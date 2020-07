Wer in Lilienthal-Mitte parken möchte, braucht dafür eine Parkscheibe. Die Gemeinde kontrolliert, ob die Regeln eingehalten werden. (Lutz Rode)

Lilienthal. Die Gemeinde kontrolliert und schreibt auf, der Landkreis verschickt die Bußgeldbescheide und kassiert. Nach diesem Muster funktioniert seit Jahren die kommunale Parkraumüberwachung in Lilienthal. Seit vergangenen Mittwoch ist alles ein bisschen anders. Für den Aufwand, den die Lilienthaler Verwaltung treibt, wird der Landkreis künftig die Hälfte der örtlichen Bußgeldeinnahmen an die Gemeindekasse abtreten. Das sieht eine Vereinbarung vor, die Bürgermeister Kristian Tangermann mit der Kreisbehörde geschlossen hat. Beide Seiten betreten damit Neuland in der kommunalen Zusammenarbeit. Vorbilder auf Kreisebene gibt es nicht.

Die Übereinkunft sieht vor, dass die Bußgeldstelle des Landkreises von den erzielten Einnahmen jährlich einen festen Betrag von 2500 Euro einbehält, alles was darüber hinausgeht, soll der Gemeinde zugute kommen. Das gilt bis zur Obergrenze von jährlich 5000 Euro, die im Schnitt pro Jahr an Bußgeldern hereinkommen. Wird der Betrag überschritten, machen Landkreis und Lilienthal ab da halbe-halbe. Bürgermeister Kristian Tangermann betont, dass sich die Gemeinde mit der nun gefundenen Regelung nicht bereichern will. Es gehe nur darum, einen gewissen finanziellen Ausgleich für die Personal- und Sachkosten zu bekommen, die der Gemeinde durch die Kontrollen entstehen. Der Rathauschef versichert auch, dass sich am Umfang der Überwachung nichts ändern wird. Rund zehn Stunden pro Woche ist eine Mitarbeiterin der Lilienthaler Gemeindeverwaltung damit beschäftigt, den ruhenden Verkehr im Ort zu kontrollieren. Wer sein Auto auf dem Fußweg parkt, die Parkzeiten überschreitet oder Aus- und Einfahrten blockiert, muss damit rechnen, aufgeschrieben zu werden. Des Öfteren landen im Rathaus Beschwerden von Fußgängern, Radfahrern oder Anwohnern über Falschparker. Doch auch anders herum beschweren sich Leute, wenn sie aus ihrer Sicht zu Unrecht ein Knöllchen bekommen haben.

Die Mitarbeiterin der Gemeinde musste nach ihren Kontrollgängen bisher alle Daten am Computer in eine Excel-Tabelle eintragen, die dann an die Bußgeldstelle des Landkreises weiter gereicht wurde. Dort wiederum mussten die Daten per Hand in das vorhandene System eingetippt werden. Künftig wird das Prozedere weniger aufwendig sein: Der Landkreis schafft eine App an, mit deren Hilfe die Verwaltungskraft der Gemeinde alle nötigen Daten noch vor Ort mit dem Smartphone erfassen kann. Sie werden dann automatisch ins System der Bußgeldstelle eingespielt.

Im Gemeindegebiet schwankt die Zahl der registrierten Verstöße aus der Parkraumüberwachung: 2019 waren es 293, allerdings muss dazu erwähnt werden, dass aus Krankheitsgründen weniger Kontrollgänge als üblich stattfanden. 2018 waren es 535 Verstöße, 2017 kam die Gemeinde auf 459, 2016 auf 243 und 2015 auf 386 Verstöße. Zu den „Hotspots“ der Falschparker gehört in Lilienthal sicherlich der Fußweg in Höhe der Eisdiele, wo keine Autos abgestellt werden dürfen, auch wenn die abgeflachte Pflasterung förmlich dazu einlädt. Auch rund um die Klinik Lilienthal gibt es immer mal wieder Probleme mit falsch abgestellten Fahrzeugen. Klassiker sind auch zugeparkte Grundstückszufahrten, Und kritisch wird es auch dann, wenn die Wege von und zu Schulen und Kindergärten blockiert werden. In der Lilienthaler Ortsmitte gilt bekanntlich eine Parkzeitbegrenzung von zwei Stunden auf den Parkplätzen, Parkscheiben sind dort also Pflicht.

Laut Gemeindeverwaltung finden die Kontrollen nicht nur wochentags während der üblichen Arbeitszeiten statt. Auch an den Wochenenden oder in den Abendstunden wird in Lilienthal der ruhende Verkehr überwacht. Für den fließenden Verkehr ist grundsätzlich die Polizei zuständig, etwa wenn es um Tempo-Kontrollen geht oder jemand falsch herum in eine Einbahnstraße hineingefahren ist. Auch der Landkreis selbst führt regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen durch. So ist alle paar Wochen zu beobachten, wie an der Tornéestraße geblitzt wird, wo nur Tempo 30 erlaubt ist.