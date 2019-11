Ob der Markt in Ihlpohl unter dem Namen Real erhalten bleibt, ob die Filiale an Mitbewerber wie Edeka verkauft oder gar geschlossen wird, ist laut Verhandlungspartnern unklar. (Christian Kosak)

Der Nebel, der seit 2018 über der Zukunft der Real-Filiale in Ihlpohl liegt, will sich nicht lichten. Auch ein halbes Jahr nachdem bekannt geworden ist, dass Metro-Chef und Real-Eigentümer, Olaf Koch, mit dem Immobilieninvestor "Redos" exklusiv über einen Verkauf aller Real-Märkte verhandeln wolle, ist keine Einigung in Sicht. Jürgen Herres, Managing Partner von Feldhoff & Cie. GmbH und Ansprechpartner für die Presse bei Redos, erklärt: "Es ist keinerlei Entscheidung gefällt worden – weder für Ihlpohl, noch für die übrigen Märkte, die im Portfolio liegen."

Dass die Real-Filiale im Bremer Weserpark geschlossen werden soll, wie in dieser Woche bekannt wurde, habe mit den Verhandlungen nichts zu tun. „In diesem einen Fall läuft der Mietvertrag für die Räume aus“, betont Herres.

Klar ist bisher, dass das Bundeskartellamt einem Verkauf der Real-Kette an den Immobilieninvestor Redos grundsätzlich zustimmen würde. Anfang Oktober war diese Entscheidung gefallen. „Kommt es zum Verkauf, gäbe es keine Probleme“, sagt Herres.

Ob es zu einem Vertrag zwischen Metro und Redos kommt und wenn wann, diese Fragen kann Jürgen Herres nicht beantworten. Zu viele Aspekte seien noch offen. „Das Konzept von Redos für die Real-Märkte sieht drei Säulen vor“, holt er etwas aus. So soll ein Teil der 277 Filialen als Kernbestand unter der Marke Real und mit dem Real-Management weitergeführt werden. Bei weiteren 30 bis 40 Filialen stehe die Schließung im Raum. Dieser Säule des Konzeptes würden Businesspläne von Metro zugrundeliegen, die aus der Zeit vor den Verkaufsverhandlungen mit Redos stammten.

Die übrigen Real-Märkte will der Immobilieninvestor kaufen, um sie an Mitbewerber wie Edeka, Rewe, Globus und Co weiterzuverkaufen. Diese sollen nun Angebote für die Standorte machen, für die sie sich interessieren. Den Verhandlungspartnern Metro und Redos lägen bereits einige Angebote vor, teilt er mit. Zwischen dem Angebot und dem Kauf steht für die Interessenten der Gang zum Bundeskartellamt. Ob Edeka, Rewe und andere Mitstreiter Teile der Real-Kette erwerben und damit ihren Bestand an Märkten vergrößern dürfen, entscheidet sich dort.

„Edeka fragt gerade beim Bundeskartellamt an, ob es 87 Filialen übernehmen darf“, berichtet Herres. Den Antrag habe Edeka am 29. Oktober gestellt, bestätigt eine Metro-Sprecherin. Gibt das Kartellamt für alle 87 Filialen sein Okay, heißt das nach Auskunft des Redos-Sprechers längst nicht, dass der Konzern die Standorte alle bekommt. Am Ende könnten es beispielsweise nur 85 oder 70 Filialen sein, die zu Edeka wechselten, sagt er. Auch sei Edeka der erste Konzern, der eine Anmeldung beim Kartellamt gemacht habe. Herres: „Es wäre sehr ungewöhnlich, wenn es keine weiteren Anmeldungen von weiteren Mitbewerbern geben wird.“

Sobald alle Interessenten ihre Antwort vom Kartellamt erhalten haben, „liegen alle Puzzleteile auf dem Tisch“. Als Nächstes würden sie die verschiedenen Angebote und Lösungen für alle 277 Standorte auf ihre Wirtschaftlichkeit prüfen. Und erst dann sei klar, welche Filiale zu welcher Säule des Redos-Konzeptes gehören wird – zum Kernbestand, zu denen die geschlossen werden oder zu jenen, die weitergereicht werden. Im Umkehrschluss bedeutet dies: Im Moment ist noch alles offen. Denn: „Es könnte Anbieter geben, die sich für einen Standort interessieren, der eigentlich für eine Schließung vorgesehen ist.“

„Erst wenn alles aufgeht, wird es einen Kaufvertrag zwischen Metro und Redos geben“, sagt der Sprecher des Immobilieninvestors. „Das ist unabdingbar; es muss eine Verteilung der Märkte geben.“ Und noch etwas sei bei den Verhandlungen sehr wichtig, betont Jürgen Herres: „Metro und Redos haben klar gesagt, dass ein solcher Verkauf nicht zum Schaden der 34 000 Mitarbeiter sein darf.“ Zum weiteren Zeitplan konnte er nichts sagen. Eine Metro-Sprecherin teilt jedoch mit: „Die Verhandlungen mit Redos werden mit Hochdruck fortgeführt, um diese möglichst in den kommenden Wochen abzuschließen.“

Dass Metro-Chef Olaf Koch die Real-Kette verkaufen will, wurde 2018 publik. Die 34 000 Mitarbeiter der 277 betroffenen Real-Filialen, darunter die in Ihlpohl, leben seitdem in Ungewissheit. Gerüchte schossen ins Kraut. Etwa, dass Edeka die Ihlpohler Filiale kaufen und umgehend für einen Zeitraum von zwei Jahren schließen wolle. Eine Spekulation, die zum damaligen Zeitpunkt sowohl Metro als auch Edeka gegenüber dieser Zeitung umgehend zurückwiesen.