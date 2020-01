Marc Manzl startete während der Bezirksmeisterschaften der DLRG in Lilienthal in der Altersklasse 25. (Sabine von der Decken)

Lilienthal. Die Bedingungen für die Bezirksmeisterschaften der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) waren in Lilienthal absolut ideal, bestätigten Nele Woehlert, die Leiterin Verbandskommunikation im DLRG-Bezirk Cuxhaven-Osterholz, und Stefanie Meyer-Priewe, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit der DLRG-Ortsgruppe Lilienthal. Denn es gibt nur wenige Standorte mit unmittelbar an die Schwimmhalle angrenzender Sporthalle und Übernachtungsmöglichkeiten in direkter Nachbarschaft für schwimmbegeisterte Kinder, Jugendliche und deren Betreuer. Lilienthal machte es mit dem Gymnasium und der Sporthalle Schoofmoor, in der ein buntes Rahmenprogramm der Sportveranstaltung stattfand, möglich.

430 Teilnehmer

Insgesamt 60 Mannschaften und 184 Einzelstarter traten in unterschiedlichen Disziplinen wie 50 Meter, 100 Meter, Flossenschwimmen und Retten einer Puppe mit und ohne Flossen an. Zu der Königsklasse zählte der in der Altersklasse 17/18 ausgetragene „Lifesaver“, bei der die jugendlichen Rettungsschwimmer nach 50 Meter Freistil mit Flossen den Gurtretter um eine im Wasser befindliche Puppe legen und diese an den Start zurückziehen mussten. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl wurde das Hallenbad Lilienthal während des gesamten Wochenendes für die Öffentlichkeit gesperrt.

Es hat bereits Tradition, dass während der alljährlich ausgetragenen Bezirksmeisterschaften nicht nur die Rettungsschwimmkämpfe die Schwimmer zusammenführen, sondern damit einher ging auch in diesem Jahr das Bezirksjugendtreffen mit Sport, Spiel und Disco. „Wir sehen uns in der Form nur einmal im Jahr“, sagte Nele Woehlert.

Zudem ist die Bezirksmeisterschaft ebenso Qualifikation für den Landesentscheid, der in diesem Jahr in Salzgitter ausgeschwommen wird, wie auch Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften Schwimmen 2020. Marc Manzl war einer der Rettungsschwimmer, der sich berechtigte Chancen auf mindestens die Teilnahme an den Landesmeisterschaften ausrechnete. Für ihn beinhaltet die Bezirksmeisterschaft aber noch eine Menge mehr: Er verstand die Wettkämpfe in der Lilienthaler Schwimmhalle als Möglichkeit, nicht nur Bestzeiten zu schwimmen, sondern auch um sein Training unter „lebensechten“ Bedingungen für die DLRG-Einsätze in der Sommerzeit zu optimieren.

Der 27-Jährige startete in der Altersklasse 25 und in der offenen Altersklasse. Mit seinem Team errang er 2019 bei den Landesmeisterschaften den Pokal für den besten Bezirk. „Auf Landesebene“, sagte Bezirksausbildungsleiter Tjark Saul, „lagen wir in den vergangenen zehn Jahre immer unter den drei besten Bezirken.“ Auf Bundesebene sei aber noch Luft nach oben, so Saul. „Im Einzelschwimmen ist der Super Lifesaver die schwierigste Disziplin“, sagte auch Mark Manzl. Dazu gehöre eine Menge. Seine Schwimmkarriere startete er vor gut 20 Jahren mit dem Seepferdchen.