Die Stahltüren der Zellen im Keller des Amtsgerichts lassen sich nur von außen öffnen. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Die Wände sind weiß. Kein Stuhl und Tisch. Aber auf einem Betonsockel liegt eine feuerfeste Matratze – ohne Decke und ohne Kopfkissen. Teppichboden? Fehlanzeige, dafür gibt es einen nackten Betonboden. Die Heizung ist verdeckt. Eine schlagsichere Abdeckung schützt das Neonlicht. Die Tür ist aus Stahl und lässt sich nicht von innen öffnen. Durch einen Spion in Augenhöhe können Wachtmeister einen Blick in den Raum werfen. Die dunkle faustgroße Überwachungskamera behält aus einer oberen Ecke das Geschehen im Auge. Das einzige Fenster ist vergittert und zusätzlich mit einen Drahtnetz abgesichert, sodass nichts von außen durchgesteckt werden kann. Die zwei Zellen im Keller des Amtsgerichts Osterholz-Scharmbeck sind ganz sicher alles andere als gemütlich.

„Das sind reine Vorführzellen und keine Gewahrsamszellen wie bei der Polizei“, erklärt Ralf Morisse. Er ist stellvertretender Leiter der fünfköpfigen Wache im Osterholzer Amtsgericht. Jede Zelle sei, so Morisse, videoüberwacht und mit einer Gegensprechanlage versehen. Der Bildschirm für die Videokamera hängt an der Wand in der Wachtmeisterei im Eingangsbereich des Gerichtes.

Die Zellen dienen nach den Worten des Justizwachtmeisters dazu, einen Gefangenen nur zeitweise unterzubringen, eine Art „Durchgangsstationen“ für Gefangene. „Die kommen meistens aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Bremervörde aus der Untersuchungshaft. Manchmal werden sie schon morgens um 7 Uhr gebracht und müssen dann warten, bis ihre Verhandlung um 9, 10 oder 11 Uhr beginnt.“ In der Regel würden die Insassen am Nachmittag wieder abgeholt.

Reden, reden und noch mal reden

Normalerweise kommen die Straftäter mit angelegten Hand- und Fußfesseln aus der JVA. Werden sie von der Zelle in den Gerichtssaal geführt, umschließen die Fesseln wieder Hand- und Fußgelenke. „Das hat auch etwas mit einer möglichen Fluchtgefahr zu tun“, sagt Morisse. Im Saal würden die Fesseln gewöhnlich zur Verhandlung abgenommen, nach der Verhandlung wieder eingesetzt.

Oberstes Gebot ist laut Morisse die eigene Sicherheit, die des Gerichtes, aber auch die des Gefangenen. Vieles sei dabei zu beachten. „Jeder Insasse wird vorher gründlich untersucht. Das machen wir immer zu zweit.“ Feuerzeuge zum Beispiel würden abgenommen, teilweise auch Kugelschreiber. Die können laut dem Wachtmeister doch als Waffe benutzt werden. „Oder sie werden zum Vandalismus verwendet.“

Was die Sicherheit des Gefangenen angeht, müssen die Wachtmeister aufzupassen, dass er nicht auf dem Weg vom Keller in den Gerichtssaal von Geschädigten angegriffen werde. Im Umgang mit den Insassen ist nach Morisses Worten vor allem aber Fingerspitzengefühl gefragt. „Reden, reden, reden, das ist das Beste, was es gibt.“ Es gehe vor allem darum zu deeskalieren. „Die meisten wissen, wo die Reise hingeht. Sie sind angespannt vor der Verhandlung. Um wieder runter zu kommen, unterhalten wir uns dann mit ihnen. Oder wir lassen sie eine Zigarette rauchen.“ Auch, wenn zwischendurch mal jemand ein Glas Wasser haben möchte, sei das kein Problem.

