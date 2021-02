Ein Millionendefizit weisen die laufenden Ausgaben der Gemeinde Hagen im Bremischen aus. (Monika Skolimowska)

Hagen. Die Gemeinde Hagen steuert bei den laufenden Ausgaben auf ein Millionendefizit zu. Diese Nachricht erhielten die Ratsmitglieder während der jüngsten Sitzung im Feuerwehrgeräthaus Lehnstedt. „Das Defizit ist so hoch wie nie, seit Bestehen der Einheitsgemeinde“, erklärte Bürgermeister Andreas Wittenberg (parteilos) den Ratsmitgliedern. Als Hauptgrund gelten in Hagen die Kreisumlage und die gestiegenen Personalkosten durch weitere Stellen sowie wegbrechende Steuereinnahmen.

Gerade der letzte Punkt sei nicht vorhersehbar gewesen und belastet den Haushalt der Einheitsgemeinde. Nach den Vorjahres-Daten hätte die Gemeinde mit einer halben Million Euro rechnen können. Die Personalkosten steigen in diesem Jahr nach Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst und durch drei neue Stellen für Erzieherinnen um etwa 450.000 Euro. Auch die Kreisumlage steigt durch Steuermehreinnahmen um rund 330.000 Euro auf 5,83 Millionen Euro.

Dennoch wird in Hagen weiter investiert. So soll die Kinderbetreuung ausgebaut werden. Im Wohngebiet „östliche Wassergarde“ entsteht die neu Kita „Dachshof“, in Driftsethe wird die bestehende Kita „Rappelkiste“ erweitert und es wird ein neuer Hort auf dem Gelände des ehemaligen Schwimmbades geplant. Weitere Kosten entstehen durch neue Fahrzeuge für die Feuerwehr. So sind in dem 20 Millionen Haushalt allein 3,5 Millionen Euro für die Aufnahme neuer Kredite vorgesehen.

Die Ratsmitglieder zeigten Verständnis für die prekäre Finanzsituation, bedauerten aber die unbefriedigende Entwicklung. Für die CDU-Fraktion sprach sich Udo Allmers für die Zustimmung zum Haushaltsentwurf aus. „Warum sollte Corona an uns vorbeigehen“, fragte Allmers rhetorisch und betonte die „sehr gut angelegten Investitonen“. „Wir haben viel geschafft“, schloss der Fraktionsvorsitzende und mahnte, „positiv in die Zukunft zu blicken“. Heinz Bühring (CDU) lobte besonders die geplanten Umbauarbeiten in der Kita „Rappelkiste“ in Driftsethe und hofft auf künftig steigende Einnahmen.

Für die SPD blickte Leo Mahler auf die gute Finanzentwicklung der vergangenen Jahre zurück, mahnte aber eine Haushaltskonsolidierung an. „Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen“, so Mahler, der sich auch für eine kommunale Daseinsvorsorge aussprach. Schließlich warb Mahler für eine Haushaltssperre zum Schuldenabbau „bis wir unter einer Million Miese sind“. Auch forderte der Sozialdemokrat, Druck auf Bund und Land auszuüben, „da deren Beschlüsse zur Kinderbetreuung und auf anderen Feldern bei den Kommunen hängen bleiben“. „Es ist kein guter Haushalt aber er ist derzeit nicht anders darstellbar“, schloss Mahler sein Statement.

Für eine Überraschung sorgte Karen Lingner-Bahr. Im Antrag der „Grünen-Fraktion“ forderte sie weitere politische Diskussionen zu einigen Punkten des Haushalts. „Hier darf das Geld erst nach weiteren Beratungen fließen“, betonte sie. So seien die Kosten für den Umbau der Kita in Driftsethe von 50.000 auf 400.000 Euro gestiegen. „Angesichts der Verachtfachung des Haushaltsansatzes erwarten wir weitere politische Beratungen“, so Lingner-Bahr. Weitere Diskussionen seien zudem zum Umbau des ehemaligen Feuerwehrgerätehaus zum Dorfgemeinschaftshaus nötig. Und bei der Erneuerung der Heizung im Bauamtsgebäude „Forsthaus“ sei besonderer Wert auf zukunftsorientierte Technik zu legen. Dennoch stimmte Lingner-Bahr für den Haushaltansatz, denn trotz des hohen Defizits müsse an wichtigen Investitionen festgehalten werden und damit Aufträge an regionale Firmen vergeben werden. „Gerade vor dem Hintergrund der historisch niedrigen Zinsen“, so Lingner-Bahr. Bürgermeister Wittenberg zeigte sich von dem Antrag überrascht. Er möchte die Punkte in einer Video-Konferenz klären.

Dietmar Butler (Linke) sah viele „ungelegte Eier“ auf die Kommune zukommen und fand den Haushalt mit „heißer Nadel“ gestrickt. Während Ergck Baumgarth (WG) keine Einsparmöglichkeiten sah. Abschließend unterstützten die Ratsmitglieder den Antrag der Grünen zu weiteren Beratungen und die Annahme des Haushaltsplans 2021 einstimmig. Ebenfalls einstimmig genehmigte der Rat eine Spende in Höhe von 3000 Euro von der Sitte Stiftung für die gemeinsame Musikschule Hagen-Beverstedt. Zustimmung fand der Plan, die Kita-Gebühren mit Wirkung vom 1. Januar bis zum Ende des Szenarios „C“ für alle Eltern auszusetzen, die keine Notbetreuung in Anspruch nehmen können. Bereits entrichtete Gebühren für Januar 2021 werden erstattet.