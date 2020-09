Gedrängte Fülle herrschte vor Corona beim Woman-Markt in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck. In einer Zeit, da Abstand das Maß (fast) aller Dinge ist, unmöglich. Veranstaltern Britta Bergmann weiß daher auch nicht, wie sie den Markt unter Corona-Bedingungen umsetzen soll. Regine Schäfer und ihr Hamme-Forum-Team wollen es dagegen versuchen und laden im Oktober zum Ladies-Markt ein. (Maximilian von Lachner)

Landkreis Osterholz. „Es wäre einfach nicht das Gleiche.“ Deshalb habe sie die für Oktober geplanten Woman- und Kiddie-Märkte auf April 2021 verschoben, teilt Britta Bergmann auf Nachfrage der Redaktion mit. Seit Jahren organisiert sie die Secondhand-Märkte. Veranstaltungsort ist stets die Stadthalle Osterholz-Scharmbeck. Corona hat die Pläne nun durcheinander gewirbelt. „Ich mache das nicht hauptberuflich“, erklärt Bergmann. „Und ich mache das allein.“ Sie fühlt sich überfordert: „Ich glaube, am Ende wäre ich froh, wenn die Märkte vorbei sind.“ Die Chefin des Hamme-Forums, Regine Schäfer, will es indes versuchen und lädt zum Ladies-Markt ein. Ihre Motivation: „Absagen kann ich immer; aber wenn ich gar nicht erst plane, habe ich auch keine Möglichkeit etwas umzusetzen.“

Die aktuelle Corona-Verordnung, die bis zum 1. Oktober Gültigkeit besitzt, lässt „Spezialmärkte“ inzwischen zu. Auch in geschlossenen Räumen. Allerdings haben die Veranstalter Auflagen zu beachten. Allen voran müssen sie ein Hygienekonzept entwickeln, das das zuständige Gesundheitsamt genehmigt. Auf die Einhaltung müssen sie selbst achten. „Ich hätte nicht gewusst, wie ich ein solches Konzept umsetzen soll“, sagt daher Allein-Veranstalterin Britta Bergmann.

Sie hätte wohl auch nicht genügend Anbieter gewinnen können, vermutet sie: „Es gibt wenige, die jetzt richtig Lust haben.“ Ihr Eindruck sei, dass Gleiches für die Besucher gelte. Schließlich sei es doch das Stöbern, das Schnacken, das Schlendern, das den Reiz eines solchen Marktes ausmache. „Die Frauen wollen mit ihren Freundinnen etwas Trinken und beim Ankleiden miteinander in der Umkleide quatschen.“ Das sei derzeit aber nicht möglich.

Dazu komme die finanzielle Seite. Deutlich weniger Stände dürften von deutlich weniger Besuchern aufgesucht werden, so Bergmann. „Die Hallen-Miete würde aber nicht günstiger.“ Sie hofft daher, dass sich die Lage bessert und plant den Woman-Markt für den 9. und den Kiddie-Markt für den 10. April kommenden Jahres.

Fragiles Konstrukt

Stadthallenchef Matthias Renken versteht ihre Entscheidung: „Eine solche Veranstaltung bedarf großer Disziplin – sowohl der Besucher als auch der Veranstalter.“ Dazu komme, dass es keine Sicherheit gebe. Alles hänge vom Infektionsgeschehen ab. „Das ganze Konstrukt ist fragil“, so Renken. Folglich hätten Woman- und Kiddie-Markt selbst mit einem genehmigten Hygienekonzept jederzeit abgesagt werden können. Es sei diese fehlende Planungssicherheit, die ihnen, den Veranstaltern, besonders zusetze. „Die Pandemie hat uns mit aller Macht überrollt; nichts ist mehr planbar; wir können jeden Tag nur reagieren“, sagt Renken. Das mache ihn und sein Team total mürbe.

