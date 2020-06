Osterholz-Scharmbeck. „Hunger.“ Das ist die Antwort von Ludwig Wätjen, Jahrgang Dezember 1930, auf die Frage, was für ihn die Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Osterholz-Scharmbeck ausgemacht habe. Er hatte zwar noch im April 1945 mit 14 Jahren einen Ausbildungsplatz als kaufmännischer Lehrling bekommen. Trotzdem knurrte über Jahre der Magen. Erst mit der Währungsreform am 20. Juni 1948 habe sich vieles verändert, erinnert sich der 89-Jährige. „Da fing das Leben so richtig an. Es begann, normal zu werden. Davor war das der pure Überlebenskampf.“ Wie durch ein Wunder seien gleichsam über Nacht die Schaufenster voll gewesen, erinnert sich noch heute staunend die Kreisstädterin Ilse Schröder, damals neun Jahre alt, an die Währungsreform.

Auf verschiedenen Wegen versuchten die Menschen Wätjen zufolge den mageren Jahren zu trotzen. „Wir haben uns beim Bahnübergang Am Tinzenberg hingestellt und auf Züge gewartet, die die amerikanischen Soldaten aus dem Süden Deutschlands nach Bremerhaven brachten. Die haben oft Lebensmittel wie Konserven und andere Sachen wie Wolldecken aus den offenen Waggons geschmissen.“ Nach seiner Erfahrung seien die „Amis nett zu uns gewesen“, so der heutige Senior und Ex-Landrat. Wätjen: „Die hatten die Häuser besetzt und wenn wir geholfen haben, gab es Schokolade, Coca-Cola und was zu essen.“ Auch habe man sich nach Bremen zum Hauptbahnhof aufgemacht, so Wätjen. „Auf dem Bahnhofsvorplatz war ein riesiger Schwarzmarkt. Da konnte man irgendwelche Gegenstände gegen Lebensmittel eintauschen.“ Oder es sei gelungen, Landwirte für sich zu gewinnen.

Nach dem Ende des Krieges hatten die alliierten Besatzungsmächte ab Mai 1945 neue Lebensmittelkarten in ihren jeweiligen Sektoren ausgegeben. „Doch die Lebensmittelkarten reichten für einen jungen Mann nicht aus, um sich satt zu essen“, sagt Wätjen. „Wir haben damals alles Mögliche getan, um an Essen zu kommen.“ Für den Normalverbraucher waren 1150 Kalorien angesetzt. Zum Vergleich: Eine heute handelsübliche Tiefkühlpizza enthält gut 800 Kalorien. Die damaligen Karten waren je nach Schwere der Arbeit in Verbrauchergruppen beziehungsweise in Kategorien von I bis V eingestuft. In der Bundesrepublik Deutschland wurden die Lebensmittelkarten im Jahr 1950 abgeschafft.

Als zweite Herausforderung nennt der 89-Jährige die kalte Jahreszeit und das Besorgen von Heizmaterial. Dabei kam wieder die Bahnstrecke ins Spiel. „Manchmal mussten Güterzüge hier halten, um andere Züge durchzulassen. Da waren offene Wagen dabei, die mit Kohle beladen waren. Einige von uns sind dann darauf und haben Kohle herunter geschmissen. Die anderen haben sie aufgefangen oder eingesammelt.“

Allen Widrigkeiten zum Trotz kam im September 1945, auch für Wätjen, ein positives Signal: Da wurde der VSK neu gegründet. „Das war eine neue Lebenserfahrung. Ich bin da im Dezember 45 eingetreten und habe erst einmal Handball gespielt“, erinnert sich der Seniore. „Das hat uns über den Sport hinaus sehr geholfen. Denn so konnten wir jungen Leute uns über unsere Situation austauschen.“ Generell sei die Kommunikation nur über persönliche Gespräche gelaufen, weiß der Kreisstädter. „Denn es gab damals zum Beispiel noch kein Telefon.“ Überhaupt haperte es mit der Infrastruktur. „Strom war da, fließendes Wasser erst ab 1948.“

Zu verdanken ist die Neugründung des VSK schon im September 1945 laut der Broschüre zum 150-jährigen Vereinsjubiläum „einem kleinen Kreis von Mitgliedern der ehemaligen Turn- und Sportvereine“. Eine Neugründung war nötig geworden, weil die amerikanische Militärregierung mit Gesetz Nr. 5 vom 31. Mai 1945 die NSDAP mit allen ihren Einrichtungen und Organisationen aufgelöst hatte. Dazu zählte auch der Nationalsozialistische Reichsbund für Leibesübungen, unter dessen Kontrolle die Sport- und Turnvereine im Deutschen Reich gestanden hatten. Mit dem Konzept, einen Verein zu gründen, der alle Sportarten umfasst, traten die Initiatoren an die amerikanische Offiziere heran. Verhandlungsführer war Wilhelm Aaron (1895 bis 1973), ein Jude, der mit Sohn Wilhelm und Tochter Anette in die Kreisstadt zurückgekehrt war. Als von den Nationalsozialisten Verfolgter hatte er im KZ gesessen und genoss nun das besondere Vertrauen der amerikanischen Besatzer. Zum Ersten Vorsitzenden des VSK wählten die etwa 60 Delegierten Ende September 1945 August Schlüter senior.

