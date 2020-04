Randolf Schröder (links) schaut genau hin, ob die Kursteilnehmer alles richtig machen. (Kim Wengoborski)

Osterholz-Scharmbeck. Ein Dutzend Männer wäscht, schnibbelt und brutzelt einmal im Monat gemeinsam in der Küche des Lernhauses am Campus in Osterholz-Scharmbeck. Seit Jahren erfreut sich der Männer-Koch-Kurs der Volkshochschule Osterholz-Scharmbeck großer Beliebtheit.

Die Herren sind allesamt guter Laune, aber hochkonzentriert. Auf dem Speiseplan stehen ein Orientalischer Salat, Harissa Huhn, Reis-Taler, Zucchini mit Mango sowie ein Mango-Schicht-Dessert. Es duftet nach frischen Kräutern, besonders nach der tiefgrünen Petersilie, die später das Harissa-Huhn verfeinern soll. Der kräftige Geruch des Calvados, in den die Männer Biskuit-Kekse für das Mango-Schicht-Dessert tränken, wabert durch den Raum und Weißwein wandert aus der Flasche in die Gläser der Anwesenden. „Der ist zum Trinken, nicht zum Kochen“, verraten sie.

Die Schürzenträger lassen die Messerklingen auf die Schneidebretter sausen. Gelegentlich muss es schnell gehen, wenn zum Beispiel das Öl in der Pfanne seinen Siedepunkt erreicht hat. Der Dozent Randolf Schröder wirkt dazwischen entspannt. Er hat ein leichtes Lächeln auf den Lippen und flaniert von Team zu Team. Zwei oder mehr Männer kochen jeweils gemeinsam ein Menü. „Jedes Team hat die gleichen Rezepte, oft schmecken die Gerichte am Ende aber unterschiedlich“, sagt Randolf Schröder. Die Zettel, auf denen die Rezepte stehen, haben die Herren immer zur Hand. Sie sind allerdings nur ein Leitfaden. Denn es kommt nicht nur auf die Zutaten, sondern auch auf die Handhabung, auf das Feingefühl, auf den eigenen Geschmack an.

„Drück sie ruhig ein wenig fester zusammen“, empfiehlt Randolf Schröder einem Kursteilnehmer, der gerade versucht, die Reis-Taler ganz vorsichtig mit den Fingerspitzen in Form zu bringen. Der Dozent fühlt nach und spürt, dass die Speise mehr Druck benötigt. Sonst halten die Taler später nicht zusammen.

„Zum Kochen gehört unheimlich viel Kreativität“, ist der Lilienthaler Bodo Aretz überzeugt. Er steht zu Hause ebenfalls gern am Herd. In Pfanne, Ofen und Topf kommen ihm nur hochwertige Zutaten. „Gutes Essen bedeutet für mich Lebensqualität. Dafür greife ich gern ein bisschen tiefer in die Tasche“, sagt der 74-Jährige.

Auch Randolf Schröder legt Wert auf gute Zutaten. Er ist gelernter Koch und hat sein Handwerk 35 Jahre lang in vielen verschiedenen Ländern und auf verschiedenen Kontinenten ausgeübt. Die Rezept-Idee für die Zucchini mit Mango zum Beispiel habe er aus dem Nagaland, einem indischen Bundesstaat.

„Vor einigen Jahren habe ich die Mütze an den Nagel gehängt“, erzählt der 68-Jährige. Die Arbeit in der Küche sei herausfordernd. Freie Wochenenden und Feiertage seien selten. Zudem herrsche ein großer Druck in der Branche, den er an seine Teams weitergeben musste. „Damit macht man sich keine Freunde“, sagt er. In den Kochkursen sei das anders. Dort stehe der Spaß im Vordergrund. „Die anderen arbeiten und ich laufe herum“, beschreibt er mit einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen. Seine Kochkurse gibt der Berliner in vielen verschiedenen Städten.

