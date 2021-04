Zwischenzeitlich war das Hambad mit Auflagen geöffnet. (Peter von Döllen)

Hambergen. In den vergangenen Jahren konnten sich die Hamberger Kommunalpolitiker stets über stabile Besucherzahlen im Hambad freuen. Das Hallenbad ist von Zuschüssen der Samtgemeinde abhängig, ein tragender Betrieb ist nicht möglich. Eine ausreichende Nutzung ist also ein gutes Argument, das die freiwillige Leistung rechtfertigt. Jetzt legte die Verwaltung den Mitgliedern des Finanzausschusses der Samtgemeinde neue Zahlen für 2020 vor. Es dürfte kaum verwundern, dass diese nicht sehr erfreulich sind: Die Corona-Pandemie sorgte für Schließungen der Anlage, was sich auch in den Zahlen niederschlägt. Etwas mehr als 365.000 Euro muss die Samtgemeinde zuschießen.

Vor längerer Zeit hatte der Samtgemeinderat sich eine eigene Zuschussgrenze von 215.000 Euro gesetzt, die aber flexibel gehandhabt wird. Bleibt in einem Jahr Geld über, kann es später eingesetzt werden. Diese Grenze wird nun um rund 150.000 Euro überschritten. Das liegt unter anderem an den entgangenen Eintrittsgeldern. 2017 nutzten etwa 87.826 Menschen das Bad. In dem Jahr profitierte das Hambad allerdings durch die zeitweise Schließung des Allwetterbades in Osterholz-Scharmbeck, das saniert wurde.

2019 zählte das Hambad noch knapp 77.000 Badende. Eingerechnet ist jeweils die Nutzung durch Schulen und Vereine, die etwa zwei Drittel ausmacht. 17.607 Nutzer wurden 2020 in diesen Bereich gezählt. 8188 Erwachsene und 3363 Kinder kamen während der öffentlichen Zeiten in das Bad, 1306 Besucher schwitzten in der Sauna.

Geringere Erlöse

2020 lösten somit insgesamt nur noch 30.000 Schwimmer ein Ticket für das Hambad. Die Erlöse brachen entsprechend ein. Sie sanken von knapp 243.000 Euro im Jahr 2019 auf etwa 123.000 Euro in 2020. Das Hallenbad war mehrere Monate geschlossen. Am Jahresanfang gab es noch einen normalen Betrieb. Dann erfolgte eine komplette Schließung. Um Energiekosten zu sparen, wurde auch das Wasser abgelassen. Zwischenzeitlich gab es eine Öffnung mit strengen Hygieneregeln. Aktuell ist das Bad geschlossen.

Die Kostenseite ist etwas komplexer. Trotz der zeitweisen Schließung fallen die Kosten mit fast 242.000 Euro höher aus als noch 2019. Damals standen rund 192.000 Euro in der Abrechnung. Laut Verwaltung wurde die Schließung für Arbeiten am Hallenbad genutzt. Der Außenbereich der Sauna mit Zaun wurde erneuert (etwa 30.800 Euro), der Schmutzwasseranschluss wurde verlegt (rund 14.200 Euro), die Beleuchtung wurde neu gemacht (etwa 9000 Euro) und ein neues Kassensystem installiert (etwa 8100 Euro). Die Personalkosten fielen mit etwas mehr als 213.000 Euro geringer aus. Im Vorjahr waren es noch runde 241.000 Euro.

Die Verwaltung hatte für die Mitarbeiter Kurzarbeit beantragt, die auch bewilligt wurde. Ebenso gesunken sind laut Aufstellung die Energiekosten. Die genaue Stromabrechnung lag allerdings noch nicht vor. Auch das Bistro war von den Schließungen betroffen. Entsprechend wurde weniger Pacht eingenommen. Rund 8910 Euro waren es. In den Vorjahren waren es rund 12.000 Euro.

Während der Sommerferien könnte das Hambad geöffnet bleiben, sofern es die Pandemie und aktuelle Vorgaben ermöglicht. Die Eintrittspreise waren bei der aktuellen Sitzung kein Thema.