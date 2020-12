Die Samtgemeinde Hambergen hat eine neue Friedhofssatzung erarbeitet. Die Gebühren werden sich erhöhen. Eine Kostendeckung wird laut Verwaltung aber nicht erreicht. (Peter von Döllen)

Hambergen. Bei ihrer jüngsten Sitzung wurden die Ratsmitglieder der Samtgemeinde Hambergen gefordert. Die Tagesordnung der Ratssitzung war vollgepackt mit Themen, vor allem im nicht-öffentlichen Teil. Dort ging es um den Haushalt 2021. Coronabedingt hatte Samtgemeindebürgermeister Reinhard Kock in Abstimmung mit den Fraktionen und Gruppen entschieden, auf die vorangehenden Sitzungen der Fachausschüsse zu verzichten. Vielmehr soll der Haushalt nun in drei Ratssitzungen aufgestellt werden. Im öffentlichen Teil hatte Kämmerer Marco Ehrichs zunächst die grundlegenden Zahlen des Planes dargelegt. Als die Zuschauer gegangen waren, ging es für die Politiker ins Eingemachte.

Eva Rentzow bestand darauf, einen zusätzlichen Punkt auf die Tagesordnung zu nehmen. Die Abgeordnete der Linken, wies darauf hin, dass sie im Oktober einen Antrag zur Wahl des Seniorenbeirats eingebracht hatte, der nun aber nicht auftauche. Reinhard Kock erklärte, warum das so ist. Der Seniorenbeirat will seine Amtszeit verkürzen, um sie der Wahlperioden anderer Gemeinden und vor allem des Kreisseniorenbeirates anzugleichen. Ansonsten hätten sie keine Chance, eigene Vertreter in den Kreisseniorenbeirat und damit auch in Kreisausschüsse zu entsenden. Diesen Wunsch will Eva Rentzow unterstützen.

Reinhard Kock erklärte, das Thema solle noch in diesem Jahr behandelt werden. „Wir erstellen gerade die Vorlage“, sagte er. Dabei müsste noch ein Termin für die Wahl des Seniorenbeirates abgestimmt werden. Das wolle die Verwaltung vor einer Debatte liefern. Der Erste Samtgemeinderat Friedhelm Lütjen räumte ein, die Verwaltung habe versäumt, Eva Rentzow zu kontaktieren. Als Ratsfrau habe ihr Antrag das Recht auf die Aufnahme in die aktuelle Tagesordnung. Rentzow bestand darauf, allein schon, um die Ratskollegen darüber zu informieren, worum es gehe. Als der Punkt aufgerufen wurde, beantragte sie eine Verschiebung auf die kommende Ratssitzung.

Samtgemeindeumlage soll sinken

Dort soll der Haushalt auch öffentlich ausführlich besprochen werden. Schon der erste Überblick zeigt: Der Haushalt ist nicht nur geprägt durch die Corona-Pandemie. Auch die anstehende Übernahme der Kindergärten beeinflusst die Finanzen. 5,48 Millionen Euro muss die Samtgemeinde für die Übernahme der beiden sich im Bau befindlichen Kitas in Holste-Steden und Vollersode aufbringen. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von knapp 7,26 Millionen Euro geplant. Dieser Betrag kann nicht aus dem Haushalt gedeckt werden. Ehrichs rechnet mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 6,245 Millionen Euro.

Im Finanzhaushalt, der den tatsächlichen Geldfluss eines Jahres abbildet, ergibt sich ein Überschuss von etwa 588 000 Euro. Der reicht für die notwendigen Tilgungen. Der Ergebnishaushalt, in dem theoretische Kosten und Einnahmen enthalten sind, kann nicht ausgeglichen werden. Es fehlen 239 000 Euro, außerordentliche Erträge für den Verkauf von Flächen im Gewerbegebiet eingerechnet. Ehrichs wies darauf hin, dass es bei den Einnahmen noch Unsicherheiten gibt.

Die Samtgemeindeumlage soll trotzdem auf 31 Prozentpunkte sinken. Das macht eine Differenz von etwa 516 000 Euro aus. Die Mitgliedsgemeinden müssen aber die Kosten für die Kindergärten gesondert zahlen. Sie werden nach einem vereinbarten Schlüssel auf die fünf Gemeinden verteilt. Der geplante Neu- und Umbau der Kooperativen Schule (KGS) wirkt sich nicht großartig auf den Haushalt aus. Im Finanzplanung sind 2022 und 2023 dafür 14 Millionen Euro aufgeführt. „Die Verschuldung der Samtgemeinde wird zunehmen“, stellte Ehrichs fest.

Der Haushaltsplan soll nun am 7. Dezember in einer weiteren Ratssitzung ausführlich behandelt werden. Dazu werden auch die beratenden Mitglieder der Fachausschüsse eingeladen, versicherte Reinhard Kock. Die abschließende Abstimmung des Haushaltes ist für den 22. Dezember vorgesehen.

Mit dabei ist dann auch Fred Ellmers aus Lübberstedt. Der CDU-Politiker ist neues Mitglied im Samtgemeinderat. Ellmers übernimmt den Sitz, den Carsten Müller, ebenfalls CDU, freimacht. Müller hatte aus beruflichen Gründen sein Mandat zurückgegeben. Samtgemeindebürgermeister Reinhard Kock verpflichtete Fred Ellmers. Auf den üblichen Handschlag musste er coronabedingt allerdings verzichten. Ellmers ist auch Ratsmitglied in Lübberstedt.

Die Friedhofsgebühren in der Samtgemeinde werden im Schnitt um elf Prozent steigen. Das beschlossen die Ratsmitglieder einstimmig. Eine Wahlgrabstelle für Erd- und Urnenbestattungen kostet damit 330 Euro. Bisher sind es 300 Euro. Für Urnengrabstätten im Gemeinschaftsgräberfeld werden ab kommendem Jahr 200 Euro statt 180 Euro berechnet. Für anonyme Urnengrabstellen müssen dann 84 Euro und für anonyme Erdgrabstelle 290 Euro gezahlt werden. Die Nutzung der Kapellen bleibt unverändert bei 200 Euro.

Kostendeckend sind die Gebühren allerdings nicht, wie Dennis Pleuß aus der Finanzabteilung erklärte. Sie decken etwa 50 Prozent der anfallenden Kosten. Dazu zählten Personalkosten, Unterhaltungskosten, Betriebskosten, Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen. 20 Prozent werden dann für die Grünpflege wieder pauschal abgezogen. Sie werden nicht den Friedhöfen zugerechnet. Laut Kommunalabgabengesetz müssten Gebühren für öffentliche Einrichtungen nach den Worten von Pleuß kostendeckend gestaltet werden. Bei Friedhöfen gebe es aber Gestaltungsraum. Und den wollen die Politiker weiter nutzen. Die Kalkulation gilt für drei Jahre. 2017 wurden die Gebühren zuletzt angepasst.