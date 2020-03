In der Touristenhochburg auf der Ostseeinsel Usedom begann gestern der Exodus (Foto). Auch im Landkreis Osterholz müssen Erholungssuchende ihren Urlaub beenden. Pensionen und Hotels dürfen ab sofort keine Touristen mehr beherbergen. (Büttner/DPA)

Landkreis Osterholz. Mit einer weiteren Allgemeinverfügung hat die Osterholzer Kreisbehörde am Mittwoch den Betrieb von Hotels, Pensionen und Campingplätzen eingeschränkt. Die Beherbergung von Touristen ist damit vorerst bis einschließlich 18. April untersagt. Bereits aufgenommene Gäste müssen möglichst bis Donnerstag, 19. März, spätestens aber bis Mittwoch kommender Woche die Heimreise antreten. Restaurants, Mensen und Speisegaststätten dürfen zwar vorerst weiter von 6 bis 18 Uhr geöffnet bleiben, müssen aber für ausreichend Abstand zwischen den Tischen und Gästen sowie für ausreichend Seife und Einmalhandtücher sorgen.

Außerdem wurde ein Betretungsverbot bei Behindertenwerkstätten und Tagesförderstätten verfügt. Behinderte, die anderweitig tagsüber keine Betreuung haben, können dort eine Notbetreuung erhalten. Es ist laut Verfügung aber eine restriktive Handhabe geboten. Werkstattbereiche, die medizinische oder pflegerelevante Einrichtungen mit Speisen, Wäsche oder Dienstleistungen versorgen, sind vom Betretungsverbot ausgenommen.

Kontakt möglichst einschränken

Sämtliche Maßnahmen erfolgen auf Weisung des Landes Niedersachsen, um die Ausbreitung der Coronaviren einzudämmen. Die wichtigste Aufforderung an die Bevölkerung ist es nach den Angaben von Landkreis-Sprecherin Jana Lindemann derzeit, „die sozialen Kontakte zum Schutz gefährdeter Personen und zur Aufrechterhaltung des Gesundheitswesens so weit wie möglich einzuschränken“.

Es sei verständlich, falls die Vielzahl an Informationen und Informationsmöglichkeiten möglicherweise Verunsicherung auslöse. Landrat Bernd Lütjen stellt dazu nun per Pressemitteilung fest: „Auch wenn die aktuelle Situation mit starken Einschränkungen für uns alle verbunden ist, gibt es keinen Grund für ängstliches oder panisches Verhalten.“

Wie der Landkreis Osterholz am frühen Mittwochabend mitteilte, hatte es im Laufe des Tages keine weitere Erhöhung der Fallzahlen im Kreisgebiet gegeben. Nachdem am Dienstag vier Reiserückkehrer positiv auf Covid-19 getestet wurden, gibt es damit 20 bestätigte Fälle im Kreisgebiet. Laut Kreisverwaltung befinden sich die vier Betroffenen in häuslicher Quarantäne; ihr Gesundheitszustand sei stabil. Zwei Personen stammen aus der Gemeinde Lilienthal, eine Person aus der Gemeinde Ritterhude und eine Person aus der Samtgemeinde Hambergen. Der Kreisausschuss (KA) hat am Dienstag nicht nur eine Corona-bedingte mehrwöchige Sitzungspause für die Kommunalpolitik verordnet, sondern auch drei Beschlüsse gefasst, die nun nicht mehr in den Kreistag gehen werden. Da eine öffentliche Sitzung des Kreistags derzeit nicht ohne gesundheitliche Gefährdung der Teilnehmer und Zuhörer stattfinden könne, entschied der KA Verwaltungsangaben zufolge, den Finanzdezernenten Wener Schauer auf dessen Wunsch hin zum 1. November 2020 in den Ruhestand zu versetzen.

Der 63-Jährige arbeitet seit Juni 2005 als Dezernatsleiter im Kreishaus und ist ehrenamtlich für die SPD im Stadtrat Osterholz-Scharmbeck tätig. Beruflich unterstehen Schauer das Hauptamt, das Rechnungsprüfungsamt, das Kämmereiamt, das Amt für Immobilienmanagement und das Rechtsamt sowie die Eigenbetriebe Bildungsstätte Bredbeck und die Kreisabfallwirtschaft. Schauers Nachfolger sowie der Baudezernatsleiter Dominik Vinbruck sollen ab nächstem Jahr ins Beamtenverhältnis auf Zeit berufen werden können, wie es bei der Ersten Kreisrätin der Fall ist. Die Hauptsatzung wurde entsprechend geändert.

Außerdem gab der KA überplanmäßige 25 000 Euro für ein Gefährdungsgutachten am Schießstand Waakhausen frei. Die Ausschreibung hatte gezeigt, dass die eingeplanten 60 000 Euro nicht ausreichen werden. Die zusätzlichen Mittel stammen nun aus nicht eingeplanten Mehreinnahmen bei der Gewinnausschüttung des EWE-Verbands.