In Holste ist die Frage der künftigen Straßenbeleuchtung noch nicht beantwortet. (Peter von Döllen)

Holste. Die Ratsmitglieder von Holste haben eine Entscheidung über die Straßenbeleuchtung an dem Radweg der K 22 in Oldendorf erneut verschoben. Bürgermeister Eckehard Schütt legte, wie in der vorherigen Ratssitzung vereinbart, einige Angebote vor. Eines sei aber noch offen, informierte er. Dabei hat die Gemeinde unterschiedliche Konzepte zur Wahl. Die reichen von einer normalen LED-Beleuchtung über Systeme mit Bewegungsmelder bis zu Lampen mit Akku und Fotovoltaik-Technik. Klar scheint, dass nur zwölf Straßenlaternen aufgestellt werden sollen. Beim Bau des Radweges waren Kabel an 23 Standorten nach oben gelegt worden.

Interessant scheint die Fotovoltaik-Technik zu sein. Ein Anbieter hat ein Angebot gemacht, weil er im Norden Fuß fassen will. Der wolle pro Lampe 650 Euro, informierte Schütt. Inklusive ist aber weder ein Mast noch die Aufstellung. Die Kosten dafür kämen laut Schütt hinzu. Zwei der Laternen werden am Neuen Esch und Am Dreieck zwei Monate lang ohne zusätzlichen Stromanschluss ausprobiert.

„Auf die Dorferneuerung können wir nicht warten“, findet Carsten Müller (CDU). Anträge könnten vermutlich nicht vor 2022 gestellt werden. Auch Dieter Gloddek (FHL) drängt auf eine zeitnahe Entscheidung: „Wir sollten im September entscheiden.“ Friedhelm Lütjen von der Verwaltung rät zu einer sorgfältigen Abwägung. Die Möglichkeit, ohne zusätzlichen Strom auszukommen, klinge verlockend. Es solle aber geschaut werden, ob im Endeffekt nicht eine sparsame LED-Leuchte günstiger komme.

Wegen der Trockenheit haben einige Straßen in Hellingst gelitten. Die Freie Holster Liste (FHL) hatte deshalb angeregt, zu überlegen, ob dort nicht etwas gemacht werden könne. Mittels eines neuen Verfahrens könnten die Risse repariert werden. Für die Dorfstraße und die Mittelstraße würde das schätzungsweise 22 000 Euro kosten. Die Ratsmitglieder stimmten geschlossen für die Arbeiten.

Zudem gewährten sie einstimmig dem TSV Steden-Hellingst einen Zuschuss für eine Beregnungsanlage. Der Verein bekommt zehn Prozent der Anschaffungskosten, die rund 10 000 Euro betragen. Wegen der Trockenheit sei es schwierig, den Rasenplatz in Schuss zu halten, lautete die Begründung des Vereins.