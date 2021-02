Nach Öffnung des Blumenhandels können sich Gartenbesitzer auf die "Offene Gartenpforte" vorbereiten. (Andreas Palme)

Beverstedt. Die Gemeinde Beverstedt organisiert in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem Grünen Kreis Bremerhaven, dem Gartenbauamt der Seestadt Bremerhaven und dem Regionalforum Unterweser die Veranstaltung „Offene Gartenpforte 2021“. Die traditionsreiche Veranstaltung konnte im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie nicht stattfinden. Die Veranstalter hoffen jetzt, dass sich die Gartenpforten in diesem Jahr öffnen können und das wie in den Vorjahren viele Gäste in die grünen Oasen der Region Unterweser lockt.

„Die Veranstaltung umfasst in diesem Jahr drei Termine“, berichtete Beverstedts Bürgermeister Guido Dieckmann (parteilos). Die Organisatoren erhoffen sich so eine Steigerung der bisher schon recht hohen Teilnehmerzahlen. Die „Offene Gartenpforte“ findet für den südlichen Landkreis Cuxhaven, die Stadt Bremerhaven und den Landkreis Wesermarsch am 12. und 13. Juni 2021, am 19. und 20. Juni 2021 für die gesamte Region Unterweser sowie am 26. und 27. Juni 2021 für den nördlichen Landkreis Cuxhaven (nördlich der Geeste) statt.

4600 Besucher im Jahr 2019

Die Gemeinde Beverstedt organisiere diese schon traditionelle Veranstaltung jetzt zum zweiten Mal, betonte Bürgermeister Dieckmann bei der Vorstellung des Programms. Gemeinsam mit dem technischen Amtsleiter des Gartenbauamtes Bremerhaven, Thomas Reinecke, der Vorsitzenden Sybille Böschen vom Grünen Kreis Bremerhaven und Julia Weber von der Geschäftsstelle Regionalforum Unterweser hielten die Organisatoren einen Rückblick auf die erfolgreiche Geschichte der „Offenen Gartenpforte“, die 2019 mit 27 Mitwirkenden stattfand. 4600 Besucher erfreuten sich an den Gärten der Teilnehmer und konnten so Ideen zur eigenen Gartengestaltung mitnehmen.

„Es gibt seitens der Organisatoren keine Teilnehmerauswahl“, betonte, Thomas Reinecke und unterstrich, „dass sich die Gartenpforten für alle interessierten Mitwirkenden öffnen sollen“. „Wir möchten den Besuchern bei dieser Veranstaltung die Möglichkeit geben, sich fremde Gärten unterschiedlicher Struktur anzusehen und sich dabei inspirieren zu lassen“, so Sybille Böschen, die mit Blick auf die lange Zeit mit Kontaktbeschränkungen auf einen Run bei den Besucherzahlen hofft. Julia Weber möchte auch Touristen ermutigen, sich an der Vielfalt der Gärten zu erfreuen, die im Juni oft besonders schön seien.

Bisher fand die Veranstaltung an zwei Terminen statt, aktuell möchten die Veranstalter mit drei Terminen weitere Interessenten in die Gärten im Norden locken. Schließlich freuten sich die Organisatoren über die Spende eines Geldinstituts in Höhe von 500 Euro für den Druck von Plakaten. Gartenbesitzer, die sich an der Aktion „Offene Gartenpforte“ beteiligen möchten, können sich jetzt bewerben. Anmeldeformulare finden Interessierte auf der Internetseite der Gemeinde Beverstedt unter www.beverstedt.de oder bei der Bauverwaltung Beverstedt unter Telefon 0 47 47 / 1 81 60. Anmeldeschluss ist der 25. März.