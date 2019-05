Stephan Orendi (links) vom Landkreis-Amt für Bildung hat erste Beratungsgespräche geführt; ab dem kommenden Schuljahr sollen in Raum 51 an den BBS auch Jobcenter und Arbeitsagentur in der Jugendberufsagentur präsent sein. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Kein Mut, keine Lust, kein Ziel: Für 14- bis 25-Jährige, die beim Übergang in die Arbeitswelt bisher vergebens eine Perspektive suchen, gibt es seit einigen Monaten eine neue Anlaufstelle: Die Jugendberufsagentur des Landkreises Osterholz. Sie ist seit November in den Räumen der BBS, Am Osterholze 2, untergebracht, und sie ist auch für die Eltern oder Lehrer der Betroffenen da. JBA-Koordinator Stephan Orendi und die Bildungsbegleiterinnen aus dem Kreishaus sind in Raum 51, gleich neben dem Net@Café, an bisher drei Vormittagen pro Woche erreichbar, um eine individuelle und vor allem ganzheitliche Beratung anzubieten: montags, dienstags und donnerstags, jeweils von 9 bis 13 Uhr.

Ab dem kommenden Schuljahr sollen auch Orendis Kooperationspartner von der Arbeitsagentur sowie aus dem Jobcenter eingebunden werden und vor Ort erreichbar sein. „Die Gespräche darüber befinden sich in der entscheidenden Phase“, sagte der Jobcoach jetzt im Kreistagsausschuss für Bildung. Das Fehlen der Kooperationsdetails sei auch der Grund, weshalb die Jugendberufsagentur bisher nur auf Mund-zu-Mund-Propaganda gesetzt habe. Perspektivisch solle auch das Jugendamt mit ins Boot, denn für manche Betroffene hat die Kreisbehörde womöglich ohnehin bereits einen individuellen Jugendhilfeplan erstellt.

Verhandelt und eingetütet müssen unter anderem die Bürozeiten der Projektpartner, sodass die Agentur auch nachmittags geöffnet werden kann. Das Schulgesetz will beachtet sein, und der Spagat zwischen Datenschutz und Informationsfluss muss ebenfalls geregelt werden. Für Vier-Augen-Gespräche gibt es im BBS-Gebäude inzwischen schon ein eigenes Beratungszimmer, das aber noch freundlicher eingerichtet werden soll. Um nicht mit einem fertigen Konzept am Bedarf vorbei zu arbeiten, habe man sich bewusst für ein „Soft-Opening mit Baustellencharakter“ und für eine begleitende Evaluation entschieden, erklärte der Koordinator.

Am Rande des jüngsten Berufsorientierungstags 2018 waren rund 300 Schüler, die sich auf der Zielgeraden ihrer Schullaufbahn befinden, darüber befragt worden, was sie von einer JBA erwarten. Demnach stehen Hilfen bei der Berufsorientierung sowie das Finden und Einschätzen von Ausbildungsangeboten obenan, auch Coachings und Bewerbungstrainings wurden gewünscht, sodann die Erreichbarkeit per Mail und Telefon, aber auch per Whatsapp und Facebook. Spontane Besuchsmöglichkeit erhielten ähnlich viele Nennungen wie feste Terminvergaben. Hilfe bei sozialen oder finanziellen Problemen spielten eine untergeordnete Rolle, werden offenbar weniger vom JBA-Team erwartet.

Nach der Erfahrung aus mittlerweile 20 Schulwochen lasse sich sagen: „Die Bandbreite der Beratungsthemen ist groß, die Komplexität der Fälle teilweise auch.“ Stephan Orendi bilanzierte bisher 60 Gespräche und einen Altersdurchschnitt von 16 bis 22 Jahren. Nicht selten sind nach dem sogenannten Clearing weitere Termine nötig, um gemeinsam eine Idee von der Zukunft und einem passenden Beruf zu entwickeln. In Notfällen helfe man sehr kurzfristig weiter.

„Die Landschaft ist komplex“

Es gebe Ratsuchende ohne und mit elterlicher Unterstützung, mit guten oder schlechten Noten, mit ausgeprägtem oder schwächeren Selbstbewusstsein. Manche seien sich ihrer Stärken und Fähigkeiten nicht bewusst; viele zweifeln oder verzweifeln auch angesichts des kaum noch überschaubaren Angebots an Schulformen, Ausbildungsberufen und Studienfächern sowie Freiwilligendiensten und Nebenjobs, Fördermaßnahmen und Auslandsaufenthalten. „Die Landschaft ist komplex, das ist für Jugendliche schwierig“, so Orendi. In manchen Fällen sei auch „eine aufsuchende oder nachgehende Ansprache“ notwendig, um Hürden abzubauen. Ohne Abschluss soll niemand die Schule verlassen.

Mit dem Tagungshaus Bredbeck, das für Abschlussklassen eigene Seminare zur politisch-kulturellen Bildung anbietet, arbeitet die Jugendberufsagentur ebenso zusammen wie mit der Jugendwerkstatt Osterholz und deren Eingliederungsmaßnahmen. Das JBA-Angebot richte sich an alle Schüler der allgemeinbildenden Schulen im Kreisgebiet sowie auch an junge Erwachsene bis 25, betonte Orendi. Der SPD-Abgeordnete Björn Herrmann und die Grünen-Abgeordnete Kirstin Döding hatten erklärt, die Agentur solle nicht nur für Kreisstädter oder für BBS-Schüler da sein. Wilfried Pallasch (Bürgerfraktion) sagte, er wünsche dem Angebot eine größere Bekanntheit in der Elternschaft; da gebe es manche Verunsicherung und Überforderung. Orendi möchte, wie er sagte, die Erziehungsberechtigten mithilfe des Kreiselternrats informieren.

Herrmann lobte, an die Adresse des JBA-Koordinators gerichtet: „Sie haben es geschafft, die Jugendberufsagentur vom Verdacht zu befreien, bloß ein Papiertiger zu sein.“ Damit spielte der Sozialdemokrat darauf an, dass der Landkreis Osterholz den Grundsatzbeschluss zum Aufbau einer Jugendberufsagentur schon im Januar 2015 gefasst hatte. Insofern kann sich Orendi bestätigt sehen, vor ein paar Monaten endlich einfach mal angefangen zu haben. Es seien aber noch wichtige Gespräche mit den Partnern zu führen, erwiderte er. Damit meinte er die finalen Absprachen mit dem Jobcenter am 15. Mai und mit der Bundesagentur für Arbeit am 7. Juni. Erst dann seien Information, Beratung und Unterstützung wirklich gebündelt abrufbar.

Näheres zur Jugendberufsagentur findet sich unter www.jba-osterholz.de im Internet. Die Telefonnummer lautet 0 47 91 / 9 30 22 40, die Mail-Adresse ist jugendberufsagentur@landkreis-osterholz.de.