Die Samtgemeinde Hambergen hat ihren Internetauftritt neu gestaltet. (Helge Wohltmann)

Hambergen. Samtgemeindebürgermeister Reinhard Kock hatte sich vorgenommen, die Kommunikation mit den Bürgern zu verbessern. Bürgersprechstunden waren ein Baustein dazu. „Das habe ich leider nicht geschafft“, räumte er kürzlich ein. Ein Grund sei das Coronavirus mit seinen Kontakteinschränkungen. Doch nun ist Kock einen Schritt weiter - allerdings in einem anderen Bereich. Der Internetseiten der Samtgemeinde sind neu gestaltet worden. Noch ist der Auftritt nicht ganz fertig und an der einen oder anderen Stelle hakt es noch ein wenig. Für Reinhard Kock ist es aber ein großer Schritt. Zukünftig soll die Homepage noch lebendiger werden.

„Wir hatten eine veraltete Homepage. Sie war nicht mehr nutzerfreundlich“, sagt Hambergens Samtgemeindebürgermeister. Vieles war versteckt, manchmal musste man sich erst umständlich zum Ziel durchklicken. Um das Ratsinformationssystem zu erreichen, waren einige Klicks notwendig. Kock ist überzeugt: „Wer ein, zwei, drei Mal vergebens geklickt hat, um eine bestimmte Information zu finden, gibt auf. Das hat sich nun geändert“, verspricht Reinhard Kock.

"Ziel war es, die Seite übersichtlicher zu machen", erklärt Sören Hastedt, Mitarbeiter der Verwaltung. Er hat die Neugestaltung des Online-Auftritts der Samtgemeinde übernommen. Jetzt kämen Besucher mit einem einzigen Klick auf alle Unterseiten. "Es gibt keine Seite mehr, die man nur auf Umwegen erreicht", versichert Hastedt. Oben in einer Menü-Leiste finden sich fünf Bereiche: Rathaus & Politik, Soziales & Bildung, Tourismus & Freizeit, Bauen & Wirtschaft und Mitgliedsgemeinden. Fährt der Mauszeiger darüber, klappen sogenannte Mega-Menüs auf. Dort werden alle verfügbaren Seiten aufgelistet und können direkt gewählt werden.

Bürger und Interessenten erfahren, wer in der Verwaltung arbeitet, wofür er oder sie zuständig ist und wie man ihn oder sie erreicht. Weitere Informationen gibt es zu Feuerwehren, Kindertagesstätten, Schulen, Vereinen und anderen Institutionen in der Samtgemeinde. Auch über Sehenswürdigkeiten, Unterkünfte undf Gaststätten können sich Besucher informieren. Dazu werden die fünf Mitgliedsgemeinden Hambergen, Vollersode, Holste, Axstedt und Lübberstedt vorgestellt. Wichtige Formulare können ebenfalls heruntergeladen werden.

Wer sich für Politik interessiert, für den ist das Ratsinformationssystem eine Fundgrube. Dort sind die Termine der politischen Sitzungen mit Dokumenten zu den Tagesordnungspunkten aufgeführt. Es können alle Gremien und deren Mitglieder eingesehen werden. Auch Protokolle und alte Vorlagen sind zu finden.

Gemeinsame Technik-Plattform

Die Homepage baut auf einer technischen Plattform auf, die auch der Landkreis Osterholz und die meisten seiner Mitgliedskommunen verwenden. Zwar variiert das Design, doch gibt es einen Vorteil, der nun auch dem Internetauftritt der Samtgemeinde zugutekommt. „Die Darstellung passt sich an die verschiedenen Geräte an“, erläutert Sören Hastedt. Wenn die Seite einem Smartphone aufgerufen wird, wird sie automatisch dafür optimiert. Das verbessere die Nutzerfreundlichkeit. Die Seiten sind zudem möglichst barrierefrei aufgebaut und können für eine bessere Lesbarkeit vergrößert werden. Die Seite soll aber noch lebendiger werden. Unter anderem sollen mehr Fotos das Erscheinungsbild auflockern.

Mit der Erstellung der neuen Internetseite ist es nicht getan. Es geht auch darum, sie aktuell zu halten und das soll nach Angaben des Verwaltungschefs besser werden. Sören Hastedt bekräftigt: „Ich bin zukünftig für die Pflege zuständig.“ Die Rathaus-Abteilungen sollen ihm bei der Aktualisierung helfen. In jedem Ressort hat sich eine Person gefunden, die an dem Projekt mitarbeitet. Regelmäßig soll sich dieses Team treffen und Änderungen besprechen. So sollen Informationen rechtzeitig auf die Seite kommen, aber auch veraltete Texte wieder verschwinden.

Eines ist aber auch klar: Eine umfängliche Berichterstattung über alle Ereignisse in der Samtgemeinde sei kaum machbar. Dazu fehle es einfach an Kapazitäten und Kompetenzen in einer kleinen Kommunalverwaltung.