Ob Klimaschutz, Steuererhöhung, Feuerwehrbedarfsplan – Susanne Geils erwartet für 2020 viele heftig diskutierte Themen. (Christian Kosak)

Frau Geils, Anfang 2019 sagten Sie, Sie hätten die Anhebung der Steuersätze nicht auf der Agenda. Bei den Haushaltsberatungen 2020 geht es nun genau darum.

Susanne Geils: In einem Jahr kann viel passieren. Wir haben bei der Aufstellung des Haushaltes festgestellt, dass wir ein Defizit von etwa einer Million Euro haben. Nach langen Überlegungen, wo wir noch Kürzungen vornehmen können, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Mit einer Steuererhöhung können wir dagegen einen genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen. Das ist aber kein Beschlussvorschlag, sondern eine denkbare Möglichkeit für eine Kommune in unserer Situation. Diesen Vorschlag stellen wir der Politik als Denkanstoß vor.

Nein, die hat es noch nicht gegeben. Wir sind in der Planung. Die Politik hat sich zunächst auf die Fläche Klemperhagen, nördlich vom Heidkamp fokussiert. Wir von der Verwaltung glauben, dass es sinnvoll wäre, gleich beide Flächen anzugehen. Also auch die Fläche südlich vom Heidkamp. Die von den Politikern favorisierte Fläche ist für uns die deutlich schwierigere, da es dort viele Eigentümer gibt, mit denen wir zunächst ins Gespräch kommen müssten. Die andere ist unsere eigene Fläche.

Wir haben immer Anfragen.

Zum Beispiel bei der Infrastruktur, bei Bauvorhaben und Bauplanungen. Beim Marktplatz etwa hatten wir die Gewerbetreibenden verpflichtet, etwas für den Klimaschutz zu tun. Unter anderem haben sie daraufhin Fotovoltaik-Anlagen auf den Dächern installiert. Und durch die Einstiegsberatung für unser Klimaschutzkonzept gab es mehrere Workshops – mit Politik, mit Wirtschaft und auch mit Verwaltungsmitarbeitern – in denen wir die Themenfelder, die wir zunächst angehen wollen, priorisiert haben. In absehbarer Zeit wird es nun einen Klimaschutzmanager geben. Wir haben außerdem das energetische Quartierskonzept auf den Weg gebracht. Das halte ich für sehr wichtig, denn Klimaschutz fängt bei der Bevölkerung an. Der Mensch muss sein Verhalten ändern. Ein Bewusstsein für sein eigenes Verhalten beginnt bereits im Kindesalter und das ist uns besonders wichtig, hier bereits anzusetzen: So ist die Ganztagsgrundschule mehrfach als Umweltschule zertifiziert worden. Und auch beim Klimaschutzprojekt mit unseren Partnern in Polen nehmen wir die Schulen mit ins Boot.

Weil ich glaube, es wäre zielführend, wenn wir die Dinge angehen, die wir verändern können. Nehmen Sie die Debatte über die Fußgängerbrücke über die Hamme. Die Brücke ist sicher wünschenswert. Unsere Mitarbeiter im Rathaus sagen mir aber, an einem solchen Prüfauftrag hänge eine Menge Arbeit. Mit einem Anruf sei das nicht getan. Und am Ende wissen wir alle, dass das Projekt nicht in den nächsten Jahren realisiert werden kann. Ich würde mich wirklich über Prüfaufträge freuen, von denen ich weiß, das Ziel ist erreichbar – in einem halben Jahr, in einem Jahr, von mir aus auch in zwei Jahren, aber nicht in zehn oder 15. Das verursacht bei den Mitarbeitern sehr viel zusätzliche Arbeit. Mir ist wichtig darauf zu achten, dass die zahlreichen und vielfältigen Aufgaben auch bewältigt werden können.