„Als alter Turner sprach er das entscheidende Wort“, das es dem alliierten Kontrolloffizier ermöglichte, den VSK als einen der ersten Vereine zuzulassen, schreibt der damalige Chefredakteur des OSTERHOLZER KREISBLATT, Jürgen Meyer-Korte, im Nachruf zum Tode Aarons. Er habe mit seinem öffentlichem Wirken Maßstäbe gesetzt, heißt es darin weiter: „Er war nicht nur dem Sport eng verbunden, sondern suchte bescheiden, aber unermüdlich seinem Heimatort zu dienen, ohne den Hass einer vergangenen Zeit in die Gegenwart und Zukunft hinüber zu tragen“, schließt Meyer-Korte den Nachruf.

Zudem hat Aaron so dafür gesorgt, dass auch die Scharmbecker Speeldeel wieder auf die Beine kam. Darüber hinaus trat er wieder der SPD bei und war von 1946 bis 1964 Mitglied des Stadtrats. Ebenfalls engagierte sich Aron zusammen mit dem Kreisjugendpastor Erwin Seeger und dem Kreisjugendpfleger Willi Nagel für eine neue Jugendfürsorge. Heute erinnert kein Straßenname, kein Name einer Sporthalle und keine Gedenktafel in der Kreisstadt an Wilhelm Aaron.

Monat für Monat, Jahr für Jahr schufen Alliierte und Landkreisbewohner unterdessen in jener Zeit politische, soziale, wirtschaftliche und gesellschaftliche Strukturen. Wenngleich am 7. Mai 1945 britische Truppen Osterholz-Scharmbeck kampflos einnahmen, wurden sie schon am 21. Mai von amerikanischen abgelöst. Der amerikanische Militärgouverneur setzt Hermann Rahtjen in Osterholz-Scharmbeck als ersten Bürgermeister ein. Sein Stellvertreter hieß seit Mitte Juli Heinrich Horstmann.

Am 10. Dezember 1946 wurde der Kreis Osterholz wieder der britischen Besatzungszone zugeschlagen. Die Briten setzen Heinrich Horstmann als Kreisdirektor ein. Sie führen auch eine den britischen Verhältnissen entsprechende Kommunalverfassung ein.

Kleine Schritte der Aussöhnung haben Michael Wilke und Nicole Koch, ehemaligen Redakteure des OSTERHOLZER KREISBLATT, in ihrer Dokumentation „1945 Kriegsende und Neubeginn“ festgehalten, die 1996 erschien. Demnach kam es 1947 zum Beispiel zu einem Fußballspiel, und zwar zwischen einer Mannschaft aus Osterholz-Scharmbeck und einer Auswahl englischer Soldaten aus Nienburg. 2000 Menschen haben dem Kick auf dem sogenannten Preußenplatz, heute der Kreishausparkplatz hinter dem Osterholzer Friedhof, beigewohnt. Dabei liefen die Kreisstädter im einheitlichen Dress auf. Es bestand aus schwarzen Hosen aus Jutesäcken der Reiswerke, die dunkelroten Trikots stammten aus dem Arsenal der Amerikaner.

Die Autoren erinnerten auch an das Schicksal des Franzosen Francois Servol. Der kam 1942 als Kriegsgefangener auf den Bauernhof der Familie Martin Schilling in Scharmbeckstotel. Er sei zur „Stütze des Betriebes“ geworden, heißt es. Der Kontakt zwischen Schilling und Servol währte dann mehr als 50 Jahre. Im Dezember 1994 schrieb Servol: „Welch gute Erinnerungen habe ich doch an diese Zeit, in der ich das Vieh versorgte und die drei Pferde gerne zur Arbeit auf die Felder führte, die ich so gut kannte.“ Weiter führte er aus: „Die so herzliche Aufnahme in Ihrem Haus ließ mich die Gefangenschaft tagsüber vergessen, bis ich abends zurück zum ,Kommando‘ musste.“ Das Kommando war eine von Wehrmachtsoldaten bewachte Sammelunterkunft für Kriegsgefangene (Anm. der Redaktion).

„Nach dem Krieg war alles anders“, blickt der 89-jährige Wätjen zurück. „Vorher waren wir gewohnt, Befehle zu empfangen und auszuführen. Dann kam eine gewisse Freiheit. Und war jemand in Not, hat man versucht, sich gegenseitig zu helfen.“ Ihn habe diese Zeit geprägt und auch gelehrt, „auf Dinge zu verzichten, die man nicht erreichen kann“.