Die Woche in 3 Minuten

Hammefest, Erntefest Pennigbüttel und Handwerkertage

Nina Monsees

Diesmal geht es um das Hammefest entlang der Riesstraße in Ritterhude, Erntefest in Pennigbüttel, alte Handwerkskunst zum Anfassen in Ströhe, 90. Erntefest in Garlstedt und Fahrtraining für Senioren.