Das ist offensichtlich ein lang gehegter Wunsch von vielen Bürgerinnen und Bürgern. Mir ist bekannt, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt hat und bereits nach Sponsoren sucht, von denen es angeblich eine Menge geben soll. Insofern ist dieser Wunsch – von der Machbarkeit und der Realisierung her – deutlich näher als der einer Brücke. Diesen Prüfauftrag würde ich gern zu Ende führen. Wenn es machbar ist, planen wir die Umsetzbarkeit. Wenn nicht, wäre die Idee an der Stelle abgehakt.

Wir haben noch kein Datum. Ursprünglich sollte es jährlich durchgeführt werden. Aber aufgrund der Personalsituation, mit der wir nicht gerechnet hatten, war es 2019 leider nicht möglich. 2020 wäre deshalb natürlich wünschenswert. Die Pause zwischen den Jugendforen sollte nicht zu groß sein. Ich will aber nicht über die Köpfe der Mitarbeiter hinweg sprechen. Gerade in diesem Sachgebiet haben sie eine Fülle von Aufgaben, die zwingend abgearbeitet werden müssen. Und wir haben in dem Sachgebiet einen hohen Personalwechsel. Nach Frau Marquardt wird neben Frau Mura auch Frau Rußmeier in absehbarer Zeit in den Ruhestand gehen. Das sind alles Mitarbeiterinnen mit einem großen Aufgabengebiet. Die Neuzugänge müssen eingearbeitet werden. Das braucht Zeit.

Ich sehe darin keine Verschlechterung der Ratsarbeit. Zunächst war es aber nur ein Vorschlag, den wir dem Rat immer 18 Monate vor der nächsten Kommunalwahl vorlegen – wegen der finanziellen Belastung. Aber aus meiner Sicht ist es auch schwieriger geworden, Kandidaten zu finden. Aus Sicht der Politiker stellt es sich wohl anders dar, sie glauben, dann nicht mehr über ausreichend Leute zu verfügen, um alle Fachausschüsse zu besetzen.

Nein. Ich bin dann fast 64 Jahre alt. Jede Amtsperiode dauert fünf Jahre. Dann wäre ich 69. Das kann ich mir wirklich nicht mehr vorstellen. Das Amt der Bürgermeisterin ist kein Nebenjob. Bis zum 1. November 2021 werde ich ihn mit voller Kraft und vollem Engagement machen. Denn in den zwei Jahren gibt es noch viel umzusetzen. Ich hätte zum Beispiel gern, dass die Kiepelbergstraße bis dahin abgeschlossen ist und die Menschen, die dort leben, sagen können: Jetzt wird alles gut. Das wäre für mich ein schöner Abschluss.

Ich vermute, dass das, was Bund und Land bewegt, auch das beherrschende Thema in den Kommunen sein wird – der Klimaschutz. Wobei ich glaube, dass wir darüber hinaus noch viele andere Themen haben, die nicht weniger wichtig sind und zu heftigen Diskussionen führen werden. Etwa die Pläne für die Kiepelbergstraße, das Wassersport-Gelände und der Feuerwehrbedarfsplan. Durch die Veränderung im Brandschutz sind viele Aufgaben auf die Freiwillige Feuerwehr zugekommen. Wir müssen überlegen, ob sie das alles noch leisten kann. Dann der Fachkräftemangel bei den Kitas: Trotz Notfallkonzept kommt es immer wieder dazu, dass ich ganze Gruppe schließen muss. Ein Zustand, der weder für die Eltern, die Mitarbeiter, noch für die Verwaltung tragbar ist. Auch die Straßenausbaubeiträge werden Thema sein. Ich halte es für absehbar, dass sich hier etwas verändern wird. Sollte es dazu kommen, dass wir sie nicht mehr erheben dürfen, müssen wir ein anderes Umlagesystem entwickeln. Und wir wissen alle, die Straßen in Ritterhude sind nicht die besten.

Zur Person

Susanne Geils (61)

ist verheiratet, hat drei Kinder und fünf Enkelkinder. Von 2001 bis 2006 war sie Mitglied des Rates. Seit 2006 ist sie hauptamtliche Bürgermeisterin der Gemeinde Ritterhude. Davor war sie Sozialberaterin bei der Caritas und selbstständige Heilpraktikerin.