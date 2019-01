Bis 2007 hatte Wal-Mart seinen Sitz am Heidkamp 25. Seit Ende 2014 suchen die Eigentümer nach einem neuen Pächter. Einen, der dort Einzelhandel betreiben will. (Christian Kosak)

2007 schlossen sich die Türen des Wal-Mart-Marktes in Ihlpohl für immer. Der Metro-Konzern hatte damals zwar alle 85 Filialen von Wal-Mart übernommen, aber nur 70 wurden in Real-Märkte umgewandelt. Die Übrigen wurden geschlossen. Zu ihnen gehörte das Center in Ihlpohl. Seit der Pachtvertrag mit Metro Ende 2014 auslief, ist das Objekt nur ab und zu für kurze Zeit vermietet worden. Aktuell steht es leer. Ein Zustand, der weder im Interesse der Eigentümer, der Brüder Domscheit, noch der Gemeinde Ritterhude ist.

„Unsere Gewerbegebiete sind inzwischen vollgelaufen“, erklärt Ritterhudes Wirtschaftsförderer Marc von Leesen. Selbst das letzte noch unbebaute Grundstück im Gewerbegebiet Böcklerallee habe er verkauft. Allerdings nicht an die Bremer Firma Lifestyle Homes, die dort Musterhäuser errichten wollte, um Kunden für Bauvorhaben in Spanien zu gewinnen. „Der Vertrag ist nicht zustande gekommen“, sagt von Leesen. Das Geld für den Grundstückskauf sei nicht geflossen. Nun werde dort ein ansässiger KFZ-Betrieb seine Räume erweitern. Außerdem werde die Firma „Gesellschaft für Technische Überwachung“ (GTÜ) eine Hauptuntersuchungsstelle bauen.

„Ich habe damit keine Fläche mehr, die ich verkaufen könnte.“ Er betätige sich daher schon als „Makler“ und biete auf den Internetseiten der Gemeinde leer stehende Gewerbeobjekte im Namen der Eigentümer an. „Allerdings finde ich nicht, dass wir viel Leerstand haben“, so von Leesen.

Auch der ehemalige Wal-Mart findet sich auf der Internetseite der Gemeinde. „Ich hatte gehofft, dass die Nachfrage nach unserer Immobilie durch die Eröffnung des Gartencenters auf der anderen Straßenseite steigen würde“, sagt Eigentümer Oliver Domscheit. Aber es herrsche weiter Stillstand. „Es gibt niemanden, der mit seinem Unternehmen in diese Sackgasse will.“

Natürlich sei ihnen an einer Vermietung gelegen, versichert Oliver Domscheit: „Wir haben das Objekt jedem großen Player angeboten, aber nur Absagen bekommen.“ Deshalb hätten sie sich nach Ablauf des Pachtvertrags mit Metro auf verschiedene Interimsnutzungen eingelassen. Viermal hätten sie das Gebäude als Lager beziehungsweise als Standort eines Logistikunternehmens vermietet. Immer nur für kurze Zeit. „Aber das haben uns inzwischen der Landkreis Osterholz und die Gemeinde Ritterhude ausdrücklich verboten.“

Lagerhalle nur Übergangslösung

Diese Art der Nutzung gebe der Bebauungsplan nicht her, teilt Bürgermeisterin Susanne Geils mit. Erlaubt sei die Sondernutzung „großflächiger Einzelhandel mit innenstadt-relevanten Waren“. „Die Immobilie beschäftigt mich seit 2006“, sagt Geils. In dieser Zeit hätten die Eigentümer nichts an dem Objekt getan, kritisiert sie. Und Vorschläge der Gemeinde, etwa die Sondernutzung in ein allgemeines Gewerbegebiet umzuwandeln, was zum Beispiel die Nutzung als Lager erlaubt, seien vor Jahren von Domscheits abgelehnt worden. „Dass das Gebäude nun als Lagerhalle vor sich hin dümpelt, daran hat die Gemeinde kein Interesse“, erklärt die Verwaltungschefin. Der Gemeinde liege sehr daran, dass der Standort wiederbelebt werde. „Aber dafür müssen Domscheits bereit sein, in das Objekt zu investieren“, meint Geils.

„Sicher, das Objekt, so wie es jetzt dort steht, ist kein Juwel“, räumt Oliver Domscheit ein. Aber nun drauflos zu sanieren, wie die Gemeinde das vorschlage, mache keinen Sinn. „Nicht ohne einen langfristigen Mieter in der Hinterhand, der auch die nötige Bonität mitbringt.“ Jemand, der genau wisse, was er brauche. Dann könnten sie auch investieren. Aber einfach drauflos sanieren? Dafür hätten sich die Nutzungskonzepte im Einzelhandel über die Jahre zu stark geändert.

Die Vermietung des Objekts als Lager sei von ihnen zudem immer nur als Übergangslösung gedacht gewesen, so Domscheit. Eine Form der Zwischennutzung, damit das Gebäude nicht leer stehe. „Aber langfristig wollen wir eine ähnliche Nutzung wie früher.“ Deshalb kommt für ihn und seinen Bruder die Änderung der Nutzungsvorgabe im Bebauungsplan nicht infrage. „Dann könnte ich hier keinen großflächigen Einzelhandel mehr unterbringen.“ Seiner Meinung nach ist dies genau das, was die Gemeinde will: Ihnen die Sondernutzung nehmen.

Die Nachbarschaft, die sich wegen des Lärms durch die Lager-Nutzung bei der Gemeinde beschwert und damit die Untersuchung in Gang gebracht hatte, versteht Oliver Domscheit nicht. Das Gebäude gemäß dem Bebauungsplan zu nutzen, würde mehr Lärm verursachen, als die Nutzung als Lagerhalle. Wahrscheinlich hätten sich die Nachbarn nur in den vergangenen Jahren an die Ruhe gewöhnt, so Domscheit.

Trotz der verbrieften Sondernutzung könnte die Lärmbelastung für Domscheits doch noch zu einem Problem werden. Darauf weist der Landkreis Osterholz auf Nachfrage der Redaktion hin. „Wenn ein Gebäude nach jahrelangem Leerstand nachgenutzt wird, kann die ursprüngliche Baugenehmigung erloschen sein“, sagt die Pressesprecherin des Landkreises Jana Lindemann.

Und eine Baugenehmigung werde nicht nur für die Errichtung, sondern auch für die Nutzung eines Gebäudes benötigt. „Bei einer neuen Baugenehmigung sind grundsätzlich aktuelle Vorschriften zu beachten“, so Lindemann weiter. Bezüglich der Lärmbelastung hätten sich diese in den vergangenen zehn Jahren, in denen das Objekt leer stand, nicht wesentlich geändert. „Verschärft haben sich die Anforderungen jedoch gegenüber dem Zeitpunkt, zu dem der Markt ursprünglich genehmigt wurde (1973).“ Folge: „Für ein neu gebauten oder nach langem Leerstand wieder in Betrieb genommenen Markt muss der Betreiber nachweisen, dass die Lärmschutzwerte in der Nachbarschaft eingehalten werden“, betont der Landkreis.