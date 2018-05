Dicke Rauchschwaden quollen aus dem Dach der Flüchtlingsunterkunft in Hagen. (Palme)

Der Brand in einem früheren Wohn- und Geschäftshaus, indem zurzeit 25 Flüchtlinge untergebracht sind, hat am Montagabend die Feuerwehren aus Hagen, Driftsethe und Kassebruch bis weit nach Mitternacht in Atem gehalten. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden "mindestens im mittleren sechsstelligen Bereich". Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zu Redaktionsschluss noch unklar, die Ermittlungen laufen.

„Feuer im Dachgeschoss eines Hauses am Amtsdamm 18 in Hagen“, lautete um 18.52 Uhr die Alarmierung für die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der Wehren, zu denen auch die Brandschützer aus Uthlede gehörten, drang dichter Qualm aus dem Dach. Während die Dachfenster unter der Hitze mit dumpfem Knall zersplitterten, suchten Atemschutzgeräteträger nach Personen im Haus. Sie zogen sich zurück, als klar war, dass niemand mehr drinnen war und eine Durchzündung im Dachgeschoss drohte. Um an die Glutnester im Dachstuhl zu gelangen, forderte Einsatzleiter Marcus Sudmann die Drehleiter aus Langen an. So konnten die Dachpfannen entfernt und die Flammen direkt angegriffen werden. Bis zum Eintreffen der Leiter unternahmen die rund 100 Einsatzkräfte den Löschangriff von außen. Durch die Dachfenster wurde Löschwasser ins Gebäude gespritzt und die Dachpfannen gekühlt, um einen Durchschlag des Feuers zu verhindern.

Die Bewohner fanden vorübergehend im Rathaus eine Bleibe. Denn das Haus ist nun unbewohnbar. Im Laufe des Abends wurde auch noch die Feuerwehr Bramstedt nachalarmiert, um die Einsatzstelle auszuleuchten und die Atemschutzgeräteträger zu unterstützen. Die feuerwehrtechnische Zentrale ließ frische Atemluftflaschen und Schläuche zum Einsatzort bringen. Ein Rettungswagen stand ebenfalls bereit.