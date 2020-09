Die Turnhalle ist immer noch eingerüstet, die Lücken in der Wand sind mit Planen abgedeckt. Sport ist hier erst im Frühjahr 2021 möglich. (Peter von Döllen)

Hambergen. Da steckt irgendwie der Wurm drin. Diese Redewendung passt zur Sanierung der Turnhalle am Hallenbad in Hambergen. Bei der Sitzung des Samtgemeinderates diese Woche hatte Samtgemeindebürgermeister Reinhard Kock eine weitere Hiobsbotschaft: Die Fertigstellung der Turnhalle verzögert sich weiter. Eine Raunen ging durch den Saal des Schützenhofs in Wallhöfen, als Kock den nun anvisierten Termin nannte: „Die Halle soll am 23. Februar 2021 wieder nutzbar sein.“ Das sei ihm mitgeteilt worden. Zuletzt war als Termin Mitte Oktober genannt worden. Die Halle wurde im Dezember 2018 für den Sportbetrieb geschlossen. Schulen und Vereine müssen seitdem improvisieren und Ausweichquartiere nutzen.

Es ist nicht die erste Verschiebung. Ursprünglich sollte die Turnhalle 2019 in neuem Glanz erstrahlen. Aus unterschiedlichen Gründen musste die Wiedereröffnung immer wieder verschoben werden. Eine Rolle spielt dabei das Alter der Halle, die direkt mit dem Hallenbad verbunden ist. Wegen der Sanierung müssen aktuelle Regeln und Standards eingehalten werden, von denen beim Bau in den Siebzigern noch keine Rede war. „Die Statik ist inzwischen eine komplexe Sache“, erläuterte Henry Frerks, Leiter der Bauabteilung, auf Nachfrage. Die Abstimmung über eine Lösung hatte schon zu Beginn der Sanierung für Verzögerungen gesorgt.

Dieses Mal geht es um die Glaswand, die Licht in den Innenraum bringen soll. Neben der Gesamtstatik gibt es spezielle Statik-Berechnungen für einzelne Gewerke, wie Frerks erläutert. Statt der ursprünglichen Kunststoffglassteine werden jetzt Steine aus Glas mit hohem Dämmwert verwendet. Die sind aber schwerer. Der Lieferant hatte deshalb eigene Anforderungen an die Statik der Wand. Nach entsprechender Anpassung und dem Okay durch den Prüfer vom Landkreis mussten die Mauern punktuell verstärkt werden.

Energetische Optimierung

Dazu kam eine notwendige zweite Ausschreibung. „Die Pfosten für die Fenster wurden zusammen mit dem Aufzugturm ausgeschrieben“, sagte Reinhard Kock im Rat. Die Angebote waren schließlich doppelt so hoch wie erwartet. Auf Beschluss im nichtöffentlichen Samtgemeindeausschuss wurde daher erneut und getrennt ausgeschrieben. Die Kosten mussten zudem schon während der Arbeiten deutlich nach oben korrigiert werden.

Die Modernisierungspläne wurden bereits 2017 vorgestellt. Ziel war die energetische Optimierung. Anfang 2018 erhob der Landkreis Osterholz das Vorhaben sogar zu einem Leuchtturmprojekt des Klimaschutzes. Der Energiebedarf und der Ausstoß von Kohlendioxid sollten fast halbiert werden. Dafür erhält die Samtgemeinde Hambergen Fördergelder: 230 000 Euro sind es laut Verwaltung. Für rund 1,65 Millionen Euro sollte die Halle mehr oder weniger umgekrempelt werden - so die damalige Kalkulation. Mit Baufortschritt wurde schnell klar: Das Geld reicht nicht. Derzeit geht es um drei Millionen Euro. Diese Schätzung sei auch noch aktuell, versicherte Reinhard Kock in der Sitzung.

Die Verzögerung wirkt sich nun auf die weiteren Arbeiten aus. Die meisten können erst beginnen, wenn die Halle geschlossen ist. „Die Unternehmen sind ausgelastet“, erinnerte Reinhard Kock. Sie müssen ihre Einsätze neu terminieren. Das führt nun zum Termin im kommenden Jahr. Der Samtgemeindebürgermeister sagte, er bedauere die Entwicklung. Es sei eine schlechte Nachricht für Schulen und Sportler. Reiner Katz (CDU) erhob Vorwürfe gegenüber dem leitenden Architekten. Der habe wohl gepennt. Es kamen Forderungen nach einer Absetzung auf. Die Verwaltung hielt dagegen, dies werde die Arbeiten vermutlich noch weiter verzögern

Eva Rentzow (Linke) regte an, zukünftig eine Konventionalstrafe in die Verträge einzubauen. Das Honorar sei bereits um einen fünfstelligen Betrag gekürzt worden, erwiderte Reinhard Kock. Udo Mester (SPD) schlug vor, bei kommenden Projekten einen externen Fachmann einzuschalten, der einen Blick auf den Ablauf hat. „Wir müssen daraus lernen“, forderte Mester. Sein Parteikollege Uwe Böttjer sagte, er gehe davon aus, dass das Thema die Samtgemeinde auch nach Fertigstellung der Halle noch weiter beschäftigen werde.

Dazu passend berichtete Reinhard Kock über die Sanierung der Toiletten der Kooperativen Gesamtschule Hambergen, die ebenfalls noch nicht abgeschlossen werden konnte. Es fehlen laut seiner Aussage noch der Boden, Fliesen und Endmontage. Einen Termin nannte der Bürgermeister nicht.