„'Dankeschön für die gute Behandlung', das hört man schon mal. Der Ton macht die Musik“, ist die Erfahrung der Wachtmeister. Aber es gebe natürlich Grenzen. Wenn er zum Beispiel geduzt werde, „dann bleibe ich konsequent beim Sie“, sagt Morisse.

Videoüberwachung spielt auch deshalb eine wichtige Rolle, um einen möglichen Suizid zu vermeiden. „Wir haben da eine sogenannte Garantenpflicht.“ Das ist eine gesetzlich verankerte Verpflichtung zum Tätigwerden. Was heißt, im Fall des Falles muss rechtzeitig gehandelt werden, um Gefahren abzuwenden. „Das gilt auch dann, wenn jemand in der Zelle Blödsinn macht. Dann bleiben wir zur Not bei ihm.“

Dabei erinnert sich der Wachtmeister daran, dass einmal einem Straftäter unwohl war. „Er klagte über Schmerzen in der linken Körperseite und war kurzatmig. Wir haben dann einen Arzt geholt, und der Mann wurde dem Krankenhaus übergeben.“ Man habe allerdings auch aufpassen müssen, ob er das Ganze nur spiele oder nicht. „Ist jemandem unwohl, lassen wir die Tür auf und bleiben vor der Tür sitzen.“

Manche Insassen möchten noch einmal mit Familienangehörigen reden. „Das sprechen wir mit dem Richter oder der Richterin ab“, sagt der Wachtmeister. Dazu bekomme der Betroffene meist nach der Verhandlung Gelegenheit im Saal. „Der Anwalt darf in die Zelle hinein, mit Akten ja, mit Handy nein.“

Auch das Polizeikommissariat Osterholz verfügt über mehrere Zellen, aber eben Gewahrsamszellen. Die werden genutzt, wenn die Polizei sogenannte gefahrenabwehrrechtliche Maßnahmen ergreift. Oder sie werden für strafprozessuale Maßnahmen gebraucht. Im Falle der Gefahrenabwehr kann die Polizei eine Person in Gewahrsam nehmen, „wenn dies zum Schutz der Person gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist“, erklärt Sarah Humbach, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Verden/Osterholz. Dies sei der Fall, wenn der Betroffene sich erkennbar in einem „die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand oder sonst in hilfloser Lage befindet“.

„Oder es ist unerlässlich, um die unmittelbar bevorstehende Begehung oder Fortsetzung einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit von erheblicher Gefahr für die Allgemeinheit zu verhindern.“ Als Beispiele nennt die Polizeikommissarin hilflose Personen oder Randalierer, die es nicht unterlassen, Straftaten zu begehen. Auch Menschen, die einem Platzverweis nicht nachkommen, können nach Worten von Humbach in Gewahrsam genommen werden.

Ebenfalls komme ein Festhalten aus gefahrenabwehrrechtlichen Gründen in Betracht, um die Identität einer Person festzustellen, so die Pressesprecherin. „Die Ingewahrsamnahme aus Gründen der Gefahrenabwehr unterliegt einer richterlichen Entscheidung.“ Eine Freiheitsentziehung zum Zwecke der Feststellung der Identität darf laut Gesetz die Dauer von insgesamt zwölf Stunden nicht überschreiten.

In Bezug auf die Strafverfolgung können Sarah Humbach zufolge Personen beispielsweise vorläufig festgenommen werden, wenn ein Haftgrund vorliegt. „Haftgründe können die Fluchtgefahr, die Verdunklungsgefahr oder Wiederholungsgefahr sein.“ Auch könne die Polizei Täter, die bei einem Raubdelikt auf frischer Tat angetroffen würden, vorläufig festnehmen. „Grundsätzlich ist bei Ingewahrsamnahmen zudem die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme zu berücksichtigen“, sagt die Polizeikommissarin. In der Regel würden Ingewahrsamnahmen mit Staatsanwaltschaft und Gericht abgestimmt, betont sie.