Das Internet gleicht heute einem riesigen, florierenden Marktplatz mit abertausenden Händlern, noch mehr Waren und Kunden. „Auf den digitalen Marktplätzen geht es beinahe noch genauso zu, wie damals auf den großen Märkten im Mittelalter“, beschreibt Stefan Brandt, Geschäftsführer des Posten-Portals, das Prinzip des Onlinehandels. Gemeinsam mit Horst Leffrang bietet er im Internet Waren an. Allerdings keine eigenen Produkte. Stattdessen geben sie Unternehmen der Region die Möglichkeit, mit ihrer Hilfe online zu verkaufen.

Seit dem Aufkommen des World Wide Web steht der lokale Einzelhandel vor der großen Herausforderung, sich anzupassen. Kunden zieht es vermehrt ins Internet und der Umsatz vor Ort sinkt. Mit dem Posten-Portal verbinden Stefan Brandt und Horst Leffrang nun bereits seit eineinhalb Jahren einige Geschäfte der Region mit den digitalen Marktplätzen. Für ihr einzigartiges Geschäftsmodell wurden sie kürzlich von der IHK Stade mit einem Preis ausgezeichnet.

Bei der Auswahl setzen die beiden Händler keine Grenzen. Vom Grill über die Geflügelschere bis hin zum Rollstuhl waren schon zahlreiche Produkte dabei. Neben dem Wäschehaus Tolle, der Fotoscheune oder Landmann nutzen zahlreiche weitere Unternehmen aus dem gesamten Elbe-Weser-Dreieck das Angebot des Posten-Portals. Ein absoluter Renner waren Vespa-Ersatzteile aus einer Abteilungsauflösung eines Betriebes. „Wir haben viel höhere Preise erzielt, als wir erwartet haben und die Teile gingen bis nach Indonesien“, sagt Stefan Brandt. Solche Überraschungsverkäufe seien nur möglich, wenn man jedem Produkt eine Chance gebe.

Aber auch kleine Erfolge erfreuen die beiden Onlinehändler. So wurde ein Kunde aus Ritterhude erst auf ein Fachgeschäft in der Kreisstadt aufmerksam, als er über das Posten-Portal ein Produkt des Unternehmens kaufte. „Wir boten ihm an, die Ware selbst abzuholen, da das Geschäft ja nicht weit entfernt ist. Er war total überrascht, dass es einen solchen Laden in Osterholz-Scharmbeck überhaupt gibt“, erinnert sich Horst Leffrang.

Für die Unternehmen entstehen im ersten Schritt keine Kosten. Das Team des Posten-Portals nimmt vor Ort alle wichtigen Daten auf, schießt Fotos und präsentiert das Produkt im Internet. Einerseits auf der eigenen Webseite, gleichzeitig aber auch auf den großen Online-Marktplätzen wie Ebay oder Amazon. „Wir analysieren im Vorfeld, auf welchem Marktplatz sich der höchste Preis erzielen lässt. Dementsprechend platzieren wir das Produkt“, sagt Stefan Brandt.

Die Produkte verbleiben bei den Unternehmen, das Posten-Portal hat kein eigenes Lager. „So haben die Betriebe weiterhin die Möglichkeit, auch vor Ort zu verkaufen“, sagt Horst Leffrang. Am liebsten verkaufen Stefan Brandt und Horst Leffrang die Produkte über ihre eigene Webseite. Denn bei den großen Marktplätzen fallen Gebühren an. „Früher waren es die Könige und Herzöge, die von den Händlern auf dem Markt Abgaben verlangt haben, heute sind es die großen Online-Portale“, vergleicht Leffrang. Wird das Produkt letztlich erfolgreich verkauft, erhalten Stefan Brandt und Horst Leffrang eine Provision. Wird es nicht verkauft, hat das Team des Posten-Portals seine Zeit und Energie umsonst investiert.

Ein großes Problem in der Geschäftswelt ist die sogenannte Altware. Ware, die zum Beispiel in zu großer Menge eingekauft wurde, und nun das Lager blockiert und in diesem Zustand keinen Wert mehr hat. Mitunter kostet die Entsorgung sogar Geld. Mehrere Jahre lang war Stefan Brandt in der Elektrobranche tätig und stetig mit dieser Problematik konfrontiert. Später hat er als Angestellter im Online-Handel Erfahrung gesammelt und anschließend vor circa eineinhalb Jahren das Posten-Portal eröffnet.

„Wir geben den Produkten eine zweite Chance“, sagt Horst Leffrang. Aus ökologischer Sicht sei es nur vernünftig, die Waren einem Nutzer zuzuführen, anstatt sie einfach zu vernichten. „Es sind schließlich Energie und Rohstoffe in das Produkt geflossen.“ Er sei sich sicher, dass es irgendwo auf der Welt einen Interessenten für die Ware gebe, nur eben gerade nicht dort, wo es bisher angeboten wurde. Durch das Internet werde es möglich, Nutzer und Produkt zusammenzuführen.

Trotz dieser Vorteile habe der Verkauf im Internet auch Schattenseiten. Diese hindern insbesondere kleine Unternehmen daran, in einem eigenen Online-Shop zu verkaufen, wissen die Profis. „Für ein kleines Geschäft ist es fast unmöglich, einen eigenen Online-Shop zu betreiben‘“, sagt Horst Leffrang. Eine große Hürde seien die zahlreichen juristischen Fallstricke. Das kannten auch schon die Händler im Mittelalter. Wer sich damals nicht an die Rechtsordnung auf dem Markt hielt, wurde bestraft. Während die Vorgaben damals leicht verständlich waren, gleichen die rechtlichen Vorschriften auf dem digitalen Handelsplatz einem Labyrinth, in dem sich nicht Fachkundige leicht verlaufen. Ein kleiner Fauxpas könne eine riesige Mahnwelle nach sich ziehen. „Es hat sich eine ganze Branche entwickelt, die sich allein darauf spezialisiert hat, im Internet nach rechtlichen Verstößen zu suchen“, sagt Stefan Brandt.

Ein solcher Verstoß könne zum Beispiel schon sein, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die AGBs, unabsichtlich nicht korrekt dargestellt zu haben, fügt er hinzu. Im ersten Schritt kommen die Betreiber der Webseite in der Regel mit einer Verwarnung davon. „Finden die Kläger dann aber weitere Verstöße in diesem Bereich, kann es sehr teuer werden“, erläutert er. Die Forderungen seien mitunter so hoch, dass Läden schließen müssen.

Ein weiterer Grund, weswegen Unternehmen vor dem eigenen Online-Shop zurückschrecken, sei der hohe Personalaufwand. „Das Internet funktioniert schnell. Die Kunden sind es gewohnt, sofort Rückmeldungen zu erhalten. Die Produkte gehen in der Regel umgehend in den Versand“, sagt Stefan Brandt. Um diesem Anspruch gerecht werden zu können, bedarf es zusätzlicher Mitarbeiter. Beim Posten-Portal sorgt ein fünfköpfiges Team dafür, dass stetig neue Produkte aufgenommen und die Kunden betreut werden. In Kürze kommt eine weitere Mitarbeiterin dazu, die hauptsächlich Büroarbeit übernimmt.

Wer Interesse am Angebot des Posten-Portals hat oder mitwirken möchte, kann sich bei Stefan Brandt und Horst Leffrang in der Bahnhofstraße 37 in Osterholz-Scharmbeck melden. Erreichbar sind sie unter der Telefonnummer 04791/ 9 85 46 13 und per Mail unter info@posten-portal.de. Interessierte können sich auf der Internetseite www.posten-portal.de umsehen.