Die Woche in 3 Minuten

Hamberger Weihnachtsmarkt startet, Klebstoffe aus natürlichen Ressourcen und Stadtwerke investieren

Charlotta Louisa Schröder

Diesmal geht es um den Weihnachtsmarktbeginn in Hambergen, Schüler experimentieren, „Spectaculum“-Figurentheaterfestival, Stadtwerke investieren in die Kläranlage und Weihnachtsmarkt in Lübberstedt.