Selbst in seiner Freizeit ist Kochen das Hauptthema. Mit befreundeten Kollegen trifft er sich, um Rezepte auszutauschen. Wenn er verreist, schaut er anderen Köchen über die Schulter und lässt sich inspirieren.

Randolf Schröders Frau muss noch drei Jahre arbeiten. Dann geht auch sie in Rente. So lange möchte er definitiv weitermachen. Aufzuhören, das könne er sich jedoch noch nicht wirklich vorstellen. „Kochen ist mein einziges Hobby. Es macht mir unheimlich viel Spaß“, sagt Randolf Schröder.

Den Männer-Koch-Kurs gab es schon vor Randolf Schröder. Gegründet wurde die Gruppe vor zwanzig Jahren in Bremen-Lesum. Reinhard Gottschalk ist bereits von Anfang an dabei. „Wir sind wie eine Clique. Damals waren noch viele von Airbus dabei, da wir gemeinsam angefangen haben“, erinnert er sich. Mittlerweile sind viele neue Teilnehmer dabei, die Gruppe ist offen für jeden, der Lust am Kochen hat.

Randolf Schröder möchte keiner mehr missen. „Die Stimmung ist durch ihn total locker und entspannt“, sagt Reinhard Gottschalk. „Randolf hat einfach eine tolle Art mit seiner Berliner Schnauze, seinem Berliner Dialekt. Und er bringt immer wieder neue Rezepte mit“, sagt der Worpsweder Gebhard Meyer-Lampe.

Seine Familie sei jedes Mal gespannt, was er nach dem Kurs-Abend für sie koche. „Manches behalten wir so bei, anderes ändern wir um“, verrät Gebhard Meyer-Lampe. „Die Rezepte sind relativ einfach, sodass wir sie im Kurs aber auch zu Hause gut nachkochen können“, fügt Bernd Böschen hinzu. Zu Hause sei er der Küchenchef. „Das war immer schon so.“ Sein Bruder ist Koch, auch der Vater habe gern am Herd gestanden und leckere Gerichte für die Familie kreiert. Das Gespür für die richtige Zubereitung liege wahrscheinlich in der Familie. „Kochen hat sehr viel mit den Sinnen zu tun“, ist er überzeugt. Sein Geschmacks- und Geruchssinn würden pikante Gerichte mit Kümmel, Knoblauch und Chili bevorzugen, verrät er, ebenso die indische Küche.

Mit dem Harissa-Huhn hat Randolf Schröder den Geschmack der Gruppe getroffen. Zunächst müssen sie den Knoblauch pressen. „Einfacher wird es, wenn man grobes Salz draufstreut“, verrät der Profi. Salz müsse ohnehin ans Huhn und die kleinen Kristalle helfen, die Zehe klein zu malmen. Das Fleisch wird mit der Gewürzmischung, die unter anderem Chili, Kreuzkümmel und Koriandersamen enthält, dem frischen Knoblauch, Pfeffer und Öl eingerieben. Dann braten die Männer Fenchelsamen, Kreuzkümmel und Zwiebeln kurz in heißem Öl an. Folgen noch gehackte Tomaten, Kichererbsen, gewürfelte Paprika und Salz, Pfeffer und Knoblauch.

Sind alle fertig, setzen sich die Männer gemeinsam an den Tisch und lassen sich das Ergebnis ihres Kurs-Abends schmecken. Danach ist aber noch nicht Schluss. „Den Küchendienst teilen wir uns genauso wie das Kochen, das klappt wirklich gut“, betonen sie.

Die Volkshochschule Osterholz-Scharmbeck, Hambergen, Schwanewede bietet verschiedene weitere Kochkurse an. Darin lernen die Teilnehmer zum Beispiel die Küche anderer Kulturen und Länder kennen oder erfahren mehr darüber, wie sie schnell gesunde Gerichte zubereiten können. Derzeit sind alle Kurse aufgrund der aktuellen Situation ausgesetzt. Es lohnt sich aber ein Blick in das Programmheft der VHS oder auf die Internetseite www.vhs-osterholz-scharmbeck.de.