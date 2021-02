Traurig und ganz allein auf der Welt: Der Verein Tasso will helfen, vermisste Tiere und ihre Besitzer wieder zusammenzubringen. (JASPERSEN)

Landkreis Osterholz. Der Hund oder die Katze ist weg. Mit dieser Feststellung beginnen für Haustierbesitzer bange Stunden der Ungewissheit, des Suchens und der Sorge um den Zustand des vierbeinigen Lieblings. Ein Chip unter der Haut des Tieres vereinfacht die Wiederauffindung in solchen Fällen jedoch nur bedingt. Denn der beinhaltet lediglich einen 15-stelligen Code, der keine Rückschlüsse auf den rechtmäßigen Tierhalter ermöglicht. Erst eine zusätzliche Registrierung bei einem Haustierregister erhöht signifikant die Chancen, das Tier im Verlustfall schnell wiedersehen zu können.

Das größte Register dieser Art heißt Tasso und ist seit 1982 als eingetragener Verein in seiner Mission aktiv, entlaufene Haustiere schnellstmöglich wieder mit ihren Besitzern zu vereinen – mittlerweile sogar europaweit. Allein in Deutschland sind derzeit über 9,7 Millionen Tiere von mehr als 6,8 Millionen Haltern bei dem Verein registriert – einige davon auch im Landkreis Osterholz. Ein Chip ist dabei keine Bedingung: „Bei uns sind alle Haustiere willkommen“, verspricht Tasso-Pressesprecherin Sonja Slecazek.

Im vergangenen Jahr hat Tasso nach eigenen Angaben in den hiesigen Postleitzahlengebieten 84 entlaufene Katzen und Hunde wieder mit ihren Besitzern vereint. Im selben Zeitraum wurden im Landkreis 95 Vierbeiner als vermisst gemeldet. Beide Zahlen seien jedoch nur bedingt in Bezug zueinander zu setzen, wie Slezacek erklärt: „Bei den aufgefundenen Tieren handelt es sich nicht immer auch um die aktuell vermisst gemeldeten; manche Tiere waren bis zu ihrer Auffindung sogar mehrere Jahre verschwunden.“ Bundesweit seien es im selben Zeitraum sogar 93.000 aufgefundene Haustiere bei 113.000 Vermisstenmeldungen gewesen, informiert Slecazek. „Wir nehmen pro Tag rund 1000 Anrufe und E-Mails entgegen – sowohl Verlust- als auch Fundmeldungen.“ Der Tierregisterverein beobachtet bei seiner Arbeit immer wieder, dass Katzen deutlich häufiger verschwinden als Hunde – auch im Landkreis Osterholz. So wurden in Osterholz-Scharmbeck 2020 13 Hunde und 42 Katzen beim Tierregister als vermisst gemeldet; in Ritterhude sechs Hunde und 18 Katzen, in Hambergen drei Hunde und 13 Katzen.

Der 1982 gegründete Verein Tasso hat sich im Laufe der Jahre zu einem umfassenden Netzwerk für Tierhalter, -ärzte und -auffangstationen sowie zahlreiche bundesweit aktive ehrenamtliche Tiersuchhelfer entwickelt und fungiert zwischen ihnen als eine Art Schnittstelle. So nutzt auch die ebenfalls im Landkreis Osterholz ehrenamtlich aktive „Hundesicherung Cuxhaven“ das Register der Vereins und konnte damit bereits einige entlaufene Hunde wieder ihren jeweiligen Haltern zuordnen. „Ein Problem mit Tasso war in der Vergangenheit leider, dass die Halter manchmal erst Stunden nach einer Sichtung informiert wurden. Dieses scheint aber durch die ‚Tasso App‘ mittlerweile schneller zu funktionieren“, berichtet Nicole Hinz, eine von drei ehrenamtlichen Suchhelferinnen der Hundesicherung.

Eine weitere Schwierigkeit im Umgang mit dem Vereinsregister benennt Beate Moedebeck aus Holste, die auch für die Facebook-Gruppe „Entlaufen/ Zugelaufen im Landkreis OHZ“ als Administratorin tätig ist. Allerdings sei das Problem nicht der Vereinsarbeit anzulasten: „Viele Besitzer melden die Katzen nicht um, wenn sie diese verkaufen oder verschenken; manche Tiere werden auch einfach ausgesetzt – in solchen Fällen sind veraltete Registerdaten leider wenig hilfreich.“

Unter Tierhaltern genießt der gemeinnützige Verein Tasso, der seinen Registerservice auch Nicht-Mitgliedern kostenfrei anbietet, bundesweit einen guten Ruf – das ist auch im Landkreis Osterholz nicht anders. Facebook-Nutzer berichten überwiegend von positiven Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Verein, durch dessen Tätigkeit den Aussagen zufolge selbst Totfunde den vorherigen Haltern mitgeteilt werden konnten. Manche Suchen bleiben dennoch erfolglos: So vermisst beispielsweise die Facebook-Nutzerin „Mara Cuja“ trotz Suchmeldung im Tasso-Register und 1000 durch den Verein zur Verfügung gestellter Suchflyer mit entsprechenden Kontaktdaten des Vereins, der von selbst erstellten Suchflyern und Plakaten mit den privaten Kontakdaten der jeweiligen Halter übrigens dringend abrät, nach mehr als einem jahr noch immer ihre Katze. Facebooknutzerin Bärbel Kassner wünscht sich hingegen, dass die Tätigkeit des Vereins noch flächendeckender bekannt würde: „Viele Tiere sind gechipt, aber leider nicht registriert. Und man kann bei Tasso auch ohne Chip oder Tattoo registrieren nur mit einem Bild. Das wissen leider viele nicht.“

Zur Sache

Wie funktioniert das „Tasso-Prinzip“?

Eine Registrierung des eigenen Haustiers in dem durch „Tasso“ betreibenen Haustierregister ist für Tierbesitzer kostenfrei und ohne großen Aufwand online über die Homepage www.tasso.net oder telefonisch unter der Nummer möglich. In dem Register werden die Codes des Transponders oder der Tätowierung des Haustiers mit Kontaktdaten der jeweiligen Halter verknüpft. Eine Eintragung ungechippter oder -tätowierter Tiere ist jedoch ebenfalls möglich. Im Falle eines Verlustes des Haustiers und dessen sofortiger Meldung an den Verein wird der Fall sofort in die bundesweiten „Aktuellen Verlustmeldungen“ des Vereins aufgenommen. Wird das entsprechende Tier aufgefunden und dieser Fund, gegebenenfalls nach Auslesung der Transponderdaten, ebenfalls dem Verein gemeldet, übernehmen die Vereinsmitglieder die Koordination einer entsprechenden Rückvermittlung – auf Wunsch anonym, ohne direkten Kontakt und unter Einbeziehung der nächstgelegenen Tierauffangstation. Von privaten Fahndungsplakaten, auf denen Tierhalter auch ihre persönlichen Kontaktdaten preisgeben, rät der Verein dringend ab. Der 1982 gegründete Verein beschäftigt rund 100 Mitarbeiter und finanziert sich seit seiner Gründung ausschließlich durch freiwillige Spenden. Der Service des Vereins steht für registrierte Nutzer 24 Stunden täglich kostenfrei zur Verfügung.