Regine Schäfer will nicht länger nur reagieren. Mit ihrem Team hat sie alle Hebel in Bewegung gesetzt und lädt für Sonntag, 11. Oktober, zum Ladies-Markt ins Hamme-Forum ein. Trotz und vielleicht auch gerade wegen Corona. „Ich will es versuchen“, sagt die Geschäftsführerin der Ritterhuder Tourismus und Veranstaltungen GmbH, in deren Zuständigkeit das Hamme-Forum fällt. Die Idee: Wenn alles funktioniert, werde das Konzept zum Muster für andere kleine Märkte. „Und es ist eine gute Übung für unsere Auszubildenden.“

Die entscheidenden Schritte sind getan: Die vorläufige Genehmigung des Gesundheitsamtes liegt vor. Anbieter gibt es ebenfalls. „Die Resonanz war sehr gut; wir hatten 40 Anmeldungen“, berichtet Schäfer. Aus diesen hätten sie 17 ausgelost. Für mehr ist laut Konzept, an dem sie zwei Tage intensiv getüftelt hätten, kein Platz. Ohne Corona-Verordnung wären bis zu 60 Stände möglich gewesen und es wären mehr als 400 Besucher erwartet worden. Zu viele in dieser Zeit. Daher haben Schäfer und ihr Team die Veranstaltung in drei Zeitfenster unterteilt: von 10 bis 11.30 Uhr, von 11.30 bis 13 Uhr und von 13 bis 14.30 Uhr. Danach werde der Markt bis 15 Uhr ausklingen. In jedem dieser Zeitfenster dürften maximal 34 Besucher in die Halle.

Der Markt funktioniere als Einbahnstraße, die wie eine Endlosschleife immer wieder durchlaufen werde, so Schäfer. Wer also das Kleid vom vorherigen Stand doch noch kaufen will, muss einmal die Runde machen, um zum Anbieter zurückzukehren. Außerdem dürften nur zwei Bezugsgruppen gleichzeitig an einem Stand stehen, sagt sie. Wollen mehr Personen stöbern, müssen die, die später kommen, ebenfalls eine Extrarunde drehen. „Alles wird von unseren Mitarbeitern kontrolliert“, sagt Schäfer und ist überzeugt: „Der Saal ist über 400 Quadratmeter groß, da sollte kein Gedränge entstehen.“

An Kurzentschlossene haben Schäfer und ihr Team gedacht: „Wenn Besucher vor Ende ihres Zeitfensters gehen, können wir in gleicher Zahl Spontanbesucher reinlassen“, erklärt Schäfer. Für diese Extra-Besucher gebe es einen Warteraum. Wie von allen Teilnehmer müssten auch von ihnen die Kontaktdaten aufgenommen werden. Angemeldete wie Spontanbesucher müssen sich jedoch auf eins einstellen: Das Hygienekonzept lässt keine Umkleiden und keine Getränke zu.

Dass sie mit dem Ladies-Markt einen Gewinn einfahren werden, erwartet Regine Schäfer nicht. Sie hofft darauf, unterm Strich plus, minus Null zu machen. Ihr Vorteil gegenüber Veranstaltern wie Britta Bergmann: „Wir können den Markt mit unserem eigenen Personal umsetzen.“

Zur Sache

Online anmelden für Ladies Markt:

Um den Ladies-Markt am 11. Oktober im Ritterhuder Hamme-Forum besuchen zu können, müssen sich Interessierte vorab online unter der E-Mail-Adresse anmeldungen@hammeforum.de mit Namen, Telefonnummer und Adresse registrieren lassen und das gewünschte Zeitfenster (10 bis 11.30 Uhr; 11.30 bis 13 Uhr; 13 bis 14.30 Uhr) angeben. Die Anmeldung wird vom Hamme-Forum per E-Mail bestätigt, sodass beim Einlass nur noch der gemeldete Name genannt werden muss. Eintritt: 1,50 Euro.