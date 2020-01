Nach der Guntsiet-Generalüberholung im April: Brakes Bürgermeister Michael Kurz (links) und Carsten Renken. (FR)

Harriersand. Über viele Jahre war der Status von Harriersand als längster Flussinsel Deutschlands – wenn nicht gar Europas – ein Pfund, mit dem die Gemeinde Schwanewede gern wucherte. Inzwischen behaupten Experten zwar, das elf Kilometer lange Kleinod an der Unterweser müsse bundesweit mit dem zweiten Platz vorlieb nehmen. Die zum Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg gehörende Flussinsel sei schließlich noch länger. Für Ernst Juranek und seine Kollegen von den Inselfreunden Harriersand ist das vermeintliche Superlativ allerdings ohnehin zweitrangig. Ebenso der Umstand, dass Harriersand im bundesweiten Tourismus eher ein Schattendasein fristet. So hatte die Naturzeitschrift „Flüsse“ Harriersand kürzlich beispielsweise „Die unbekannte Schöne“ genannt.

Von einem weiteren Anstieg von Touristen würden die meisten Insulaner laut dem zweiten Vorsitzenden Ernst Juranek ohnehin nicht viel halten. Vor allem die Themen Parkplätze und Hunde bereiten den Inselfreunden bereits jetzt Probleme. „Die Leute parken auf den Wegen, die für die landwirtschaftlichen Nutzfahrzeuge vorgesehen sind. Die kommen dann nicht mehr durch“, sagt Juranek.

Da das Inselgelände auf dem Landweg einzig über die Brücke bei Rade und die enge, nur vorausschauend zu befahrene Inselstraße zu erreichen ist, und die Parkplatzsituation besonders bei schönem Wetter angespannt ist, empfehlen die Inselfreunde die Anreise per Schiff, Bahn oder Bus bis Brake. Danach kann mit der Personenfähre „Guntsiet“ auf den Harriersand übergesetzt werden.

Beim Thema Hunde wird Juranek noch deutlicher. „Die Leute kommen mit drei Hunden, die machen dann ihr Geschäft am Strand, die Leute hauen wieder ab und wir haben den Dreck“, beklagt der Apotheker. Und das, obgleich frei laufende Hunde am Strand nicht nur wegen spielender Kinder streng verboten sind. Daran würden sich allerdings die wenigsten halten, und sich oft nicht einmal einsichtig zeigen. „Wenn man dann hingeht und sich beschwert, wird man manchmal noch beschimpft oder sogar bedroht“, hat der 73-Jährige erlebt.

Dennoch: Die Mitglieder der Inselfreunde Harriersand kümmern sich um ihre „unbekannte Schöne“. Die Inselfreunde Harriersand wurden 1967 gegründet. Wer Mitglied ist, muss eines der 138 kleinen Holzhäuser an der mit grauen Gehwegplatten gepflasterten „Inselallee“ gepachtet haben. Maximal 40 Quadratmeter dürfen die braun, rot oder blau gestrichenen Häuser groß sein. Die Hütten werden im Frühjahr und Sommer meist als Wochenendhäuser bewohnt und dürfen nicht als Wohnsitz gemeldet sein. Die unterste Etage muss wegen der Hochwassergefahr mindestens sieben Meter über Normalnull liegen.

Aus demselben Grund stehen viele Häuser auf Stelzen. Die Inselfreunde haben das Gelände gepachtet und vermieten die Grundstücke. „Der Besitzer sind allerdings nicht wir, sondern die Domänenverwaltung, eine staatliche niedersächsische Grundstücksverwaltung“, ergänzt Ernst Juranek. Rund 80 000 Euro habe der Verein vorsichtshalber zurückgelegt: „Falls das Domänenamt einmal einen neuen Käufer haben sollte oder die Fläche renaturieren möchte. Aber das ist unwahrscheinlich“, hoffen die Inselfreunde. 80 000 Euro, ungefähr dieselbe Summe musste man vor Jahrzehnten für den Bau einer Kläranlage investieren.

Im nächsten Jahr steht auf Harriersand wieder eine umfangreiche Sanierung aus eigenen Mitteln an. Zu den 138 Häusern kommen 15 winzige Umkleidekabinen hinzu, intern nur UKK genannt. „Das sind quasi bessere Umkleidekabinen, in denen man sich mal zurückziehen kann, da gibt es keinen elektrischen Strom“, sagt Mitglied Wolfgang Arens. Da ältere Bewohner zuweilen aus gesundheitlichen Gründen ihre Hütten aufgeben und an jüngere Interessenten vermieten, würde man mit Blick auf den Altersdurchschnitt eine gewisse Fluktuation beobachten.

