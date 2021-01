Binnen Minuten griffen die Flammen von einem Zimmer aufs ganze Haus über und machten es unbewohnbar. Eine Freundin der Familie hat nun eine Spendenaktion gestartet - mit großer Resonanz. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Nie hätte sie gedacht, dass ihr Spendenaufruf auf solche Resonanz stoßen würde. Einen Tag nachdem das Haus ihrer Freundin Natti und deren Vaters ein Raub der Flammen geworden ist (wir berichteten), sind durch Melanie Schneiders Initiative bereits über 10.000 Euro für die Familie zusammen gekommen. „Und das, wo viele Menschen in Kurzarbeit sind und selbst wenig haben.“ Sie selbst hatte im ersten Moment an einen Scherz geglaubt, als ihre Freundin sie anrief und sagte, das Haus brenne. Das konnte nicht sein: „Vor wenigen Tage ist doch erst Nattis Mutter gestorben“, erzählt Melanie Schneider. Krebs. Zu diesem Schmerz kommt nun der Verlust des Hauses und die Frage, ob es eine Versicherung gibt. „Nattis Mutter hatte sich immer um solche Sachen gekümmert.“ Ein Blick in die Akten ist unmöglich: „Das Feuer brach im Büro aus.“ Eine genaue Ursache steht noch nicht fest, die Polizei schließt aber Fremdverschulden oder gar vorsätzliche Brandstiftung aus. Um der 20-Jährigen, die gerade eine schulische Ausbildung zur Erzieherin absolviert, zu helfen, hat Melanie Schneider die Spendenaktion auf der Plattform „gofundme“ gestartet. Inzwischen gebe es auch eine Möglichkeit über Paypal, so Schneider.