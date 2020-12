Der Spielplatz am Schumannring liegt auf einem profilierten Gelände mit wintersporttauglichen "Höhenlagen". (Christa Neckermann)

Gerade in Zeiten von Corona-Enge kommen kleine Auszeiten vom Alltag recht – auch und besonders für Kinder. Ziele könnten die Spielplätze sein, die die Kreisstadt für ihre jungen Mitbürger eingerichtet hat. Im Rahmen unserer Spielplatz-Tests haben sich unsere jungen Juroren dieses Mal im Komponistenviertel der Kreisstadt umgesehen.



Osterholz-Scharmbeck. Heute besuchen der achtjährige Berat und die vierjährige Larin den Spielplatz am Schumannring, der für autofahrende Eltern gut über die Straße Am Hohenberg zu erreichen ist. Inmitten eines sehr hübschen Einfamilienhaus-Wohngebietes schmiegt sich der Spielplatz an die Böschung der B 74. Damit haben die Kinder in schneereichen Wintern hier auch Gelegenheit, mit dem Schlitten kleine Abfahrten von der Böschung zu unternehmen.

„Hier waren wir schon mal!“, freut sich Berat, der sich erinnert, schon vor Jahren einmal bei dem Besuch von Freunden auf diesem Spielplatz gewesen zu sein.

Der Spielplatz ist mit Rutschturm, Reckstangen, Schaukel und Klettergerüst ausgestattet, für die kleinen Kinder sind wieder eine Federwippe und eine große Sandkiste dabei. Auch ein Schwebebalken – eigentlich eher ein „Schwebe-Stamm“ – und ein hinter einem Erdwall verborgener Bolzplatz sorgen hier für Abwechslung. Das Gelände ist ein wenig hügelig und erstreckt sich noch ein ganzes Stück hinter den Häusern entlang parallel zur Bundesstraße – ein schönes Gelände zum Laufen und Toben.

Larin hat sich ihr Sandspielzeug mitgenommen und ist schon eifrig dabei, Törtchen und Kuchen zu formen. Berat probiert das Klettergerüst aus. Ein Ketten-Netz, eine Kletterstange, Ringe, Reckstangen, Trapez und eine Leiter mit großen Zwischenräumen bieten den Kindern Gelegenheit, sich auszuprobieren.

Berat versucht sich unterdessen an den Ringen, aber da muss erst noch etwas Muskelkraft aufgebaut werden. Die anderen Kletter-Herausforderungen liegen Berat da schon besser. „Mama, guck mal, was ich kann!“, fordert Berat, der an den Ringen hängt, mit den Beinen nebenan in den Stangen hochklettert, bis er an den Ringen eine Rolle rückwärts machen kann.

Nicht nur die Mutter ist beeindruckt, auch Larin lässt ihre Sandkuchen sein und hängt sich an die Trapezschaukel, an der sie allerdings noch ein wenig unsicher ist. Dann lieber gleich auf die richtige Schaukel! Hier haben zwei Kinder Platz, und bald ist wieder ein Schaukelwettbewerb im Gange. Die Rutsche finden die beiden etwas „klein“ – da haben sie im Rahmen der Spielplatztour schon höhere Rutschen gesehen. Doch dafür brauchen sie keine Leiter zur Rutsche zu erklimmen – was für Larin wegen ihrer noch kurzen Beinchen manchmal ein wenig anstrengend wäre –, sondern können einfach den Hügel hinauflaufen. „Hier könnte man auch einen Parcours machen“, überlegt Berat. Vom Schlittenhügel aus legt er vorsorglich die Stationen fest: „Erst auf der Einfassung der Sandkiste balancieren, dann zur Schaukel und dreimal schaukeln, dann auf die Rutsche und zum Schluss auf das Klettergerüst und alle Kletterarten ausprobieren – einmal rundum!“ Zu guter Letzt fällt ihm noch die Federwippe ein: „Ach ja, die muss man dreimal mit der Nase auf den Boden bringen, sonst gilt das nicht!“

Den beiden Spielplatztestern gefällt der Spielplatz am Schumannring wegen seiner Lage im Gelände. Das Klettergerüst ist auch ganz schön – aber eher etwas für Berat als für Larin. Larin liebt die Sandkiste und die Schaukel. Berat vergibt drei, Larin zwei Gummibärchen für den Platz, sodass der Schumannring in der Gesamtwertung auf 2,5 Gummibärchen kommt.