Doch die Inselfreunde übernehmen noch mehr: „Wir pflegen auch die Waldwege und schauen, ob Bäume gefällt werden müssen. Die werden dann von der Gemeinde gekennzeichnet. Fällen müssen wir die Bäume selbst, einige von uns haben ja einen Sägeschein“, erzählt Ernst Juranek.

In der Satzung des Vereins heißt es: „Das Erholungsgebiet auf der Weserinsel Harriersand soll eine Stätte der Ruhe und Entspannung für alle Besucher sein. Diesem Ziel hat sich alles unterzuordnen.“ Für die Aufrechterhaltung dieser Ordnung innerhalb des Erholungsgebietes sollen die Inselfreunde sorgen. Das bei Stadtbremern und Oldenburgern beliebte Areal soll darüber hinaus für die Allgemeinheit erhalten und weiterentwickelt werden, die vorhandene Tier- und Pflanzenwelt geschützt und die Landschaft gepflegt werden.

Die zur „naturnahen Erholung dienenden Einrichtungen“ müssen damit laut Satzung auch bestmöglich gefördert werden. Neben dem bekannten Restaurant „Strandhalle“ gehört hierzu vor allem der Zeltplatz. Bis in die 1960er Jahre waren dort auch Campingwagen erlaubt. „Die Zeltenden sind eigentlich ruhig, mit denen haben wir keine Probleme“, sagt Ernst Juranek. Der 73-Jährige kam mit sieben Jahren als Flüchtling aus Schlesien nach Brake, wo er heute noch wohnt. Vor allem der Anblick der Fähre nach Harriersand habe schon als kleiner Bub seine Sehnsucht geweckt. „Seitdem bin ich immer in der Saison rübergefahren“, erinnert er sich.

Mit der Fährverbindung nach Brake verbindet mittlerweile auch die Mitglieder der Inselfreunde Harriersand eine Art Schicksal. Da die Stadt Brake sich die Unterhaltung der Fähre allein nicht mehr leisten konnte, sind die Inselfreunde mit eingesprungen. „Die Fähre für Harriersand“ fährt 2019 schon im zweiten Jahr unter der Regie der Inselfreunde Harriersand, wie an der blauen Flagge zu erkennen ist. Die Stadt Brake ist weiter Eignerin der 1963 erbauten „Guntsiet“. Zwischen März und Ende Oktober pendelt die Fähre mehrfach täglich, außer bei schwerem Sturm. Danach wird der Anleger in den sturmflutgeschützten Binnenhafen von Brake verfrachtet. Vier Kapitäne und sechs Festmacher sind im Wechsel auf der Guntsiet beschäftigt. Schatzmeister Carsten Renken ist nicht nur Geschäftsführer der Fähre, sondern betreibt auch den Zeltplatz.

Im Inselhaus ganz im Süden der Anlage tagt der Inselrat alle zwei bis drei Monate. In dem renovierten Bauernhaus ist auch die Jahreshauptversammlung. Die Insulaner, darunter auch der einzige professionelle Galionsfigurenmacher Deutschlands, Claus Hartmann, würden sich nicht allzu gern auf die Pelle rücken lassen. Die glorreichen Jahre ab 1926, als die Sandstrände inmitten der schilfbewachsenen Dünen von Tausenden Badegästen frequentiert wurden, die in mit bunten Fähnchen geschmückten Strandkörben saßen, sind längst Geschichte. Wem die Insel zu klein wird, der begibt sich nach Brake. Sei es zum Wochenmarkt oder zum Besuch des Schifffahrtsmuseums. Auch der Weserradweg vom Weserbergland bis zur Nordsee lockt viele Touristen in die Kleinstadt. Die Inselfreunde haben sich übrigens selbst auferlegt, jeweils zehn Stunden Arbeitsdienst pro Jahr zu absolvieren. „Wer das nicht schafft, kann sich aber mit 20 Euro pro Stunde freikaufen“, verrät Ernst Juranek und lacht. Weitere Infos unter www.inselfreunde-harriersand-ev.de.