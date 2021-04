Feiern macht unter Hygieneregeln keinen Spaß, sagen die Veranstalter, deswegen wurde das Benefiz-Festival Hamrock erneut verschoben. (Peter von Döllen)

Hambergen. Sie gilt als die größte Gartenparty der Region: Alle zwei Jahre finden sich Musikfans in Hambergen zu einem Tag mit Musik ein. Die Einnahmen des Hamrock spenden die Organisatoren an verschiedene Projekte, Vereine und Gruppierungen. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Veranstaltung 2020 auf dieses Jahr verschoben. Jetzt ist klar: Auch in diesem Jahr wird es kein Hamrock geben. Darauf legten sich die Verantwortlichen bereits fest. Das Hamrock-Benefizfestival war für den 28. August vorgesehen. „Wir waren hin- und hergerissen“, sagt der Vorsitzende des Hamrock-Vereins, Henning Müller. Aber Feiern und Tanzen mache unter Hygienebedingungen keinen Spaß, und man wolle kein Risiko eingehen. Nun also soll es am 27. August 2022 in Hambergen losgehen.