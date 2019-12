Sascha Ringe (Dritter v.l.) und Jan Hinken (r.) gratulierten den Vertretern von acht Vereinen zu den Fördergeldern, die diese von der Volksbank für ihre Projekte erhalten haben. (Christian Kosak)

Hülseberg. Gemütlich und behaglich ist es im Hofcafé Hülseberg – genau die richtige Atmosphäre, um einen warmen Geldregen entgegenzunehmen. Denn in diesem Herbst hatte der Regionalbeirat 3 „Osterholz-Scharmbeck-Neuenkirchen“ der Volksbank Osterholz Bremervörde beschlossen, acht gemeinnützige Vereine und Institutionen der Region mit Beträgen zwischen 650 und 1750 Euro für ihre Projekte zu unterstützen.

Eine wesentliche Aufgabe der Regionalbeiräte sei die eigenständige Vergabe von Spenden in der Region, erklärte Sascha Ringe von der Marketing-Abteilung der Volksbank. Dafür steht jedem der vier Regionalbeiräte, je nach Anzahl der Mitglieder, ein Spendenbudget in Höhe von 1,50 Euro pro Mitglied im Jahr zur Verfügung. „In diesem Halbjahr konnten wir 9300 Euro unter den acht Antragstellern verteilen“, sagte Jan Hinken, Sprecher des Regionalbeirates 3. „Unser Ziel ist es, demnächst 10 000 Euro an die Antragsteller auszuschütten – dazu brauchen wir aber noch ein paar Mitglieder“, warb er für die gute Sache.

Die bedachten Vereine und Institutionen nutzten die Gelegenheit, sich und ihre Projekte vorzustellen. So freute sich Angela Kreschner vom Freundeskreis der Findorffschule über die Förderung des Tischkickers für den Schulhof in Höhe von 1500 Euro. Tanja Motscha vom VSK Osterholz war gleich mit einer Nutzerin, Daniela Essmann, der mit den Fördergeldern ersetzten Bodenmatten für die Leistungsturnabteilung des Sportvereins nach Hülseberg gekommen. „Wir trainieren intensiv, dabei geht auch schon mal was kaputt. Um konkurrenzfähig zu bleiben, ist es wichtig, diese teuren Matten schnell zu ersetzen. Das ist uns mithilfe der Volksbank gelungen, dafür unseren herzlichen Dank“, so Motscha.

Aus Neuenkirchen war Kai Meyer, stellvertretender Vorsitzender des Schützenvereins Neuenkirchen, gekommen. Der Verein hatte um Mittel für ein Lichtpunktgewehr für die Kinder- und Jugendabteilung gebeten. „Diese Anfrage hatte bei uns schon für Diskussionen gesorgt“, sagte Hinken. „Am Ende haben wir aber den sportlichen Effekt und die Förderung der Konzentration bei den Jugendlichen höher bewertet und die 1000 Euro für das Lichtpunktgewehr bereitgestellt.“

Julia Bahr kam vom Bauernhofkindergarten in Aschwarden. Die 750 Euro Fördergelder fließen in die Anlage einer Blühfläche und die Erweiterung der Streuobstwiese. Die Bienenvölker des Kindergartens profitieren von den neuen Blühflächen.

Damit der Kinderchor, den der Kirchenmusikalische Förderverein „Musica Sacra“, betreut, für sein Publikum auch gut sichtbar ist, haben Susanne Wiesner und Dietlinde Liedtke einen Antrag auf Förderung von Podesten gestellt und dafür 1200 Euro erhalten. „Jetzt können nicht nur die Kinder vom Publikum gesehen werden, auch die Kinder haben ab sofort einen besseren Überblick, wenn sie auftreten“, freuten sie sich.

Neue Anträge jetzt stellen

Klaus Sass kam an diesem Nachmittag nicht etwa als Mitglied des Regionalbeirates, er wurde in seiner Funktion als Mitglied des Erntefestkomitees Hülseberg mit einem Förderbetrag in Höhe von 650 Euro bedacht. „Die Bierzeltgarnituren, die wir bei unserm Erntefest benutzen, sind gerade für die älteren Einwohner nicht immer bequem. Mit dem Förderbetrag konnten wir Sitzkissen beschaffen, die den Aufenthalt im Festzelt jetzt wesentlich bequemer machen“, versicherte der Hülseberger Ortsvorsteher.

Claudia Luer leitet die Grundschule Neuenkirchen und verleiht manchmal Podeste an den Kinderchor „Musica Sacra“. Jetzt durfte sie aber für ihre Grundschulkinder einen Betrag von 750 Euro für Spielgeräte für den Außenbereich entgegennehmen. „Wir haben kleine Sulkys und andere fahrbare Pausenspielgeräte angeschafft und danken der Volksbank, dass sie uns das ermöglicht hat“, sagte Luer.

Die Fördergelder waren zum Zeitpunkt des Treffens im Hofcafé bereits auf den Konten der Vereine und Institutionen eingegangen, versicherte Sascha Ringe. „Jeder Verein und jede Institution trägt selbst auch zu der Anschaffung bei, aber wir können sagen, dass zwischen 50 und 90 Prozent der Kosten durch die Volksbank übernommen werden.

„Jetzt suchen wir schon nach Antragstellern, die dann im kommenden Frühjahr gefördert werden“, wies Jan Hinken hin. „Es können sich gern auch Vereine und Institutionen bewerben, die schon einmal gefördert wurden, allerdings sollte diese Förderung ein bis zwei Jahre zurückliegen“, so Hinken. Anträge auf Förderung könnten über die Webseite der Volksbank Osterholz Bremervörde gestellt werden.