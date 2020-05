Das auf der ehemaligen Mülldeponie abgelegte Totholz soll unter anderem Insekten und kleinen Reptilien als Lebensraum dienen. Naturschützer Rolf Flor, Oliver Kwetschlich und Siegfried Eisend (von links) wollen das Gelände in Sandhausen nach und nach zu einem Tummelplatz für Wildbienen machen. (CARMEN JASPERSEN)

Osterholz-Scharmbeck. Früher war es eine Mülldeponie, jetzt ist es eine Naturbrache und in Zukunft soll es ein Biotop sein. Die Osterholzer Kreisverwaltung, die Abfallservice Osterholz GmbH (Aso) und Naturschützer haben auf der ehemaligen Halde an der Straße Hinterm Mühlenberg einiges vor: Auf dem durch Stahltore geschützten Gelände, kaum einsehbar von der Straße, sollen sich seltene Pflanzen und Tiere ansiedeln. Vor allem Wildbienen sollen dort summen.

Das künftige Biotop wird zurzeit eingerichtet. Einige Fuhren Holzstämme, ein Berg an Feldsteinen und mehrere Fuder Füllsand markieren die Startpunkte der Neuordnung. Der Anfang ist getan, Land gibt es ringsherum genug: Gut 40 000 Quadratmeter mit Gras bewucherte Fläche stehen für die künftigen Bewohner bereit. Einige Heuschrecken zirpen schon in der Mittagssonne, die Vögel zwitschern, nur hin und wieder stört das Rauschen eines vorbeifahrenden Zuges auf der Gleistrasse nebenan die heimelige Kulisse.

Auch ohne menschliches Zutun haben sich schon seltene Tiere angesiedelt. Das haben Naturschützer wie Oliver Kwetschlich, Siegfried Eisend und Rolf Flor auf den ersten Blick festgestellt. Bei Begehungen konnten sie unter anderem Zauneidechsen, den Icarus-Bläuling-Falter und die Warzenbeißer-Heuschrecke sichten, wie sie betonen. Zukünftig sollen sich, neben anderen Pflanzen, auch Natternkopf, Witwenblume, Platterbse und Habichtskräuter dort ausbreiten. Das Gelände, das sich durch magere und fette Bereiche auszeichnet, soll vor allem für Wildbienen hergerichtet werden. Sträucher wie Schlehdorn und Faulbaum sollen wachsen, das soll Gras wuchern.

Mit ihrem Engagement wollen die Naturfreunde das Besiedeln durch Insekten beschleunigen, wie Siegfried Eisend erläutert. Es sollen noch einige Sträucher gepflanzt, der Sand soll etwas verteilt werden – danach wird beobachtet. „Das Nichtstun ist wichtig“, sagt der Koordinator der Arbeitsgemeinschaft „Praktischer Naturschutz“ (kurz: Pranat) vom BUND Bremen. Das Ziel sei klar: „Wir wollen hier einen Hotspot der Artenvielfalt erschaffen.“

Nur die aus dem Boden ragenden Kontrollrohre und ein Schornstein hinter ihm erinnern daran, dass sich tief im Boden Altlasten der Zivilisation befinden. Jahrzehntelang waren Müll-Laster auf das Gelände gefahren, um dort ihren gesammelten Unrat abzuladen. Es sind Reste des Osterholzer Konsums. Später sei nur noch Bauschutt in die Grube gekommen, wie Aso-Leiter Christof von Schroetter erläutert. Ganz zum Schluss kam eine satte Sandschicht obendrauf.

Das half, das Gelände optisch zu glätten. Wie tief der Müll unter den Füßen reicht, kann niemand der Umstehenden auf Anhieb sagen. Die letzten Teile der Halde wurden im Sommer 2009 stillgelegt. Danach wurde eine Rekultivierung vorgenommen. 2013 ist die Oberfläche abgedichtet worden. Auf der Krume wächst nun seit einigen Jahren Gras. Noch immer ist flüchtige Bewegung im Untergrund: Aufsteigendes Metangas, das sich durch Faulprozesse im Boden bildet, wird über einen Entgasungsbrunnen zu einem extra umzäunten Gebäude auf dem Areal geleitet und dort abgefackelt. Es fällt kaum auf, es steigt kein Rauch auf, nur schwirrende Luft über dem Stummel-Schornstein zeigt an, dass unsichtbare Altlasten an die Oberfläche drängen.

Ein Blick ins Kreisblatt-Archiv zeigt, dass die Deponie 1978 in Sandhausen eingerichtet worden war. Anfangs ist dort auch Haus- und Sperrmüll abgelagert worden. Nach dem Bau der Müllumschlaganlage in Pennigbüttel sollen vor allem Bauschutt und Grünabfälle hinzugekommen sein. Auch asbesthaltige Materialien sind dort zwischen 1991 und 2009 angeliefert worden. Nach Angaben der Aso sollen es insgesamt 480 000 Tonnen Abfälle gewesen, die dort bis zur Stilllegung entsorgt wurden, wie die Redaktion im Januar 2013 berichtet hatte. Die Müllberge sind am Ende so abgedeckt worden, dass Regenwasser von oben nicht eindringen kann, um Schadstoffe auszuspülen. Dazu wurden unter anderem Dichtungsbahnen eingesetzt.

Das rekultivierte Deponiegelände befindet sich im Eigentum des Landkreises Osterholz und wird in dessen Auftrag über die landkreiseigene Aso betrieben. „Hier planen wir nun gemeinsam mit dem Landkreis eine Umgestaltung des Geländes in einen ökologisch wertvolleren Lebensraum“, erläutert Aso-Sprecherin Annemarie Lampe. „Bei der Umsetzung werden wir vom BUND Osterholz-Scharmbeck unterstützt.“

Kreisdezernent Werner Schauer hebt beim Ortstermin unter anderem die Signalwirkung des Projektes heraus. Die Kreisverwaltung setze sich längst für Natur- und Umweltschutz ein. Es gehe in diesem Fall darum, das Projekt als „Auftrag für nachhaltiges Handeln“ zu verstehen.

Aso-Geschäftsführer Christof von Schroetter betonte in einer kurzen Ansprache, dass die Abfall-Service GmbH die Zeichen der Zeit erkannt habe. Deshalb würde die Firma nicht nur Fotovoltaik und E-Mobilität nutzen, sondern sich auch und besonders im Bereich der Umweltpädagogik engagieren. Er verwies auf Aso-Sprecherin Annemarie Lampe, die regelmäßig in Schulen zu Gast ist, um die Schüler über Müll, Wiederverwertung und Müllvermeidung zu informieren. In diesem Zusammenhang gebe es für alle die Verpflichtung, über den Tellerrand hinauszuschauen. Dieses Projekt helfe dabei.