etwa 80 Prozent des gesamten Verkaufs aus, der über den Ladentisch geht. „Wir nähen ja auch selbst welche – wenn wir dazu kommen“, so Schmedes.

Trotz des Andrangs sei der Verlust durch den fünfwöchige Ausfall nicht zu kompensieren. „Die Kosten sind ja weitergelaufen.“ Mit derzeit drei Kolleginnen werden die Aufträge bearbeitet. Die Verkaufsfläche misst 70 Quadratmeter. Trotzdem sei es kein Problem, den nötigen Abstand zu halten: „Wir lassen nie mehr als vier Kunden rein.“

Wenige Meter weiter an der Kirchenstraße sind „handgefertigte Kleidung und Accessoires“ bei Cori-Design derzeit nur vormittags zu haben. „Aufgrund der aktuellen Lage“, wie der Kunde über den Anrufbeantworter erfährt. Dafür wird wegen der großen Nachfrage Mund- und Nasenschutz zum Selbstkostenpreis angeboten. Vor Bestellungen kann sich Inhaberin Cornelia Riemer, die Cori-Design Schneiderei & Kunsthandwerk 2011 in Osterholz-Scharmbeck gegründet hat, kaum retten. "Obwohl ja zum Glück immer mehr Firmen Masken anbieten". Riemers Masken sind aus reiner Baumwolle und daher kochfest. "Für ein angenehmes Tragegefühl ist in unsere Maske ein Draht eingearbeitet."

Im Stoff-Laden bei Pink Water in Ritterhude hat derzeit niemand Zeit ans Telefon zu gehen. Doch der Anrufbeantworter liefert die beruhigende Ansage: Gummiband in vier Millimeter Stärke sei vorrätig. Alle Mitarbeiter seien mit dem Verkauf und dem Schneiden der begehrten Ware beschäftigt, heißt es weiter. Und wegen dieser hohen Nachfrage hat Pink Water die Abgabe auf 20 Meter pro Kunde begrenzt. Auf diese Weise soll der Vorrat bis nächste Woche reichen. Denn dann, so ist zu hören, komme Nachschub – auch in Schwarz.